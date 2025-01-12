Türkiye hará su parte para "ayudar a facilitar el difícil camino" que tienen por delante los sirios, afirmó el domingo el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, durante una reunión de alto nivel sobre el futuro de Siria, que se realizó en Riad, capital de Arabia Saudí.

Fidan participó en la cumbre junto con altos diplomáticos de Arabia Saudita, Siria, Bahréin, Egipto, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye en X.

Durante su intervención, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye enfatizó que los países de la región tienen la "mayor responsabilidad" en dirigir los desarrollos en Siria y reafirmó que la integridad territorial, la unidad y la soberanía del país siguen siendo los principios fundamentales que guían sus esfuerzos.

Indicó que los signos de normalización en Siria se están fortaleciendo cada día más y añadió: "En este periodo crítico, debemos actuar como una fuerza de equilibrio, alineando cuidadosamente las expectativas de la comunidad internacional con las realidades que enfrenta el nuevo gobierno de Siria".

Fidan mencionó que los esfuerzos para apoyar a Siria podrían ser más efectivos si se estableciera un mecanismo de coordinación o comités, y destacó la necesidad de identificar cuáles son los sectores que más necesitan el levantamiento de sanciones.

La nueva administración, que asumió el poder en Siria tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad el mes pasado y que está ahora liderada por Ahmed al Sharaa, ha solicitado el levantamiento de las sanciones económicas para impulsar la recuperación del país tras casi 14 años de guerra civil.