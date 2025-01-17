Türkiye condenó la reciente decisión de Estados Unidos de designar a la administración grecochipriota como elegible para la venta de armas y el entrenamiento militar, y calificó la medida de “grave error”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores turco señaló que esto intensificaría la militarización en la isla de Chipre en un momento delicado para la región.

En un comunicado, el ministerio señaló que Türkiye comparte las preocupaciones expresadas por la República Turca de Chipre del Norte (RTCN), y subrayó que tales medidas socavan los esfuerzos por mantener la estabilidad.

"Esta decisión sólo intensificará las actividades armamentísticas en la isla", señaló la declaración, al tiempo que instó a todas las partes a actuar con sentido común y a abstenerse de medidas provocadoras.

El comunicado también instó a la administración entrante de Estados Unidos a revertir la decisión, calificándola como una política equivocada del gobierno saliente.

Türkiye además se comprometió a seguir apoyando a la RTCN como Estado garante para reforzar sus capacidades de defensa y disuasión frente a las crecientes preocupaciones de seguridad.