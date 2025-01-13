En el corazón de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum se tomó el Zócalo para marcar los primeros 100 días de su gobierno. Acompañada por una multitud de mexicanos, la mandataria pronunció este domingo un discurso que no sólo hizo un balance sobre los primeros meses de su gestión, sino que también respondió con claridad y determinación a las tensiones con Estados Unidos bajo el nuevo gobierno de Donald Trump, quien asumirá el cargo el próximo 20 de enero.

"Siempre tendremos la frente en alto. México es un país libre, independiente y soberano. Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos", expresó Sheinbaum, reafirmando la independencia de su país en la relación con Washington, sin perder de vista la disposición al diálogo y la colaboración en los temas comunes que unen a ambos países.

En relación con las amenazas de Trump de imponer un 25% de aranceles si México no detenía lo que el exmandatario calificó como "invasión" de migrantes y drogas, Sheinbaum calificó sus declaraciones de "falsas". Sin embargo, se mostró optimista sobre el futuro de los lazos con EE.UU.: "Va a haber una buena relación", aseguró. Y añadió que no veía motivos para que surgieran conflictos.

La mandataria también ofreció su visión sobre el estilo de comunicación de Trump, reconociendo que este "tiene su manera de comunicar".

En su intervención, la presidenta recordó momentos históricos clave de la relación bilateral, como la ayuda de Abraham Lincoln a Benito Juárez durante la intervención estadounidense en México y el respeto que Franklin D. Roosevelt mostró hacia Lázaro Cárdenas. También subrayó la relación de respeto y colaboración entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, su predecesor, especialmente con la firma del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Por eso estoy convencida de que la relación entre México y Estados Unidos será buena y de respeto, y prevalecerá el diálogo; nuestra visión es el humanismo mexicano, la fraternidad entre los pueblos y las naciones", agregó Sheinbaum.

Sheinbaum responde a Trump sobre el poder de los cárteles en México

En su discurso, Sheinbaum también respondió a las recientes acusaciones de Donald Trump sobre el poder de los cárteles del narcotráfico en México, un tema que ha generado gran preocupación tanto dentro como fuera del país. La presidenta destacó los avances en la lucha contra la violencia del narcotráfico durante sus primeros meses en el poder, aunque reconoció que el problema persiste.

Sheinbaum reportó una disminución del 16% en los homicidios dolosos entre septiembre y diciembre de 2024 en todo el país.

Aunque los primeros meses de su mandato estuvieron marcados por violentos enfrentamientos entre dos facciones del cártel de Sinaloa, los cuales dejaron un saldo de 651 muertos y 513 desaparecidos entre el 9 de septiembre y el 31 de diciembre de 2024, según un informe oficial citado por La Jornada, el gobierno reportó una "contención" de los homicidios en Sinaloa, con una reducción del 35% de los asesinatos entre esas fechas.

El martes de la semana pasada, Trump declaró en una rueda de prensa que "México está esencialmente gobernado por los cárteles" y que el país "está realmente en problemas, es un lugar muy peligroso". Ante estas acusaciones, Sheinbaum respondió al día siguiente, asegurando en su conferencia matutina que en México "gobierna el pueblo". "La presidenta fue elegida por el pueblo de México y estamos atendiendo el problema de la inseguridad” respondió.