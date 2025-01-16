Colombia, México y Honduras convocaron a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de Latinoamérica para acordar maneras de unificar la postura de la región ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El encuentro se llevará a cabo este viernes en Ciudad de México, a donde algunos ministros llegarán de manera presencial y otros asistirán virtualmente.

"Colombia, México y Honduras estamos convocando para el próximo 17 una reunión de cancilleres (...) para dialogar como región de América Latina y el Caribe sobre las implicaciones y cómo podemos unificar posiciones frente a la interlocución que vamos a tener con la administración del presidente Donald Trump", explicó el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, en declaraciones a la prensa.

"La llegada del presidente Trump genera muchas expectativas en toda la región. Esperamos encontrar puntos comunes de trabajo", agregó el funcionario colombiano.

A principios de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló en su habitual conferencia matutina que había hablado con su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, sobre una reunión de ministros de Relaciones Exteriores para abordar los retos de la migración ante la llegada de Trump. Honduras tiene la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

En ese momento, Sheinbaum señaló "que es importante darle continuidad a esa conferencia que hubo en Palenque relacionada con la migración con diversos países", en referencia a la cumbre regional que realizó en octubre de 2023 el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.