Con un saldo de más de 46.700 palestinos muertos en Gaza bajo las bombas de la ofensiva israelí, el tan esperado acuerdo de un alto el fuego entre Tel Aviv y Hamás se anunció en la noche de este miércoles. El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, informó en declaraciones a la prensa que las dos partes habían alcanzado un acuerdo de cese del fuego e intercambio de prisioneros.

Qatar fue uno de los países mediadores clave en las negociaciones. Según Al Thani, la primera fase de 42 días del alto el fuego entrará en vigor el próximo domingo 19 de enero. El avance final en las negociaciones, que se produce después de semanas arduas de diálogos en Doha, la capital de Qatar, promete detener la ofensiva genocida de Israel en el enclave, entregar a los rehenes israelíes en varias fases, liberar a cientos de prisioneros palestinos de las cárceles israelíes y permitir que cientos de miles de personas desplazadas en Gaza regresen a lo que queda de sus hogares.

También permitiría la entrada de ayuda humanitaria muy necesaria en el devastado territorio palestino.

Lo que se sabe del acuerdo

Al Thani expresó su esperanza de que no se ejecuten operaciones militares durante el período previo a la implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

"Hamás liberará a 33 rehenes israelíes a cambio de un número no especificado de prisioneros palestinos en la primera fase, y Qatar, Egipto y Estados Unidos trabajarán para garantizar la implementación del acuerdo de cese del fuego en Gaza", indicó el primer ministro qatarí.

Actualmente, Israel tiene más de 11.000 prisioneros palestinos, mientras que se estima que 98 israelíes están retenidos en Gaza.

Además, Al Thani aclaró que los detalles de la segunda y tercera fases del acuerdo se darán a conocer una vez que se complete la primera etapa.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también anunció que se había alcanzado un acuerdo de cese del fuego y añadió que los esfuerzos diplomáticos para lograrlo "nunca cesaron".

Mencionó que las fuerzas israelíes se retirarán de todas las zonas pobladas de Gaza en la primera etapa, y que la retirada total se llevará a cabo en la segunda fase. También explicó que se llevarán a cabo negociaciones durante las próximas seis semanas para la segunda fase del alto el fuego, que incluye el fin permanente de la ofensiva.

En esa línea dijo que la tercera fase en Gaza incluirá el intercambio de los restos de todos los rehenes que hayan muerto, junto con el inicio de un "importante plan de reconstrucción para Gaza".

Tel Aviv detuvo temporalmente su ofensiva contra Gaza durante 6 días en noviembre de 2023, lo que llevó a la liberación de 50 rehenes israelíes y 150 prisioneros palestinos en Israel. Sin embargo, el alto el fuego no pudo extenderse en ese momento ya que Tel Aviv continuó con su brutal ofensiva en el territorio asediado y el primer ministro Benjamín Netanyahu persistió constantemente en su retórica bélica.

Incluso los expertos israelíes han culpado a Netanyahu de sabotear los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de alto el fuego integral en Gaza, mientras planteaba retirar las tropas del enclave.