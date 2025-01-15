“En sus etapas finales”: así definió el grupo de resistencia palestino Hamás el estado de las negociaciones para un acuerdo de alto el fuego en Gaza con Israel. Los países mediadores, por su parte, reportan avances significativos en puntos clave para garantizar el acuerdo que incluiría un intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, así como la retirada gradual de tropas israelíes del enclave. Pero, en medio de los progresos reportados, los bombardeos de Tel Aviv contra el devastado enclave continúan y mataron al menos a 62 palestinos en las últimas 24 horas.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó que el acuerdo con Hamás para un intercambio de prisioneros podría concretarse en cuestión de “días u horas”, según reportaron los medios israelíes Canal 12 y Yedioth Ahronoth. Y añadió que el progreso dependerá de Hamás, que, según él, todavía no ha dado una respuesta.

Hablando durante una reunión con familias de rehenes israelíes, Netanyahu dijo que está “listo para un alto el fuego prolongado con la condición de que todos los secuestrados sean devueltos”. Además, aprovechó para lanzar una advertencia contundente: “Cualquier violación del alto el fuego será enfrentada con una respuesta fuerte y severa, una que involucra un tipo de conflicto que no hemos visto antes”.

Durante los 15 meses que lleva la ofensiva de Israel contra Gaza, el Gobierno de Netanyahu ha obstaculizado en reiteradas ocasiones varias propuestas de tregua en Gaza. En este contexto, cabe destacar que el primer ministro se ha referido al potencial acuerdo con Hamás principalmente como un “intercambio de rehenes” más que como uno de “cese del fuego”.

El lunes, la emisora pública israelí KAN informó que el gabinete de seguridad del país podría reunirse el martes para aprobar el acuerdo.

Hamás consulta con líderes de otros grupos palestinos

En el comunicado que emitió sobre el avance de las negociaciones, Hamás subrayó la necesidad de “continuar las consultas con los líderes de facciones palestinas hasta que el acuerdo se finalice”. Líderes de dichos grupos destacaron la importancia de “una preparación nacional integral para la próxima fase y sus requisitos”, por lo que esperan que esta ronda de negociaciones concluya con un “acuerdo claro y completo”.

Ahora bien, los incesantes ataques aéreos de Israel contra el enclave siguen matando a palestinos. Al menos 62 muertos y otros 253 heridos dejaron bombardeos dirigidos contra familias, como informó el Ministerio de Salud en el enclave. Entre ellos, 13 personas fueron asesinadas en ataques a hogares en el sur de Deir Al-Balah, y otras 13 murieron en los campos de refugiados de Nuseirat y Bureij.

Desde que el Ejército de Israel lanzó su ofensiva en Gaza, ha matado al menos a 46.707 personas y herido a 110.265 más. Sin embargo, hay miles que siguen bajo los escombros causados por los bombardeos. De hecho, un informe de la revista médica The Lancet estimó que las muertes en el enclave durante los primeros nueve meses de bombardeos israelíes son un 40% más altas que las cifras oficiales.

Intercambio de prisioneros

En medio de las declaraciones de Israel y Hamás, Qatar, uno de los mediadores, indicó este martes que los últimos detalles se están concretando. "Un borrador de acuerdo ha sido entregado tanto a Hamás como a Israel, y los principales obstáculos en cuestiones clave entre ambas partes se han abordado", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed al-Ansari, en una rueda de prensa en Doha.

Un funcionario israelí también señaló que se han logrado avances, aunque insistió en que hay detalles por definir. El plan debe presentarse al Gabinete israelí para su aprobación final.

Fuentes palestinas cercanas a Hamás informaron a AFP que Israel liberaría aproximadamente 1.000 prisioneros palestinos en la primera etapa de un acuerdo de alto el fuego en Gaza a cambio de 33 rehenes israelíes. Según el periódico israelí Haaretz, tres rehenes serían liberados el primer día del acuerdo, y cuatro más una semana después. Los hospitales israelíes se están preparando para recibirlos, informó el diario The Wall Street Journal.