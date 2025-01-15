ORIENTE MEDIO
7 MIN DE LECTURA
Hay acuerdo para alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás, anuncia Qatar
El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, anunció el tan esperado acuerdo para un cese del fuego en Gaza entre Israel y Hamás, el cual empezaría este domingo.
Hay acuerdo para alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás, anuncia Qatar
Israel tiene actualmente más de 11.000 prisioneros palestinos, mientras que se estima que 98 israelíes están detenidos en Gaza. / Foto: AA / AA
Por Redacción
15 de enero de 2025

Con un saldo de más de 46.700 palestinos muertos en Gaza bajo las bombas de la ofensiva israelí, el tan esperado acuerdo de un alto el fuego entre Tel Aviv y Hamás se anunció en la noche de este miércoles. El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, informó en declaraciones a la prensa que las dos partes habían alcanzado un acuerdo de cese del fuego e intercambio de prisioneros.

Qatar fue uno de los países mediadores clave en las negociaciones. Según Al Thani, la primera fase de 42 días del alto el fuego entrará en vigor el próximo domingo 19 de enero. El avance final en las negociaciones, que se produce después de semanas arduas de diálogos en Doha, la capital de Qatar, promete detener la ofensiva genocida de Israel en el enclave, entregar a los rehenes israelíes en varias fases, liberar a cientos de prisioneros palestinos de las cárceles israelíes y permitir que cientos de miles de personas desplazadas en Gaza regresen a lo que queda de sus hogares.

También permitiría la entrada de ayuda humanitaria muy necesaria en el devastado territorio palestino.

Lo que se sabe del acuerdo

Al Thani expresó su esperanza de que no se ejecuten operaciones militares durante el período previo a la implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

"Hamás liberará a 33 rehenes israelíes a cambio de un número no especificado de prisioneros palestinos en la primera fase, y Qatar, Egipto y Estados Unidos trabajarán para garantizar la implementación del acuerdo de cese del fuego en Gaza", indicó el primer ministro qatarí.

Actualmente, Israel tiene más de 11.000 prisioneros palestinos, mientras que se estima que 98 israelíes están retenidos en Gaza.

Además, Al Thani aclaró que los detalles de la segunda y tercera fases del acuerdo se darán a conocer una vez que se complete la primera etapa.

RelacionadoCrece optimismo de tregua en Gaza mientras Israel bombardea: ¿qué se sabe?

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también anunció que se había alcanzado un acuerdo de cese del fuego y añadió que los esfuerzos diplomáticos para lograrlo "nunca cesaron".

Mencionó que las fuerzas israelíes se retirarán de todas las zonas pobladas de Gaza en la primera etapa, y que la retirada total se llevará a cabo en la segunda fase. También explicó que se llevarán a cabo negociaciones durante las próximas seis semanas para la segunda fase del alto el fuego, que incluye el fin permanente de la ofensiva.

En esa línea dijo que la tercera fase en Gaza incluirá el intercambio de los restos de todos los rehenes que hayan muerto, junto con el inicio de un "importante plan de reconstrucción para Gaza".

Tel Aviv detuvo temporalmente su ofensiva contra Gaza durante 6 días en noviembre de 2023, lo que llevó a la liberación de 50 rehenes israelíes y 150 prisioneros palestinos en Israel. Sin embargo, el alto el fuego no pudo extenderse en ese momento ya que Tel Aviv continuó con su brutal ofensiva en el territorio asediado y el primer ministro Benjamín Netanyahu persistió constantemente en su retórica bélica.

Incluso los expertos israelíes han culpado a Netanyahu de sabotear los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de alto el fuego integral en Gaza, mientras planteaba retirar las tropas del enclave.

RECOMENDADOS

Muchos políticos y líderes militares dentro de Israel han señalado que Netanyahu está prolongando la ofensiva en Gaza para mantener su posición política.

Reportan conversaciones para abrir el cruce entre Egipto y Gaza

Medios estatales egipcios informaron que se estaba coordinando la "apertura del cruce palestino de Rafah para permitir la entrada de ayuda internacional" a Gaza, citando a una fuente de seguridad egipcia.

El Cairo se estaba "preparando para llevar la mayor cantidad posible de ayuda a Gaza", según el informe, tras los primeros reportes de que se había logrado un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

La figura de la Autoridad Palestina

Horas antes de conocerse el acuerdo este miércoles, el primer ministro palestino Mohammad Mustafa había señalado en una conferencia de prensa en Noruega que la Autoridad Palestina debe ser el único poder gobernante en Gaza después de que termine la ofensiva israelí.

Antes del anuncio del acuerdo, Mustafa indicó que se debía seguir presionando para acordar un alto el fuego en Gaza y permitir la entrada de más ayuda humanitaria para los más de 2 millones de personas que enfrentan una grave crisis humanitaria.

Sólo los palestinos tienen la legitimidad para asumir el gobierno en Gaza después de que termine la ofensiva y no debe haber ningún intento de separar el enclave la Cisjordania ocupada como parte de un Estado palestino, añadió.

"Mientras esperamos el alto el fuego, es importante subrayar que no será aceptable que ninguna otra entidad gobierne Gaza, salvo los legítimos dirigentes palestinos y el gobierno del Estado de Palestina", dijo en la conferencia, según el texto de su discurso.

RelacionadoCifra real de muertos en Gaza sería un 40% más de lo reportado: The Lancet

Israel ha matado a más de 46.700 personas en su actual ataque genocida en Gaza, según los funcionarios de salud palestinos, con gran parte del enclave devastado y la mayor parte de su población desplazada.

En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.

Israel también enfrenta un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva en el enclave.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Cinco crónicas que nos inspiraron en el 2025
Safana Bakleh, la siria que sembró esperanza con un coro de mujeres en pleno horror de la guerra
Israel aprueba 19 nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada
Un mapa redibujado pieza por pieza: la anexión de Cisjordania ocupada ocurre ante la vista de todos
Así es la táctica de Israel para dejar a palestinos en prisión: de 144 horas a detención indefinida
EE.UU. se distancia de la ONU al negarse a debatir asentamientos y violencia en Cisjordania ocupada
Israel detiene a casi 100 palestinos en una nueva ola de redadas y violencia en Cisjordania ocupada
Israel impulsa expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada e irrumpe en sede de UNRWA
Foros como el de Doha tienden puentes entre potencias intermedias: ¿qué puede ganar Latinoamérica?
¿Qué hará el presidente de Israel ante solicitud de indulto de Netanyahu? Los tres caminos posibles
¿Quién financia la expansión de los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania ocupada?
Crece la presión contra Netanyahu en Israel, luego de que pidiera indulto en casos de corrupción
Las fuerzas israelíes hieren a más de 130 palestinos en asaltos en la Cisjordania ocupada
Denuncian "ejecuciones a sangre fría" en Cisjordania ocupada durante incursiones de Israel
Israel avanza con proyecto de ley para que sus ciudadanos compren tierras en Cisjordania ocupada
La venta de aviones F-35 de EE.UU. a Arabia Saudí, ¿afectará el equilibrio militar en Oriente Medio?
Israel expulsó a 32.000 palestinos en Cisjordania ocupada, el mayor desplazamiento desde 1967
Arabia Saudí condiciona firma de Acuerdos de Abraham con Israel a la creación de un Estado palestino
De Líbano a Siria, ataques israelíes mantienen la región bajo alerta: qué se sabe de sus incursiones
Colonos israelíes incendian una mezquita en Cisjordania ocupada en nueva oleada de ataques