El anuncio de Meta sobre el cierre de su programa de verificación de datos en sus redes sociales tuvo eco a nivel mundial. Brasil, un país altamente conectado, fue uno de los primeros en encender las alarmas y pedir explicaciones a Mark Zuckerberg, quien aseguró que, "por el momento", la medida se limita a Estados Unidos. Sin embargo, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva reiteró su “grave preocupación” ante el impacto de la decisión.

"Meta aclara que, por el momento, está cerrando su programa de verificación de datos independiente sólo en Estados Unidos", afirmó la compañía dueña de Facebook, WhatsApp e Instagram.

En su respuesta a Brasil, publicada el martes en el sitio de la agencia de defensa legal del Estado (AGU), Meta indicó que su nuevo sistema de verificación de datos será puesto "probado" en Estados Unidos "antes de iniciar cualquier expansión a otros países".

El nuevo sistema que utilizará la empresa es similar al que usa la red social X, donde los propios usuarios son llamados a identificar las noticias falsas, en vez de periodistas especializados en verificación de datos. Meta asegura que su objetivo es "buscar el equilibrio ideal entre libertad de expresión y seguridad", y se comprometió a "remover todo contenido que incite a la violencia" o represente "una amenaza a la seguridad pública".

Sin embargo, el gobierno brasileño, que libra una batalla contra la desinformación en las redes sociales, se mostró inconforme. Los cambios comunicados por Meta "no se adecuan a la legislación brasileña", advirtió en una nota la AGU, que había dado el pasado viernes un ultimátum de 72 horas a la empresa para explicar sus cambios bajo amenaza de tomar "medidas legales".

Ese órgano expresó su "grave preocupación" por "algunos aspectos" de la respuesta de Meta. En particular, la "Política de Conductas de Odio" de la empresa, advirtió, puede ser "terreno fértil para la violación de (...) derechos fundamentales".

"Medidas como las anunciadas por Meta son malas porque chocan con los derechos fundamentales y la soberanía nacional, promoviendo un Lejano Oeste digital", afirmó el ministro brasileño de Comunicación, Sidonio Palmeira. Las exigencias de Brasil al gigante estadounidense de las redes sociales son "una cuestión de soberanía nacional", añadió.