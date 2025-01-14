Más de 15 meses han pasado desde que Israel comenzó a bombardear Gaza, matando a cientos de palestinos a diario y devastando el enclave. Y ese es el mismo tiempo que ha pasado desde que iniciaron los numerosos intentos por alcanzar un acuerdo de alto el fuego, el cual finalmente podría estar cerca de concretarse, según declaraciones de funcionarios de Hamás, autoridades israelíes y países mediadores.
Hamás, que en los últimos meses mostró disposición a aceptar un acuerdo y enfrentó constantes obstáculos por parte de Israel, informó sobre avances en asuntos clave. "Las negociaciones en algunos puntos centrales han progresado y estamos trabajando para concluir lo que falta pronto", dijo un funcionario del grupo palestino a la agencia de noticias Reuters.
Más tarde, el lunes, fuentes palestinas dijeron a la Agencia Anadolu que el acuerdo podría firmarse antes del viernes.
El texto del posible acuerdo de tregua y un intercambio de prisioneros lo presentó Qatar a ambas partes este domingo. En las conversaciones, que se realizaron en Doha, participaron los jefes de las agencias de inteligencia israelíes Mossad y Shin Bet, junto con el primer ministro de Qatar.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, señaló que se han logrado avances significativos en las negociaciones indirectas con Hamás sobre un intercambio de prisioneros. "Vemos progresos; la situación se ve mucho mejor que antes (...) Pronto sabremos si el otro lado quiere lo mismo", afirmó Sa'ar durante una conferencia de prensa. Indicó que Israel trabaja con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo.
Asimismo, el medio público israelí KAN informó que el gabinete podría aprobar el acuerdo con Hamás este martes.
Optimismo entre los mediadores
Estados Unidos se mostró optimista sobre los avances. El presidente Joe Biden afirmó que el acuerdo estaba "a punto de concretarse". "Estamos al borde de que una propuesta que detallé hace meses finalmente se haga realidad", afirmó Biden en un discurso. Por su parte, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo a Bloomberg News que un posible acuerdo podría concretarse esta semana, aunque advirtió que no hay garantías de que las partes lleguen a un consenso.
Cabe destacar que, en los últimos meses, la administración estadounidense ha asegurado en varias ocasiones que las negociaciones habían avanzado al punto de estar cerca de alcanzar un acuerdo. La diferencia es que, ahora, este optimismo también es compartido por el resto de los mediadores involucrados.
Por su parte, el emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani y una delegación del grupo de resistencia palestino, encabezada por el negociador principal Khalil al-Hayya, discutieron "los avances en las negociaciones de alto el fuego en Gaza, que apuntan a lograr una tregua a largo plazo", dijo su oficina en un comunicado.
Asimismo, el jefe de la Organización Nacional de Inteligencia turca (MIT), Ibrahim Kalin, tuvo una llamada telefónica con funcionarios de la división política de Hamás, dijeron fuentes de seguridad. Las discusiones abordaron el progreso en las negociaciones en curso con Israel, y las dos partes acordaron continuar los esfuerzos para un alto el fuego.
En Doha se informó que continúan las reuniones entre funcionarios qataríes, representantes de Hamás y los enviados de Oriente Medio de las administraciones entrante y saliente de Estados Unidos.
Un acuerdo de tres fases
El Canal 12 de Israel reveló que el posible acuerdo consta de tres fases. La primera durará 42 días e incluirá la liberación de 33 rehenes israelíes.
La primera fase, denominada "humanitaria", tendrá especial atención en la liberación de mujeres, ancianos y enfermos en poder de Hamás. A cambio, el ejército israelí se retiraría de la mayoría de las áreas que actualmente controla en Gaza.
La liberación del primer grupo de israelíes está prevista para el séptimo día después de que comience el alto el fuego. Israel también ha acordado liberar a cientos de prisioneros palestinos, incluidos aquellos con largas condenas o cadenas perpetuas. Por cada mujer del ejército israelí liberada, 50 prisioneros palestinos serán liberados: 30 cumpliendo cadena perpetua y 20 cumpliendo condenas prolongadas, según el informe.
De manera similar, por cada mujer israelí o civil anciano liberado, 30 prisioneros palestinos, incluidos menores, mujeres y enfermos, serán liberados.
La segunda fase, que comenzará el día 16 tras las firma del acuerdo, se centrará en negociaciones más amplias para liberar a los cautivos restantes, incluidos soldados y jóvenes detenidos.
