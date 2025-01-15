TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
EE.UU. "entiende" preocupaciones de Türkiye, pero seguirá apoyando a PKK
A pesar de considerar al PKK como una organización terrorista, Washington ha legitimado por mucho tiempo la presencia de ese grupo en las fronteras de Türkiye bajo el pretexto de combatir a Daesh.
EE.UU. "entiende" preocupaciones de Türkiye, pero seguirá apoyando a PKK
A pesar de considerar al PKK como una organización terrorista, Washington ha legitimado por mucho tiempo la presencia de ese grupo en las fronteras de Türkiye bajo el pretexto de combatir a Daesh. Foto: Reuters / Reuters
Por Redacción
15 de enero de 2025

Estados Unidos ha reiterado que entiende las preocupaciones de seguridad legítimas que tiene Türkiye a lo largo de su frontera con Siria frente a las amenazas de la organización terrorista PKK/YPG, pero no mostró voluntad de abordar el asunto.

"Entendemos que Türkiye tiene preocupaciones legítimas de seguridad a lo largo de esa frontera. Ciudadanos turcos, pueblos turcos, ciudades turcas han sido atacadas por terroristas desde el otro lado de esa frontera", reconoció el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en conversación con periodistas este martes.

"Tienen absolutamente el derecho legítimo de poder defenderse de los ataques terroristas. Lo entendemos y estamos en conversaciones activas con los turcos sobre cómo enfrentamos eso nosotros y cómo lo enfrentan ellos", agregó Kirby.

RelacionadoTürkiye busca evitar que PKK/YPG arrastre la región al caos, según expertos

Sin embargo, luego enfatizó que la presencia estadounidense en Siria tiene como objetivo evitar que Daesh (al que llaman ISIS) se reagrupe tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre, por lo que la asociación de Washington con las fuerzas SDF lideradas por el PKK/YPG continuará con ese fin.

RECOMENDADOS

Estados Unidos no quiere que sus “operaciones” relacionadas con “nuestros socios de las SDF” se enfoquen “en otras cosas que no sean la misión de contrarrestar al ISIS", agregó.

Un aliado de la OTAN contra terroristas

A pesar de reconocer al PKK como una organización terrorista, responsable de la muerte de 40.000 personas, Estados Unidos ha legitimado durante mucho tiempo la presencia de este grupo a lo largo de las fronteras de Türkiye bajo el pretexto de combatir a Daesh.

El grupo separatista PKK/YPG ha tratado de aprovecharse del vacío de poder de Siria desde la caída del régimen de Assad para intensificar los esfuerzos por establecer un "corredor terrorista" a lo largo de la frontera con Türkiye.

Ankara sostiene que utilizar un grupo terrorista para luchar contra otro es contraproducente y ha propuesto que Estados Unidos se asocie con Türkiye, que es su aliado en la OTAN, en lugar de con los terroristas para enfrentar a Daesh.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato