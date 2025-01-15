Cuba ya no será parte de la lista negra de países que Estados Unidos designa como patrocinadores del terrorismo, en la que estuvo incluida durante décadas desde 1982. Se trata de una decisión que marca un cambio en el enfoque de Washington frente a la isla, aunque es muy probable que la medida se revierta con el regreso del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, a la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

"Se ha completado una evaluación y no tenemos información que respalde la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo", dijo un alto funcionario del gobierno en conversación con periodistas este martes. Poco después, el presidente Joe Biden envió un informe al Congreso de EE.UU. con esta petición.

El funcionario añadió que la Iglesia católica estaba "avanzando significativamente" en un acuerdo con la isla para permitir la liberación humanitaria de "presos políticos” y “aquellos que han sido detenidos injustamente".

Horas después, Cuba anunció que liberará a 553 presos “por delitos diversos”, tras una mediación de El Vaticano. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla explicó en un comunicado que el presidente Miguel Díaz-Canel le envió una carta al papa Francisco “en los primeros días de enero”, en la que “comunicó la decisión de beneficiar con el otorgamiento de libertad a 553 personas sancionadas en debido proceso por delitos diversos".

Durante su campaña electoral del 2020, Biden había prometido un cambio en la política exterior respecto a Cuba, pero los fue aplazando luego de la reacción del gobierno de la isla a las manifestaciones opositoras de julio de 2021, que según reportes de la Agencia Cubana de Noticias dejaron una persona muerta y decenas de heridos. El gobierno cubano culpó a EE.UU. de estar detrás de estas protestas, aunque grupos de derecho humanos dicen que los apagones y el aumento de los precios de los alimentos llevaron a que las personas salieran a las calles.

De acuerdo a cifras oficiales, unos 500 cubanos fueron condenados a hasta 25 años por participar en estas protestas que exigían, entre otras cosas, mejoras económicas. Algunos de los condenados ya fueron liberados, después de cumplir sus penas.

Las otras medidas que tomó EE.UU.

Además de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, Estados Unidos anunció otras dos “medidas unilaterales” que en la práctica anulan decisiones que implementó Trump en su primer gobierno con respecto a Cuba.

Por un lado, suspende la capacidad de los estadounidenses "para presentar reclamaciones en los tribunales de su país con respecto a propiedades cubanas potencialmente expropiadas" por el gobierno cubano desde 1959. Por lo que durante seis meses a partir del 29 de enero se detendrá el Título 3 de la ley Helms-Burton.

Washington también rescindirá un memorándum promulgado en junio de 2017, justo en la primera presidencia de Trump, que prohibía algunas transacciones financieras a una lista de entidades cubanas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba consideró que las decisiones de Washington van “en la dirección correcta", aunque aclaró que a su juicio es un paso "muy restringido", pues siguen estando en vigor múltiples sanciones económicas.

En esa línea, indicó que "el bloqueo económico y buena parte de las decenas de medidas coercitivas" de EE.UU. contra Cuba siguen en pie, reforzadas con un paquete de medidas aplicado durante el primer mandato de Trump. "La guerra económica permanece", subrayó.

También señaló que la decisión "ocurre ahora, a punto de producirse un cambio de Gobierno, cuando debió haberse materializado hace años, como acto elemental de justicia, sin reclamar nada a cambio y sin fabricar pretextos".

El anticipado freno de Trump

El Gobierno de Biden anunció las medidas a favor de Cuba en una carrera contra el tiempo, pues literalmente le quedan apenas días antes de que Trump asuma el poder el próximo lunes. En ese sentido, se anticipa que el nuevo presidente, con mucha probabilidad, revocará estas acciones. Justamente, fue Trump quien restableció la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo en 2021, también durante los últimos días de su primer mandato.

En esa línea, los aliados del presidente electo criticaron inmediatamente a Biden por el anuncio del martes. Incluso, el senador cubanoestadounidense Ted Cruz, miembro del Comité de Relaciones Exteriores, lo calificó de "apaciguamiento de rango del régimen cubano".