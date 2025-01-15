El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reunió este miércoles en Ankara con el ministro de Relaciones Exteriores de la nueva administración en Siria, Asaad Al-Shaibani. Durante la reunión, Erdogan destacó la necesidad de levantar las sanciones que afectan a Damasco.

Erdogan afirmó que el derrocado régimen de Bashar Al-Assad dejó una gran destrucción en Siria y que Türkiye apoyará al pueblo sirio hermano en la reconstrucción del país.

Además, subrayó que en el futuro de Siria no hay lugar para las organizaciones terroristas, según informó la Dirección de Comunicaciones turca este miércoles en la red social X.

Durante la reunión también se abordó la situación actual en Siria y los pasos a seguir para preservar la integridad territorial del país.

En la reunión también participaron el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan; el director de la Organización de Inteligencia Nacional (MIT), Ibrahim Kalin; el ministro de Defensa sirio, Murhaf Abu Qasra, y el jefe de inteligencia, Anas Khattab.

Türkiye abrirá un consulado en Alepo, confirma Fidan

Por su parte, tras reunirse con Shaibani, el ministro de Relaciones Exteriores turco Fidan anunció durante una rueda de prensa que el Consulado General de Türkiye en Alepo estará operativo a partir del próximo lunes 20 de enero.

Fidan también señaló que es hora de que todos los grupos religiosos y étnicos de Siria se abracen mutuamente y afirmó que Türkiye se ha ofrecido a brindar apoyo operativo a Siria en relación con el grupo terrorista Daesh/ISIS.

Luego, Shaibani indicó que Siria y Türkiye han creado "una nueva historia". Subrayando la importancia de la unidad territorial de Siria, destacó que desean que todos los territorios estén unidos bajo el mismo techo del gobierno central.

Primer visita del ministro Shaibani a Türkiye

Estos encuentros se realizaron en el marco de la primera visita oficial a Türkiye del ministro Shaibani.

"Haremos nuestra primera visita oficial a la República de Türkiye, representando a la nueva Siria", había anticipado el martes Shaibani en la red social X. También había destacado el continuo apoyo de Ankara a los sirios, subrayando que "nunca ha dejado atrás al pueblo sirio en los últimos 14 años".

Shaibani fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores de la nueva administración, liderada por Ahmed Al-Sharaa, que se estableció después de la caída de Assad en diciembre. El funcionario estudió en Türkiye, donde obtuvo una maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Sabahattin Zaim de Estambul.

Ankara se ha comprometido a apoyar a Siria y ha instado a la cooperación internacional para ayudar a reconstruir el país devastado por la guerra.

Erdogan: Türkiye y Siria vencerán al terrorismo