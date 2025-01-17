TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
Türkiye critica decisión de EE.UU. de suministrar armas a grecochipriotas
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye afirma que intensificará la militarización en la isla de Chipre en un momento delicado para la región.
Türkiye critica decisión de EE.UU. de suministrar armas a grecochipriotas
Ankara se comprometió a seguir apoyando a la República Turca de Chipre del Norte como Estado garante para reforzar su capacidad de defensa y disuasión frente a las crecientes preocupaciones de seguridad. / Foto: Archivo AA / AA
Por Redacción
17 de enero de 2025

Türkiye condenó la reciente decisión de Estados Unidos de designar a la administración grecochipriota como elegible para la venta de armas y el entrenamiento militar, y calificó la medida de “grave error”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores turco señaló que esto intensificaría la militarización en la isla de Chipre en un momento delicado para la región.

En un comunicado, el ministerio señaló que Türkiye comparte las preocupaciones expresadas por la República Turca de Chipre del Norte (RTCN), y subrayó que tales medidas socavan los esfuerzos por mantener la estabilidad.

"Esta decisión sólo intensificará las actividades armamentísticas en la isla", señaló la declaración, al tiempo que instó a todas las partes a actuar con sentido común y a abstenerse de medidas provocadoras.

El comunicado también instó a la administración entrante de Estados Unidos a revertir la decisión, calificándola como una política equivocada del gobierno saliente.

Türkiye además se comprometió a seguir apoyando a la RTCN como Estado garante para reforzar sus capacidades de defensa y disuasión frente a las crecientes preocupaciones de seguridad.

RECOMENDADOS
RelacionadoCómo la operación militar de Türkiye liberó a turcochipriotas hace 50 años

Tensiones crecientes en la isla de Chipre

La medida de Estados Unidos ocurre en medio de un aumento de las tensiones en el Mediterráneo oriental, donde persisten disputas de larga data sobre derechos territoriales y actividades militares.

Türkiye ha expresado anteriormente su profunda preocupación por la cooperación militar de Estados Unidos con la administración grecochipriota, en particular después de dos medidas clave. La primera fue el levantamiento de un embargo de armas estadounidenses, que llevaba décadas, a la administración grecochipriota en septiembre de 2022. La otra fue la vinculación un mes después del sur de Chipre administrado por Grecia con la Guardia Nacional de Nueva Jersey, en el marco del Programa de Asociación Estatal.

Las dos decisiones enfrentaron duras objeciones de parte de Türkiye y la RTCN, pues se consideran acciones desestabilizadoras que podrían alimentar las tensiones en la isla ya dividida.

Los acuerdos de defensa, incluida la última medida, podrían socavar aún más los esfuerzos por lograr una solución pacífica del conflicto entre grecochipriotas y turcochipriotas.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan