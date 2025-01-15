“La palabra más hermosa del diccionario es arancel (impuesto que se aplica a los productos importados)”, dijo el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, durante una entrevista a mediados de octubre de 2024, cuando todavía se encontraba en campaña. “Es mi palabra favorita”.
A finales de noviembre, tras ganar las elecciones, el republicano publicó en su red Truth Social que una de sus primeras órdenes ejecutivas sería imponer un arancel del 25% a todos los productos de México que ingresen a Estados Unidos.
Como era de esperarse, sus declaraciones generaron preocupación, dado que México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Según la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de EE.UU., las exportaciones de México a ese país ascendieron a 466.600 millones de dólares entre enero y noviembre de 2024. Lo que representó un incremento del 6% frente a lo reportado en el mismo período de 2023.
Existen numerosas advertencias sobre las posibles repercusiones de la medida de Trump en el mercado mexicano. David Argente, profesor de Economía en la Facultad de Negocios de la Universidad de Yale, explica que las amenazas del presidente electo tienen ya un efecto sobre la economía del país vecino.
“México ya ha impuesto aranceles a bienes chinos y la incertidumbre arancelaria podría reducir la inversión extranjera directa a corto plazo, lo que frenaría el ritmo de la relocalización (nearshoring). Es decir, incluso antes de la implementación de los aranceles, las amenazas ya repercuten de alguna forma en la generación de empleo en el lado mexicano y en el tipo de cambio. Creo que el tema seguirá vigente hasta que se revise el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), comentó el experto a TRT Español.
Aún así, algunos empresarios aseguran que la imposición de aranceles elevados no es una novedad, ya que han enfrentado situaciones similares en el pasado y confían en que podrán superarlas.
“México seguirá siendo competitivo”
Desde que sus padres fallecieron, Miguel C., empresario mexicano radicado en Puebla y que por miedo a represalias no quiso que se incluyera su apellido, se dio a la tarea de hacer crecer un negocio familiar que comercia acero hace más de 50 años. No fue fácil, pero con el tiempo la empresa que empleaba a 15 personas ahora es fuente de ingresos de más de 60 personas.
“Todo fue a prueba y error. En estos 15 años que la empresa ha estado a mi cargo he cometido errores y nos hemos enfrentado a nuevos aranceles, nuevos impuestos locales y nuevas reglamentaciones”, relató Miguel. “Las cosas cambian y uno tiene que ir cambiando también. Con el regreso de este señor, como siempre, nos vamos a adaptar”, añadió.
Miguel sabe que las ventas van a disminuir porque todo va a ser más caro, pero también está convencido que eso será temporal. “A nosotros nos compran nuestro producto porque sale más barato hacerlo aquí y también porque allá de plano no quieren hacerlo. Aún con aranceles, México seguirá siendo competitivo por la cantidad de manos dispuestas a trabajar y por lo poco que cuesta (la mano de obra)”, señaló Miguel, de 49 años.
Valeria Carbajal, especialista en negocios internacionales, sostiene que la infraestructura en Estados Unidos aún no está lista para que la industria manufacturera pueda florecer en este país de manera inmediata.
“Los costos asociados a impuestos, servicios y mano de obra en la mayoría de los estados en este país no son competitivos”, reconoció Carbajal, también jefa de operaciones en Estados Unidos de OVRSEA, empresa dedicada al transporte de mercancías, a TRT Español. “Por eso cada vez vemos más empresas que trasladan células operativas a países como México o Colombia, donde cada vez hay más población con un buen nivel educativo y sueldos inferiores a los salarios de Estados Unidos”.
Uno de los principales retos para las empresas estadounidenses es la escasez de mano de obra, realidad que contrasta con la gran disponibilidad de trabajadores en México. Según la Cámara de Comercio de Estados Unidos, aunque existe una gran cantidad de empleos disponibles en el país, no hay suficientes trabajadores para cubrirlos. Incluso si todas las personas desempleadas actualmente en Estados Unidos tomaran esos puestos, quedarían vacantes aproximadamente 2,4 millones de plazas.
No le conviene ni a México ni a Estados Unidos
Adrián C., empresario de la Ciudad de México quien también optó por no compartir su apellido, se dedica a importar petroquímicos de Estados Unidos desde hace casi 20 años. Si la subida de los aranceles que propone Trump se da, vaticinó Adrián, muy probablemente México responda y su negocio se verá afectado.
“Quienes llevamos tiempo haciendo negocios con Estados Unidos sabemos que siempre van a surgir nuevas regulaciones o cambios imprevistos”, explicó Adrián. “Estas modificaciones se dan desde ambos países. En México también hay trabas. Por ejemplo, de repente deciden que ahora tienes que emitir nuevos permisos para importar productos y lo hacen sin previo aviso o hacen cambios en procesos y pierdes dinero”, completó.
Adrian intuye que la decisión de Trump provocaría una escalada de medidas que acabaría perjudicando a todos: “Si esa subida se da, México va a responder probablemente con otros aranceles y eso provocaría que empresas como la mía bajen el volumen de operación”. “Al final, los más afectados son los consumidores finales, y eso va a provocar un descontento generalizado lo cual no le conviene a ninguno de los dos países”, detalló.
El profesor Argente puntualiza que, si se implementan los aranceles, habrá un impacto negativo no solo en la economía mexicana sino también en la estadounidense. “Ya vimos cómo se desarrolló la guerra comercial con China, los consumidores estadounidenses de bienes importados asumieron el costo de los aranceles a través de precios más altos, lo que redujo el ingreso real tanto en Estados Unidos como en China”, argumentó. “Las represalias arancelarias empeoraron la situación económica para la población de ambos lados. Lo mismo sucedería con México”.
Ante la llegada de Trump al poder, Carbajal, la experta en negocios internacionales, sugiere que las empresas mexicanas que exportan a Estados Unidos deben mantenerse alerta ante posibles cambios regulatorios, especialmente en caso de incrementos arancelarios. Además, recomienda que busquen agregar valor a sus productos o servicios, como mejorar el transporte o el servicio posventa, para mantenerse competitivas. “Es importante pensar en la diversificación a otros países”, advirtió. “Y de ese modo, las empresas podrán reducir la dependencia del mercado estadounidense”.