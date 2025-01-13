La caída de Bashar Al-Assad y el cambio de régimen en Siria, que se produjo en apenas dos semanas después de que la oposición avanzara desde Idlib y Daraa, fue una sorpresa para muchos. La salida de Assad del país ocurrió después de 13 años de guerra civil. Sin embargo, este resultado se remonta a un proceso que comenzó hace unos 100 años.

En 2016, cuando se cumplieron cinco años desde que estalló el levantamiento contra el régimen en 2011, varios analistas afirmaron que la revolución había fracasado. De hecho dijeron que la llamada “primavera árabe” se había convertido en un “invierno árabe”, especialmente en el caso de Siria.

Sin embargo, las dinámicas revolucionarias nos obligan a ir más allá de los análisis geopolíticos que suelen centrarse en el papel de actores regionales y globales. En el caso de Siria, estas dinámicas se mantuvieron vivas gracias a la firmeza de la oposición en el país, que conservó intacta su memoria sobre las crueldades del régimen de Assad, incluso en el exilio.

Las dinámicas sociales y políticas de la reciente revolución del 8 de diciembre en Siria serán objeto de análisis más exhaustivos en las próximas décadas desde diferentes perspectivas. Si somos afortunados, podremos leer relatos de todas las partes involucradas sobre cómo se logró este hito revolucionario relámpago y cuál fue la reacción de la familia Assad.

Sin embargo, una cosa debería estar clara a estas alturas: la revolución siria debe analizarse como la continuación de un proceso que no comenzó en 2011, sino que se remonta a la Gran Revuelta Siria anticolonial contra los franceses en 1925.

La revolución no es un evento, es una estructura. Es un fenómeno generacional en el que cada nueva generación aprende de las experiencias de sus predecesores. La revolución tiene ojos, oídos y mente propia. Cuando el momento es propicio, puede encenderse y tomar a todos por sorpresa. Esto es precisamente lo que ocurrió en Siria.

Generación de la revolución

Puede parecer una exageración, pero los sistemas políticos modernos en el mundo no han presenciado un cambio como el que sucedió en Siria. Sí, la caída de Assad llegó tras la tormenta de los levantamientos árabes que alcanzaron Damasco en 2011 y se asentaron en 2024.

Sin embargo, no puede compararse con los rápidos cambios de régimen que ocurrieron en otras partes afectadas por las olas de protestas, como Túnez y Egipto.

Zine El Abidine Ben Ali gobernó Túnez entre 1987 y 2011. Hosni Mubarak dirigió Egipto desde 1981 hasta 2011. El mandato de Ben Ali llegó a su fin tras una campaña de resistencia civil que duró 28 días. Mubarak tuvo que dimitir después de 18 días de desobediencia civil.

Cuando los vientos de la Primavera Árabe llegaron a Damasco en 2011, el impulso y la memoria de intentos previos por derrocar a un dictador seguían frescos. Esto se hizo más evidente tras la apertura de las puertas de la prisión de Sednaya el mes pasado.

Un ejemplo de ello es el piloto de la Fuerza Aérea de Siria Ragheed Al-Tatari, que fue encarcelado a los 27 años en 1980 por negarse a obedecer las órdenes militares de bombardear a civiles en Hama y liberado después de 43 años. La generación que dio los primeros pasos de la revolución procedía de diferentes culturas, ocupaciones y ciudades.