Los incendios forestales que arrasan California han convertido varios de los vecindarios y zonas más codiciadas de Estados Unidos en un paisaje devastador, destruyendo hogares y cobrando la vida de al menos 24 personas.

Desde las colinas de Hollywood hasta los Palisades, los residentes ven cómo décadas de construcciones y desarrollo quedan reducidas a cenizas por los devastadores incendios, considerados los peores de la historia de la zona.

Ahora bien, los expertos señalan que solo era cuestión de tiempo hasta que se desataran incendios de esta magnitud. Estas son las cinco razones que explican por qué eran inevitables.

Zonas de incendio

Las casas en el condado de Los Ángeles enfrentan un riesgo de incendios forestales mayor que el 99% de otros condados de EE.UU., según un análisis federal. Los expertos afirman que, pese a conocer los riesgos, las autoridades de California han permitido la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo de incendio.

Palisades, un vecindario residencial muy codiciado de Los Ángeles, donde incluso viven varias celebridades, se encuentra en una de estas zonas. Junto con las colinas de Hollywood y Altadena, los Palisades tienen un “riesgo muy alto de incendios severos”. Sin embargo, Altadena y Palisades fueron desarrolladas hace décadas, cuando el riesgo era menor.

Asimismo, casi el 90% de las casas del condado de Los Ángeles se construyeron antes de 1990, fecha en que se comenzaron a implementar códigos contra incendios, explica Molly Mowery, autora de un informe de 2020 sobre reducción de riesgos de incendios. La experta indicó al Washington Post que los incendios son “la culminación de factores que se han ido gestando durante décadas”.

Con el calentamiento global y un clima cada vez más errático, los incendios se han vuelto más grandes, peligrosos y difíciles de controlar. La gravedad de los incendios en Los Ángeles aumentó un 30% entre los años 80 y 2010.

Muchas casas en Palisades, situadas en acantilados o cañones, se convirtieron casi en combustible para los incendios, debido a que su distribución en el terreno ayudó a que las llamas se propaguen.

Relacionado Arde Sudámerica: incendios intencionales y por sequías devastan el Amazonas

Sistema de agua de Los Ángeles

El sistema de agua de Los Ángeles no está diseñado para manejar incendios grandes como los actuales, sino incendios más localizados. Recientemente, se han reportado problemas de presión débil, suministro insuficiente y bocas de incendio secas.

Los bomberos han recurrido a sacar agua del Océano Pacífico para combatir las llamas. Un funcionario del Departamento de Bomberos de Los Ángeles explicó que, aunque el departamento de agua había llenado tanques de forma preventiva, la alta demanda y la ubicación de algunas bocas de incendio dificultaron mantener la presión del agua.

Las autoridades afirman que sus sistemas de agua municipales estaban funcionando de manera eficaz, pero no estaban diseñados para combatir los incendios, sino para un entorno urbano.

Gregory Pierce, director del Grupo de Recursos Hídricos de la UCLA y profesor adjunto del Departamento de Planificación Urbana, dijo que el problema no era la falta de agua, sino las dificultades que se planteaban para hacer llegar rápidamente grandes cantidades de agua a los puntos específicos donde se la necesitaba. Añadió que, para llegar a ese nivel, se requerirían grandes inversiones en energía e infraestructura.