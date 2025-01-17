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Türkiye critica decisión de EE.UU. de suministrar armas a grecochipriotas
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye afirma que intensificará la militarización en la isla de Chipre en un momento delicado para la región.
Türkiye critica decisión de EE.UU. de suministrar armas a grecochipriotas
Ankara se comprometió a seguir apoyando a la República Turca de Chipre del Norte como Estado garante para reforzar su capacidad de defensa y disuasión frente a las crecientes preocupaciones de seguridad. / Foto: Archivo AA / AA
Por Redacción

Türkiye condenó la reciente decisión de Estados Unidos de designar a la administración grecochipriota como elegible para la venta de armas y el entrenamiento militar, y calificó la medida de “grave error”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores turco señaló que esto intensificaría la militarización en la isla de Chipre en un momento delicado para la región.

En un comunicado, el ministerio señaló que Türkiye comparte las preocupaciones expresadas por la República Turca de Chipre del Norte (RTCN), y subrayó que tales medidas socavan los esfuerzos por mantener la estabilidad.

"Esta decisión sólo intensificará las actividades armamentísticas en la isla", señaló la declaración, al tiempo que instó a todas las partes a actuar con sentido común y a abstenerse de medidas provocadoras.

El comunicado también instó a la administración entrante de Estados Unidos a revertir la decisión, calificándola como una política equivocada del gobierno saliente.

Türkiye además se comprometió a seguir apoyando a la RTCN como Estado garante para reforzar sus capacidades de defensa y disuasión frente a las crecientes preocupaciones de seguridad.

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Tensiones crecientes en la isla de Chipre

La medida de Estados Unidos ocurre en medio de un aumento de las tensiones en el Mediterráneo oriental, donde persisten disputas de larga data sobre derechos territoriales y actividades militares.

Türkiye ha expresado anteriormente su profunda preocupación por la cooperación militar de Estados Unidos con la administración grecochipriota, en particular después de dos medidas clave. La primera fue el levantamiento de un embargo de armas estadounidenses, que llevaba décadas, a la administración grecochipriota en septiembre de 2022. La otra fue la vinculación un mes después del sur de Chipre administrado por Grecia con la Guardia Nacional de Nueva Jersey, en el marco del Programa de Asociación Estatal.

Las dos decisiones enfrentaron duras objeciones de parte de Türkiye y la RTCN, pues se consideran acciones desestabilizadoras que podrían alimentar las tensiones en la isla ya dividida.

Los acuerdos de defensa, incluida la última medida, podrían socavar aún más los esfuerzos por lograr una solución pacífica del conflicto entre grecochipriotas y turcochipriotas.

FUENTE:TRT Español y agencias
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