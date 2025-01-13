TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
Maduro tuvo una reunión “maravillosa” con el ministro de Cultura de Türkiye
El ministro de Cultura y Turismo de Türkiye, Mehmet Nuri Ersoy, se reunió con presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para tratar temas sobre inversiones, cooperación, apoyo y acciones coordinadas.
Maduro tuvo una reunión “maravillosa” con el ministro de Cultura de Türkiye
Maduro compartió fotos del encuentro con el ministro Ersoy en su cuenta de Facebook y detalló que se trataron temas sobre inversiones, cooperación, apoyo y acciones coordinadas. Foto: AA / AA
Por Redacción
13 de enero de 2025

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, elogió la reunión “maravillosa” que tuvo con el ministro de Cultura y Turismo de Türkiye, Mehmet Nuri Ersoy, quien llegó a Caracas para asistir a la toma de posesión del mandatario el pasado sábado.

Maduro compartió fotos del encuentro con Ersoy en su cuenta de Facebook y escribió: “Recibí al ministro de la República de Türkiye, Mehmet Nuri Ersoy, con quien sostuve una maravillosa reunión para tratar temas sobre inversiones, cooperación, apoyo y acciones coordinadas que nos permitan garantizar el bienestar de ambas naciones. ¡Sigamos avanzando en el mundo multicéntrico!”.

Por su parte, el ministro Ersoy, anunció que sus reuniones durante la visita a Venezuela se centraron en fortalecer aún más la cooperación entre ambos países. En una publicación en su cuenta de redes sociales, el funcionario indicó que mantuvo encuentros significativos con este objetivo.

“En nuestras reuniones, acordamos desarrollar proyectos conjuntos entre ambos países y discutimos pasos para fortalecer aún más nuestra colaboración. El presidente Maduro expresó su intención de visitar Türkiye en un futuro cercano. Creemos que nuestra cooperación en los campos de la cultura y el turismo continuará creciendo en el próximo período”, señaló el ministro.

RECOMENDADOS
RelacionadoTensión en Latinoamérica ante la investidura de Maduro: ¿qué está pasando?

También detalló que sostuvo reuniones con otros altos funcionarios del Gobierno de Maduro. "En Caracas, la capital de Venezuela, tuvimos una serie de reuniones productivas con la ministra de Turismo, Leticia Gómez; el ministro de Cultura, Ernesto Villegas; y el ministro de Industria y presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas (CIIP), Alex Saab. Durante nuestras conversaciones, exploramos pasos para fortalecer aún más la cooperación cultural, turística y económica entre nuestros países”.

“Con el poder unificador de la cultura y el turismo, continuaremos estableciendo nuevas colaboraciones a nivel mundial", agregó.

Maduro, declarado ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela el 28 de julio de 2024 con el 52% de los votos, prestó juramento para su nuevo mandato el 10 de enero.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato