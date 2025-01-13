El líder de la nueva administración en Siria, Ahmed Al-Sharaa, expresó su optimismo ante la posibilidad de que 14 millones de ciudadanos desplazados regresen a su país en los próximos dos años, tras la caídad del régimen de Bashar Al-Assad.

En conversación con Joe HaTTab, documentalista y creador de contenidos de YouTube radicado en Dubái, Al-Sharaa destacó en un video publicado este domingo que ya empezaron a regresar los sirios que fueron forzados a huir de su país durante el régimen de 61 años que impuso el partido Baaz.

"Tengo confianza en que los 14 millones de sirios volverán al país en dos años. Sólo entre 1 y 1,5 millones permanecerán (en el extranjero)", afirmó.

Al-Sharaa criticó al régimen derrocado por utilizar las instituciones estatales para reprimir y dominar a la población, así como por organizar entidades para oprimir a las personas y recurrir a tácticas como la tortura y los asesinatos.

En esa línea, el líder subrayó el compromiso de su administración con la justicia como principio fundamental para la reconstrucción y el desarrollo de Siria.

"Si el Estado es débil, los ciudadanos de ese país no pueden ser fuertes", afirmó. También destacó la necesidad de planes a corto, medio y largo plazo para las instituciones públicas, los órganos legislativos y ejecutivos, y otros sectores durante este proceso.

Además señaló que abordar los desafíos actuales llevará tiempo, pero se puede lograr mediante una planificación coherente y la educación pública.

Al-Sharaa dijo que el pueblo sirio superó su desesperación a través de la revolución. "Ahora, los sirios mantienen la cabeza alta en todas partes. Hemos cambiado el curso de la historia", sostuvo.

“Victoria sin venganza”