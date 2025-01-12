El primer ministro libanés, Najib Mikati, llegó a Damasco el sábado en lo que representa la primera visita de un funcionario de alto nivel desde antes de que estallara la guerra civil en Siria en 2011. Allí se reunió con el nuevo líder de la administración de Siria, Ahmed al Sharaa, un encuentro que marca una mejora de las relaciones bilaterales después de la caída del régimen de Bashar Al-Assad.

En este marco, Al Sharaa expresó su esperanza de que esta visita sea el inicio de un "nuevo capítulo" en las relaciones entre ambos países. Destacó en una rueda de prensa conjunta que "habrá relaciones estratégicas duraderas, con grandes intereses comunes".

Por su parte, Mikati subrayó que las renovadas relaciones deben basarse en "el respeto mutuo, la igualdad y la soberanía nacional". "Siria es la puerta natural de Líbano al mundo árabe, y mientras vaya bien, Líbano irá bien", añadió.

Además, las nuevas autoridades sirias indicaron que Al Sharaa telefoneó el sábado al nuevo presidente libanés, Joseph Aoun para felicitarle por su elección. Durante la llamada, los dos dirigentes "confirmaron su voluntad de trabajar en la construcción y en el refuerzo de relaciones positivas entre Siria y Líbano [...] y en puntos comunes que les unen".

Estos avances en las relaciones entre ambos países se producen poco después de que Aoun fuera elegido para ser presidente en el Líbano, un cargo que estuvo vacante durante dos años. El estancamiento entre los bloques pro y anti-Hezbollah en el parlamento había frustrado una docena de intentos previos por llenar la vacante, pero el grupo quedó debilitado tras dos meses de guerra a gran escala y enfrentamientos con Israel a finales del año pasado, lo que llevó al desbloqueo de la elección.