Después de casi un año y medio de incesantes bombardeos israelíes, hambruna forzada y muerte, los palestinos en Gaza tendrán, finalmente, un respiro.

Se ha logrado un acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel tras intensas negociaciones que mediaron Estados Unidos, Qatar y Egipto en Doha. El acuerdo, anunciado este miércoles, entraría en vigor el próximo domingo 19 de enero, según el primer ministro qatarí.

Este desarrollo marca un momento crucial en la ofensiva de Israel contra Gaza, que ha devastado el enclave, dejando al menos 46.000 palestinos muertos y más de 110.000 heridos. Ahora bien, desde que se anunció el acuerdo de alto el fuego, ataques aéreos del ejército israelí han matado al menos 38 palestinos en Gaza, según informaron fuentes médicas a la agencia de noticias Anadolu.

Y en la mañana de este jueves, el gabinete de Israel retrasó la votación sobre el alto el fuego, después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusara a Hamás de retractarse en algunos puntos del acuerdo. En respuesta a estos señalamientos, el grupo de resistencia palestino reafirmó su compromiso con el acuerdo.

“Es momento de llegar a un acuerdo”

El pasado domingo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Netanyahu tuvieron una llamada telefónica para abordar los últimos avances en las negociaciones. Durante la conversación, Biden reiteró que “es el momento de llegar a un acuerdo”.

En un discurso el miércoles, el presidente de EE.UU. atribuyó el acuerdo a la "tenaz y meticulosa diplomacia estadounidense". Y añadió que él presentó "los detalles exactos" del plan en mayo de 2023.

Sin embargo, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, también se atribuyó el mérito del acuerdo de cese del fuego. “Hemos logrado tanto sin siquiera estar en la Casa Blanca”, publicó en Truth Social.

El escepticismo abunda

Los expertos son cautelosos ante la posibilidad de que el alto el fuego conduzca a una paz duradera.

Mustafa Caner, profesor asistente en la Universidad de Sakarya en Türkiye, indicó a TRT World que esto dependerá de si ambas partes respetan los términos de las negociaciones.

“Como el alto el fuego establece un plan de resolución por fases, que es esencialmente un plan de paz, el éxito de cada etapa y el avance a la siguiente determinarán la probabilidad de alcanzar una paz duradera”, explicó Caner.

Más allá de las negociaciones en sí mismas, las dinámicas de geopolítica regional también desempeñarán un papel crucial. Caner destaca la importancia de la participación internacional, especialmente la de Estados Unidos.

“El esperado alto el fuego ha sido posible principalmente debido a la presión de la administración entrante (del presidente electo, Donald) Trump, especialmente a través de la participación del (enviado para Oriente Medio) Steve Witkoff en las negociaciones”.

El Gobierno de Netanyahu previamente había rechazado múltiples intentos por un alto el fuego, incluida la propuesta que Biden presentó en julio pasado. De ahí que el liderazgo israelí haya sido acusado de sabotear las conversaciones mientras ganaba tiempo para su ofensiva sobre Gaza.

En conversación con TRT World, Mahmoud Alrantisi, de la Universidad Medipol de Estambul, compartió una visión crítica sobre la dinámica política en torno al alto el fuego: “La postura principal de Netanyahu es la supervivencia política, lo que lo ha llevado a rechazar acuerdos y obstaculizar el progreso. Si se llegara a un acuerdo, existe el riesgo de que el gobierno caiga y haya una rendición de cuentas por los eventos del 7 de octubre”.

En esa línea, añadió que “bajo la esperada administración Trump, la presión debilitó a Netanyahu y, durante aproximadamente un año y medio Netanyahu no ha podido obstaculizar el proceso tan eficazmente como antes”.

No obstante, Israel ha continuado su ofensiva desafiando los repetidos llamados de las Naciones Unidas a un alto el fuego y una investigación por genocidio en Gaza que evalúa la Corte Internacional de Justicia.

¿Qué podemos esperar del acuerdo?

El acuerdo de alto el fuego comienza con una primera fase de 42 días, durante la cual las fuerzas terrestres israelíes comenzarán a retirarse de áreas clave.

Según fuentes, la retirada del eje de Netzarim será inmediata, mientras que se prevé que la retirada del corredor de Filadelfia se realice por fases, y comience entre 40 y 50 días después del alto el fuego.