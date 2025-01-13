El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, elogió la reunión “maravillosa” que tuvo con el ministro de Cultura y Turismo de Türkiye, Mehmet Nuri Ersoy, quien llegó a Caracas para asistir a la toma de posesión del mandatario el pasado sábado.
Maduro compartió fotos del encuentro con Ersoy en su cuenta de Facebook y escribió: “Recibí al ministro de la República de Türkiye, Mehmet Nuri Ersoy, con quien sostuve una maravillosa reunión para tratar temas sobre inversiones, cooperación, apoyo y acciones coordinadas que nos permitan garantizar el bienestar de ambas naciones. ¡Sigamos avanzando en el mundo multicéntrico!”.
Por su parte, el ministro Ersoy, anunció que sus reuniones durante la visita a Venezuela se centraron en fortalecer aún más la cooperación entre ambos países. En una publicación en su cuenta de redes sociales, el funcionario indicó que mantuvo encuentros significativos con este objetivo.
“En nuestras reuniones, acordamos desarrollar proyectos conjuntos entre ambos países y discutimos pasos para fortalecer aún más nuestra colaboración. El presidente Maduro expresó su intención de visitar Türkiye en un futuro cercano. Creemos que nuestra cooperación en los campos de la cultura y el turismo continuará creciendo en el próximo período”, señaló el ministro.
También detalló que sostuvo reuniones con otros altos funcionarios del Gobierno de Maduro. "En Caracas, la capital de Venezuela, tuvimos una serie de reuniones productivas con la ministra de Turismo, Leticia Gómez; el ministro de Cultura, Ernesto Villegas; y el ministro de Industria y presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas (CIIP), Alex Saab. Durante nuestras conversaciones, exploramos pasos para fortalecer aún más la cooperación cultural, turística y económica entre nuestros países”.
“Con el poder unificador de la cultura y el turismo, continuaremos estableciendo nuevas colaboraciones a nivel mundial", agregó.
Maduro, declarado ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela el 28 de julio de 2024 con el 52% de los votos, prestó juramento para su nuevo mandato el 10 de enero.