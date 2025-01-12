Semanas antes de llegar a la Casa Blanca, el presidente electo, Donald Trump, comenzó a promover ciertas ideas con tintes expansionistas que recuerdan el pasado intervencionista de Estados Unidos en el continente americano.

Entre sus afirmaciones recientes, destacan la propuesta de que Canadá se una a EE.UU. como el estado 51, la exigencia de que Panamá ceda el control de su estratégico canal y la sugerencia de que Groenlandia, territorio danés, sea entregado por razones de seguridad nacional.

“Ni siquiera sabemos si Dinamarca tiene derecho legal sobre eso, pero si lo tiene, debería cederlo”, declaró Trump.

Estas declaraciones han reavivado debates globales, pero la historia de las intervenciones estadounidenses en América revela un patrón conocido.

Desde la ocupación de los territorios del norte de México en el siglo XIX, pasando por décadas de intervenciones militares en Centroamérica, Washington ha impuesto repetidamente su influencia.

Para muchos demócratas, estas declaraciones son aterradoras. Sin embargo, también sacan a la luz una larga y controvertida historia de invasiones estadounidenses en todo el continente americano: territorios confiscados, gobiernos derrocados y regímenes instalados en nombre del Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe.

En el pasado, Estados Unidos ha jugado un papel clave en el derrocamiento de gobiernos contrarios a sus intereses en Sudamérica. Ha moldeado los escenarios políticos de países como Argentina, Brasil, Chile y Bolivia, dejando a menudo una estela de inestabilidad.

En al menos seis países de América, Washington ha intervenido militarmente. Un repaso por sus invasiones.

México

En 1846, Estados Unidos inició un conflicto con México que culminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Este obligó a México a ceder más de la mitad de su territorio, incluyendo California, Nevada y Arizona, entre otros.

El tratado también consolidó el control estadounidense sobre Texas, anexado tres años antes. Aunque el conflicto expandió las fronteras de EE.UU., dejó un legado amargo, incluso entre sus protagonistas.

Ulysses S. Grant, quien luego sería presidente de Estados Unidos, lo calificó como “uno de los más injustos jamás librados por una nación fuerte contra una más débil”, una sombra que aún persiste sobre este capítulo de la historia.

Cuba

La relación de Cuba con Estados Unidos incluye dos periodos de ocupación tras la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, cuando España cedió la isla a Washington.

La primera ocupación (1898-1902) concluyó con el reconocimiento de la independencia cubana, considerado por algunos historiadores como un prototipo temprano de la “construcción de naciones” liderada por Estados Unidos.

La segunda ocupación, en 1906, ocurrió con el pretexto de estabilizar la isla tras la caída de un gobierno respaldado por EE.UU. Terminó en 1909 con la elección de un presidente proestadounidense, José Miguel Gómez.

Estas intervenciones, aunque justificadas como esfuerzos de estabilización, resaltan la vulnerabilidad de la isla frente a la influencia de Estados Unidos.