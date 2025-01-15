Con un saldo de más de 46.700 palestinos muertos en Gaza bajo las bombas de la ofensiva israelí, el tan esperado acuerdo de un alto el fuego entre Tel Aviv y Hamás se anunció en la noche de este miércoles. El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, informó en declaraciones a la prensa que las dos partes habían alcanzado un acuerdo de cese del fuego e intercambio de prisioneros.
Qatar fue uno de los países mediadores clave en las negociaciones. Según Al Thani, la primera fase de 42 días del alto el fuego entrará en vigor el próximo domingo 19 de enero. El avance final en las negociaciones, que se produce después de semanas arduas de diálogos en Doha, la capital de Qatar, promete detener la ofensiva genocida de Israel en el enclave, entregar a los rehenes israelíes en varias fases, liberar a cientos de prisioneros palestinos de las cárceles israelíes y permitir que cientos de miles de personas desplazadas en Gaza regresen a lo que queda de sus hogares.
También permitiría la entrada de ayuda humanitaria muy necesaria en el devastado territorio palestino.
Lo que se sabe del acuerdo
Al Thani expresó su esperanza de que no se ejecuten operaciones militares durante el período previo a la implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza.
"Hamás liberará a 33 rehenes israelíes a cambio de un número no especificado de prisioneros palestinos en la primera fase, y Qatar, Egipto y Estados Unidos trabajarán para garantizar la implementación del acuerdo de cese del fuego en Gaza", indicó el primer ministro qatarí.
Actualmente, Israel tiene más de 11.000 prisioneros palestinos, mientras que se estima que 98 israelíes están retenidos en Gaza.
Además, Al Thani aclaró que los detalles de la segunda y tercera fases del acuerdo se darán a conocer una vez que se complete la primera etapa.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también anunció que se había alcanzado un acuerdo de cese del fuego y añadió que los esfuerzos diplomáticos para lograrlo "nunca cesaron".
Mencionó que las fuerzas israelíes se retirarán de todas las zonas pobladas de Gaza en la primera etapa, y que la retirada total se llevará a cabo en la segunda fase. También explicó que se llevarán a cabo negociaciones durante las próximas seis semanas para la segunda fase del alto el fuego, que incluye el fin permanente de la ofensiva.
En esa línea dijo que la tercera fase en Gaza incluirá el intercambio de los restos de todos los rehenes que hayan muerto, junto con el inicio de un "importante plan de reconstrucción para Gaza".
Tel Aviv detuvo temporalmente su ofensiva contra Gaza durante 6 días en noviembre de 2023, lo que llevó a la liberación de 50 rehenes israelíes y 150 prisioneros palestinos en Israel. Sin embargo, el alto el fuego no pudo extenderse en ese momento ya que Tel Aviv continuó con su brutal ofensiva en el territorio asediado y el primer ministro Benjamín Netanyahu persistió constantemente en su retórica bélica.
Incluso los expertos israelíes han culpado a Netanyahu de sabotear los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de alto el fuego integral en Gaza, mientras planteaba retirar las tropas del enclave.
Muchos políticos y líderes militares dentro de Israel han señalado que Netanyahu está prolongando la ofensiva en Gaza para mantener su posición política.
Reportan conversaciones para abrir el cruce entre Egipto y Gaza
Medios estatales egipcios informaron que se estaba coordinando la "apertura del cruce palestino de Rafah para permitir la entrada de ayuda internacional" a Gaza, citando a una fuente de seguridad egipcia.
El Cairo se estaba "preparando para llevar la mayor cantidad posible de ayuda a Gaza", según el informe, tras los primeros reportes de que se había logrado un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.
La figura de la Autoridad Palestina
Horas antes de conocerse el acuerdo este miércoles, el primer ministro palestino Mohammad Mustafa había señalado en una conferencia de prensa en Noruega que la Autoridad Palestina debe ser el único poder gobernante en Gaza después de que termine la ofensiva israelí.
Antes del anuncio del acuerdo, Mustafa indicó que se debía seguir presionando para acordar un alto el fuego en Gaza y permitir la entrada de más ayuda humanitaria para los más de 2 millones de personas que enfrentan una grave crisis humanitaria.
Sólo los palestinos tienen la legitimidad para asumir el gobierno en Gaza después de que termine la ofensiva y no debe haber ningún intento de separar el enclave la Cisjordania ocupada como parte de un Estado palestino, añadió.
"Mientras esperamos el alto el fuego, es importante subrayar que no será aceptable que ninguna otra entidad gobierne Gaza, salvo los legítimos dirigentes palestinos y el gobierno del Estado de Palestina", dijo en la conferencia, según el texto de su discurso.
Israel ha matado a más de 46.700 personas en su actual ataque genocida en Gaza, según los funcionarios de salud palestinos, con gran parte del enclave devastado y la mayor parte de su población desplazada.
En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.
Israel también enfrenta un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva en el enclave.