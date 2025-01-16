Marco Rubio, a quien el presidente electo Donald Trump escogió como secretario de Estado, esbozó el rumbo que tomará la política exterior de Estados Unidos en los próximos cuatro años, especialmente de cara a América Latina. Durante una audiencia ante el Senado, que deberá aprobar su nombramiento, Rubio no se anduvo con rodeos y arremetió contra Cuba, Venezuela, México, Nicaragua, Panamá y Chile.

Si consigue la confirmación en el cargo, Rubio se convertirá en el primer jefe de la diplomacia estadounidense de origen hispano, lo que también marcará la relación con Latinoamérica. Esto fue lo que dijo acerca de la región.

Cuba

Hijo de inmigrantes cubanos que llegaron a EE.UU. antes de la Revolución de Fidel Castro, Rubio afirmó que la isla merece pertenecer a la lista de países patrocinadores del terrorismo, de la que el presidente Joe Biden la había eliminado apenas un día antes.

"Tengo cero dudas de que (Cuba) cumple con todos los requisitos para ser considerado un Estado patrocinador del terrorismo", afirmó Rubio, y recordó que la administración de Trump puede revertir la decisión de Biden y volver a incluir a La Habana en la lista.

Desde 1982, Cuba hizo parte de esta lista pero fue retirada en 2015, durante la etapa de acercamiento impulsada por el entonces presidente Barack Obama. En 2017, Trump la reincorporó, obstaculizando las transacciones y las inversiones, porque las empresas se exponen a sanciones estadounidenses.

Por otro lado, durante la audiencia ante el Senado, Rubio alegó que el gobierno cubano ha dado "apoyo total" a la extinta guerrilla colombiana de las FARC, que calificó de "organizaciones narcoterroristas" que "quieren ganar dinero vendiendo cocaína".

También afirmó que, según él, "Cuba ha sido abiertamente amistosa con Hamás y Hezbollah", y que también tiene “fuertes vínculos con Irán y los elementos terroristas asociados con ellos”.

Venezuela

Rubio es un firme opositor al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y sus recientes declaraciones no dejan dudas sobre su postura.

En este contexto, criticó a la administración del presidente saliente Joe Biden por negociar con Maduro, y cuestionó las elecciones del 28 de julio en las que Maduro fue proclamado ganador, clasificándolas como "completamente falsas". Actualmente, tanto Biden como Trump reconocen al líder opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela.

También mencionó las licencias individuales concedidas por Washington a algunas petroleras para operar en Venezuela, entre ellas la estadounidense Chevron. "Ahora tenemos las licencias generales, donde empresas como Chevron están aportando miles de millones de dólares a las arcas del régimen", protestó Rubio, firme opositor a Maduro. "Todo eso necesita ser reexplorado", añadió.

México

Luego, el posible jefe de la diplomacia se enfocó en México. Señaló que ve "tres áreas de fricción" con el país vecino: "el comercio y las violaciones de los acuerdos comerciales", controlar "el problema migratorio en la frontera" y "la violencia" de los grupos transnacionales.

Rubio aseguró que aboga por trabajar "en cooperación" con México para combatir a los carteles del narcotráfico. Sin embargo, dejó la puerta abierta a declararlos como organizaciones terroristas extranjeras, algo que Trump ha insinuado recientemente y que implicaría que EE.UU. tiene un pretexto para ingresar en territorio mexicano.

Asimismo, declaró que esta designación sería "probablemente una herramienta imperfecta", dado que los carteles son "organizaciones criminales sofisticadas" que trafican con drogas y migrantes, y que tienen "el control" de grandes zonas de la frontera mexicana, pero abrió la puerta a utilizarla.

Sobre la posibilidad de que Trump use al ejército contra los carteles, como ha amenazado, Rubio dijo: "Es una opción que el presidente tiene a su disposición".