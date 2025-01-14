El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, señaló que la erradicación del terrorismo en Siria es una prioridad en la agenda del país para 2025.
En esa línea, Fidan enfatizó la determinación de Ankara para neutralizar las amenazas a la seguridad y subrayó su compromiso con la paz y la estabilidad en la región.
“Se está acercando el ‘fin del camino’ para el PKK/YPG y sus afiliados en Siria,” afirmó el ministro en una rueda de prensa en Estambul este viernes.
Helin Sari Ertem, profesora asociada de Ciencias Políticas en la Universidad Medeniyet de Estambul, explicó a TRT World que “esto no se trata solamente de la seguridad fronteriza. Se trata de evitar que los grupos terroristas se aprovechen de la inestabilidad en la región para avanzar en sus agendas”.
Ertem subrayó que 2025 será un año crucial para Türkiye.
“La presencia continua de grupos como el PKK/YPG socava no sólo la seguridad de Türkiye, sino la paz regional. Neutralizar estas amenazas no es opcional: es esencial”, sostuvo.
Las fuerzas turcas han estado llevando a cabo operaciones frecuentes contra YPG, una filial de la organización terrorista PKK, en el norte de Siria.
“Türkiye ha planteado demandas claras: la neutralización del YPG, el desarme de las facciones del PKK y el regreso de los combatientes extranjeros a sus países de origen. Si estas condiciones no se cumplen, es probable que se empleen métodos de resolución de conflictos”, indicó Merve Seren Yesiltas, profesora asociada de Ciencias Políticas en la Universidad Yildirim Beyazit de Ankara.
Contradiciendo la ambivalencia occidental
En la rueda de prensa, Fidan criticó lo que llamó “doble moral” en el enfoque global sobre el terrorismo. Señaló a las naciones occidentales que designan oficialmente al PKK como un grupo terrorista, pero apoyan a sus afiliados que operan bajo diferentes nombres.
“A pesar de que Estados Unidos ofrece recompensas por los líderes del PKK, las subsidiarias gestionadas por las mismas personas se presentan como entidades separadas. Este teatro debe terminar”, dijo.
Ertem coincidió con la crítica de Fidan al doble estándar internacional.
“Esta hipocresía fortalece a las organizaciones terroristas”, comentó.
“La postura de Türkiye desafía estas inconsistencias y promueve un enfoque global unificado. Mientras que algunos de estos países reconocen oficialmente al PKK como organización terrorista, al mismo tiempo apoyan a sus afiliados bajo diferentes nombres”, insistió.
Fidan reiteró la firme posición de Türkiye contra el PKK/YPG y advirtió que los lazos del grupo terrorista con actores extranjeros representan un desafío significativo.
“La organización mantiene relaciones operativas con varios países y agencias de inteligencia. Estas conexiones complican los esfuerzos para abordar la amenaza” explicó.
Fidan subrayó la disposición de Türkiye para actuar con decisión ante las amenazas.
Ertem comentó: “Al combinar precisión militar con un compromiso con el desarrollo, Türkiye está marcando el estándar para los esfuerzos integrales de construcción de paz”.
Contra la “distorsión y las divisiones”
Fidan subrayó que Türkiye posee el poder, la capacidad y la determinación para neutralizar las amenazas desde su origen. “El viejo orden no continuará. En la nueva Siria nadie puede permitirse el lujo de andarse con rodeos cuando se trata del terrorismo”, afirmó.
Fidan también rechazó las narrativas que equiparan a la organización terrorista PKK/YPG con las comunidades kurdas.
“Los kurdos son nuestros hermanos”, declaró, comparando esas asociaciones con equiparar a Daesh con los árabes. “Esta distorsión sólo sirve a agendas divisivas”, dijo.
Ertem destacó el enfoque basado en principios de Ankara para abordar estos desafíos.
“La estrategia de Türkiye se basa en la equidad y la claridad. Al rechazar las narrativas que equiparan al PKK/YPG con la comunidad kurda, Ankara ha dejado claro que su lucha es contra el terrorismo, no contra ninguna etnia en particular”, observó.
Türkiye reconoce la importancia crítica de la estabilidad en Siria, no solo para su propia seguridad, sino para el bienestar de millones de sirios.
“Al involucrarse activamente con socios internacionales, Türkiye se posiciona como líder en la construcción de paz regional”, dijo Ertem. “El énfasis en el desarrollo y la cooperación refleja un cambio de estrategias puramente militares a un enfoque más integral hacia la construcción de paz”.
El enfoque de Türkiye para combatir el terrorismo refleja su ambición más amplia de liderazgo regional, ya que su objetivo es traer estabilidad a la región.
Yesiltas destacó el papel crucial de la nueva administración siria en la estabilización de la región.
“La nueva administración de Damasco ha declarado repetidamente su disposición para abordar este tema y ha indicado que están preparados para hacerse cargo de las prisiones”, señaló.