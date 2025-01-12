Los detalles sobre un posible alto el fuego en Gaza y un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Israel y Hamás están "casi completos", informó el sábado un periódico israelí. En paralelo, y a pesar de los supuestos avances, Tel Aviv sigue bombardeando sin piedad Gaza, matando decenas de palestinos a diario y dejando una estela de destrucción en el enclave.

Fuentes políticas informaron al periódico israelí The Yedioth Ahronoth que "el 90% de los detalles del acuerdo de intercambio de prisioneros entre Israel y Hamás han sido acordados".

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, indicó que autorizó a una delegación de alto nivel para viajar a Qatar y continuar las negociaciones tras los avances recientes. Esta comitiva incluye al jefe del Mossad, David Barnea; al director del Shin Bet, Ron Bar; al responsable del ejército israelí para los rehenes, Nitzan Alon; y al asesor político de Netanyahu, Ophir Falk.

Cabe destacar que ninguno de los países mediadores, Egipto, Qatar o Estados Unidos, ni tampoco Hamás, han hecho declaraciones oficiales confirmando el acuerdo.

Asimismo, aunque todavía no se han revelado los detalles, fuentes sugieren que la primera fase contempla la liberación de prisioneros ancianos y enfermos, mientras que la segunda involucra la retirada de personal militar de ciertas zonas de Gaza.

Relacionado Así ha bloqueado Netanyahu sistemáticamente los esfuerzos de tregua en Gaza

No obstante, a Hamás le preocupa que, una vez implementada la primera fase del acuerdo y logrados los objetivos políticos de Netanyahu, Israel pueda reanudar los ataques en Gaza. El grupo quiere “garantías” de que la segunda fase del acuerdo también sea implementada. Exige un acuerdo de alto el fuego, el intercambio de prisioneros, una retirada total de Israel de Gaza y un cese completo de los ataques.

Por otra parte, el periódico Haaretz indicó que Tel Aviv autorizó varios planes para la rápida retirada de soldados y tropas en Gaza, en respuesta al progreso en las negociaciones de intercambio de prisioneros con Hamás. Esto contrasta con las declaraciones que funcionarios israelíes han realizado durante meses y que mostraban la voluntad de mantener tropas e incluso establecer asentamientos ilegales en el enclave.

En paralelo a los reportes de la prensa israelí, el enviado de Donald Trump para Oriente Medio, Steve Witkof, viajó este sábado a Tel Aviv y se reunió con Netanyahu. Esta visita avivó las expectativas sobre la posibilidad de un acuerdo cercano. Sin embargo, representantes de EE.UU., incluido el secretario de Estado, Antony Blinken, han visitado en múltiples ocasiones la región, afirmando que una tregua estaba próxima, aunque estas promesas no llegaron a concretarse.

Ahora bien, si se lograse cerrar el acuerdo, se espera que Qatar, Egipto y Estados Unidos realicen una conferencia de prensa para revelar los detalles, el cronograma de implementación y la fecha de inicio del acuerdo.

Varios intentos frustrados

De momento, los esfuerzos de mediación liderados por EE.UU., Egipto y Qatar para alcanzar un alto el fuego en Gaza han fracasado debido a la negativa de Netanyahu a detener su ofensiva, que ha matado a más de 45.000 palestinos, y retirar sus tropas del enclave.