La tercera y última fase, según el informe, implica acuerdos a largo plazo, incluyendo discusiones sobre una administración alternativa para Gaza y planes para su reconstrucción.
Actualmente, Israel tiene detenidos o bajo su custodia a más de 10.300 prisioneros palestinos, mientras que se estima que 99 israelíes son rehenes en Gaza. Hamás ha declarado que muchos de los cautivos israelíes han muerto debido a bombardeos indiscriminados de Israel.
Concesiones y desacuerdos
El Canal 12 israelí también informó que, como parte del posible acuerdo, Israel aceptó permitir que las personas desplazadas regresen al norte de Gaza, cumpliendo una demanda clave de Hamás durante las negociaciones. Las inspecciones de seguridad a vehículos serían realizadas por un organismo internacional, mientras que los peatones no serían revisados.
Sin embargo, persisten desacuerdos importantes. Hamás exige que Israel se retire del corredor de Filadelfia, una zona fronteriza entre Gaza y Egipto, además de un alto el fuego permanente. Israel, por su parte, solo está dispuesto a aceptar un alto el fuego temporal y una retirada gradual del corredor.
Otro punto de conflicto es la profundidad de la zona de amortiguamiento en las fronteras de Gaza. Hamás insiste en restablecer las condiciones previas al 7 de octubre, con una zona de amortiguamiento de 300-500 metros. En cambio, Israel busca una franja de dos kilómetros.
¿Bloqueará Netanyahu otra vez el acuerdo?
Las negociaciones sobre el intercambio de prisioneros y el alto el fuego, mediadas por Qatar, Egipto y Estados Unidos, han sido interrumpidas en varias ocasiones por nuevas condiciones impuestas por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. La oposición israelí y las familias de los cautivos lo acusan de obstaculizar los esfuerzos para alcanzar un acuerdo.
Por este motivo, en los más de 15 meses que Israel lleva atacando Gaza, han sido frecuentes los informes que señalaban la proximidad de un acuerdo, pero ninguno se concretó, a pesar de la disposición de Hamás. Incluso, en julio, el grupo de resistencia palestino aceptó un acuerdo marco basado en una propuesta del presidente de Estados Unidos. Sin embargo, Israel añadió nuevas condiciones, bloqueando el avance, según reportes.
Pero más allá de los obstáculos de Netanyahu, hay otros integrantes del gobierno que están en contra del acuerdo y presionan para que no se firme. Entre ellos, destaca el ministro de Finanzas israelí, de extrema derecha, Bezalel Smotrich, que ha advertido de que no apoyará una tregua, insistiendo en que Israel debería "abrir todas las puertas del infierno" en el territorio palestino.
"El acuerdo propuesto es una catástrofe para la seguridad nacional de Israel. No seremos parte de un acuerdo de rendición", dijo Smotrich en X. "Debemos tomar el control decisivo de la ayuda humanitaria... y abrir las puertas del infierno en Gaza hasta que Hamás se rinda incondicionalmente".
Pese a los avances, Israel no detiene sus ataques
Mientras los líderes mundiales tienen los ojos sobre el posible acuerdo, Israel intensifica sus ataques contra Gaza. Este lunes, la Defensa Civil del enclave informó que una ola de ataques aéreos israelíes mató a más de 50 personas en la ciudad principal del territorio.
Durante la madrugada del martes, al menos 23 palestinos más, incluidos mujeres y niños, murieron en bombardeos en distintas zonas de Gaza.
Una fuente médica del Hospital Mártires de Al-Aqsa, en Deir Al-Balah, reportó que nueve personas, entre ellas mujeres y niños, fallecieron tras ataques israelíes en un apartamento, una tienda y un café que servían de refugio para desplazados. En el sur de Gaza, otros 12 palestinos murieron en bombardeos sobre dos viviendas en Jan Yunis y Rafah.
Testigos dijeron a la Agencia Anadolu que el ejército israelí intensificó las demoliciones sistemáticas de hogares y edificios en áreas del norte de Rafah. En la Ciudad de Gaza, una mujer murió y varias personas resultaron heridas en un ataque sobre una casa en el barrio de Al-Daraj, según un comunicado de la Defensa Civil.
La agencia de noticias local Safa informó que uno de sus periodistas murió a causa de las heridas sufridas en un ataque previo el lunes. Con esta muerte, el número de periodistas palestinos fallecidos desde octubre de 2023 asciende a 204.
La ofensiva israelí mató a más de 46.500 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, desde el 7 de octubre de 2023.