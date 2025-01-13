AMÉRICA LATINA
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Sheinbaum cumple 100 días de gobierno en México entre amenazas de Trump
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, marcó sus primeros 100 días de mandato reafirmando la soberanía de su país frente a Trump y destacó los avances en seguridad y reformas.
Sheinbaum cumple 100 días de gobierno en México entre amenazas de Trump
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pronuncia un discurso durante un evento para conmemorar sus primeros 100 días en el cargo en la Plaza del Zócalo, Ciudad de México, México, el 12 de enero de 2025. / Foto: AFP. / AFP
Por Redacción

En el corazón de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum se tomó el Zócalo para marcar los primeros 100 días de su gobierno. Acompañada por una multitud de mexicanos, la mandataria pronunció este domingo un discurso que no sólo hizo un balance sobre los primeros meses de su gestión, sino que también respondió con claridad y determinación a las tensiones con Estados Unidos bajo el nuevo gobierno de Donald Trump, quien asumirá el cargo el próximo 20 de enero.

"Siempre tendremos la frente en alto. México es un país libre, independiente y soberano. Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos", expresó Sheinbaum, reafirmando la independencia de su país en la relación con Washington, sin perder de vista la disposición al diálogo y la colaboración en los temas comunes que unen a ambos países.

En relación con las amenazas de Trump de imponer un 25% de aranceles si México no detenía lo que el exmandatario calificó como "invasión" de migrantes y drogas, Sheinbaum calificó sus declaraciones de "falsas". Sin embargo, se mostró optimista sobre el futuro de los lazos con EE.UU.: "Va a haber una buena relación", aseguró. Y añadió que no veía motivos para que surgieran conflictos.

La mandataria también ofreció su visión sobre el estilo de comunicación de Trump, reconociendo que este "tiene su manera de comunicar".

En su intervención, la presidenta recordó momentos históricos clave de la relación bilateral, como la ayuda de Abraham Lincoln a Benito Juárez durante la intervención estadounidense en México y el respeto que Franklin D. Roosevelt mostró hacia Lázaro Cárdenas. También subrayó la relación de respeto y colaboración entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, su predecesor, especialmente con la firma del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Por eso estoy convencida de que la relación entre México y Estados Unidos será buena y de respeto, y prevalecerá el diálogo; nuestra visión es el humanismo mexicano, la fraternidad entre los pueblos y las naciones", agregó Sheinbaum.

Sheinbaum responde a Trump sobre el poder de los cárteles en México

En su discurso, Sheinbaum también respondió a las recientes acusaciones de Donald Trump sobre el poder de los cárteles del narcotráfico en México, un tema que ha generado gran preocupación tanto dentro como fuera del país. La presidenta destacó los avances en la lucha contra la violencia del narcotráfico durante sus primeros meses en el poder, aunque reconoció que el problema persiste.

Sheinbaum reportó una disminución del 16% en los homicidios dolosos entre septiembre y diciembre de 2024 en todo el país.

Aunque los primeros meses de su mandato estuvieron marcados por violentos enfrentamientos entre dos facciones del cártel de Sinaloa, los cuales dejaron un saldo de 651 muertos y 513 desaparecidos entre el 9 de septiembre y el 31 de diciembre de 2024, según un informe oficial citado por La Jornada, el gobierno reportó una "contención" de los homicidios en Sinaloa, con una reducción del 35% de los asesinatos entre esas fechas.

El martes de la semana pasada, Trump declaró en una rueda de prensa que "México está esencialmente gobernado por los cárteles" y que el país "está realmente en problemas, es un lugar muy peligroso". Ante estas acusaciones, Sheinbaum respondió al día siguiente, asegurando en su conferencia matutina que en México "gobierna el pueblo". "La presidenta fue elegida por el pueblo de México y estamos atendiendo el problema de la inseguridad” respondió.

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Reformas constitucionales y del poder judicial

La mandataria mexicana también defendió la polémica reforma al Poder Judicial, aprobada antes de que su predecesor López Obrador entregara la presidencia y que desató protestas en los últimos meses de 2024. "Que no haya dudas, el Poder Judicial será autónomo", dijo Sheinbaum en su discurso. También teiteró que el 1 de junio de 2025 se llevarán a cabo los comicios para renovar los juzgados federales y la Suprema Corte de Justicia. La elección de jueces y magistrados, impulsada por López Obrador (2018-2024), es una de las reformas constitucionales más destacadas de su administración.

Desde que Sheinbaum asumió la presidencia, el Congreso mexicano ha aprobado más de 10 reformas constitucionales, gracias a la mayoría obtenida por el partido gobernante Morena en las elecciones generales del 2 de junio de 2024.

Además, una iniciativa enviada por Sheinbaum al Congreso incluyó en la Constitución la obligación de que los estados creen fiscalías especializadas en delitos contra las mujeres y la prohibición de la brecha salarial por razones de género.

En defensa de los migrantes mexicanos

En medio de las amenazas de deportaciones masivas que Trump ha anticipado ante su llegada a la Casa Blanca, Sheinbaum subrayó el incansable trabajo de los mexicanos en Estados Unidos.

“Los mexicanos trabajan como ninguno en Estados Unidos: son extraordinarios en el campo, la construcción, los servicios, y también grandes científicos en las universidades. No olvidan a sus familias ni a su patria, y por ello, tampoco los olvidamos nosotros. Al contrario, los defendemos y los reconocemos”, expresó Sheinbaum.

Trump ha advertido sobre la deportación masiva de migrantes. En respuesta a estas amenazas, Sheinbaum destacó el envío de cerca de 65.000 millones de dólares en remesas por parte de los mexicanos en Estados Unidos, recursos que no solo sostienen a las familias en México, sino que también contribuyen significativamente a la economía estadounidense. "Contribuyen a la economía de Estados Unidos, y que se escuche bien y fuerte, contribuyen más que muchos en ese país", subrayó.

Mientras tanto, este domingo, cientos de migrantes iniciaron una nueva caravana desde el sur de México, con la Ciudad de México como primer destino y la meta final en la frontera con Estados Unidos. Entre los migrantes se encuentran ciudadanos de Panamá, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala y Haití.

Adrián Duarte, miembro de la primera caravana que salió de San Pedro Sula el 7 de enero, señaló que los migrantes buscan una mejor calidad de vida lejos de la violencia, la inseguridad y la falta de empleo. "No tengo miedo a las deportaciones. Si me regresan, me volveré a meter", afirmó Duarte, quien subrayó que la situación en Honduras es crítica debido al narcotráfico.

Sheinbaum propuso recientemente una reunión entre los ministros de Exteriores de América Latina para discutir los retos migratorios ante la llegada de Trump. Además, la presidenta ha reiterado su postura de recibir a los migrantes mexicanos deportados, pero ha insistido en que la repatriación debe ser realizada a los países de origen, no solo a México.

FUENTE:TRT Español
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