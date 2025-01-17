La oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, confirmó este viernes la aceptación del acuerdo para un alto el fuego en Gaza con Hamás. Sin embargo, esta ratificación tardó casi dos días en llegar, luego del anuncio oficial realizado por los países mediadores, y tras más de 15 meses de obstaculizar el pacto, mientras su devastadora ofensiva cobraba la vida de más de 46.000 palestinos. Aún así, las bombas sobre Gaza no han dejado de caer.
La delegación israelí en Doha, donde se llevan a cabo las negociaciones, confirmó que se había firmado el acuerdo, según un comunicado difundido por el periódico israelí Haaretz y el qatarí Al Jazeera. La confirmación se produce al otro día de que la oficina de Netanyahu afirmara que había problemas de último minuto en las negociaciones.
Ahora está previsto que el gabinete de seguridad se reúna este viernes para aprobar definitivamente el acuerdo, que permitiría la liberación de decenas de rehenes israelíes, así como la liberación de palestinos detenidos en Israel, y autorizaría que cientos de miles de palestinos desplazados regresen a sus hogares –o lo que queda de ellos– en Gaza.
Mientras tanto, el Ejército israelí no ha detenido sus ataques, a pesar del anuncio del alto el fuego, cuya implementación está prevista para este domingo, según informaron autoridades qataríes el martes por la noche. Desde el anuncio del acuerdo, Israel ha matado al menos a 100 palestinos, según informó la Defensa Civil en Gaza.
Según Mahmoud Basal, portavoz de esta agencia, 82 de las víctimas fallecieron en el norte del enclave, mientras que 16 murieron en el sur, incluidos 14 en Jan Younis y dos en Rafah. Las otras cinco víctimas se registraron en la zona central de Gaza. Los ataques también dejaron más de 264 heridos, con cifras que podrían aumentar, dijo Basal.
En este contexto, líderes internacionales instaron a Israel a detener los ataques y no violar el acuerdo. Entre ellos, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, quien subrayó la necesidad de que la comunidad internacional intensifique sus esfuerzos para garantizar el cumplimiento del alto el fuego y abordar la devastación en Gaza, describiéndolo como una responsabilidad de toda la humanidad.
“No se debe permitir que el Gobierno israelí viole el alto el fuego”, declaró Erdogan. "Como alianza de humanidad, debemos trabajar con mayor empeño, especialmente a partir de ahora, para asegurar el cumplimiento del alto el fuego y sanar las heridas en Gaza", añadió.
El retraso de Israel
Inicialmente, Israel retrasó el jueves la votación sobre el acuerdo de alto el fuego, culpando a supuestas diferencias con Hamás como causa de la demora. Eso a pesar de que un día antes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el principal mediador, Qatar, anunciaran que el acuerdo se había concretado.
La oficina de Netanyahu acusó falsamente a Hamás de incumplir partes del acuerdo en un intento por obtener más concesiones, sin especificar cuáles. Hamás desmintió estos señalamientos. Izzat al-Rishq, alto funcionario del grupo, aseguró que "están comprometidos con el acuerdo de alto el fuego anunciado por los mediadores".
Mientras, el acuerdo enfrentó una fuerte resistencia por parte de los aliados de extrema derecha de Netanyahu, de quienes el primer ministro depende para mantenerse en el poder. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, amenazó el jueves con renunciar a la coalición si se ratificaba el acuerdo.
“El acuerdo que está tomando forma es imprudente", afirmó Ben-Gvi, argumentando que "borraría los logros bélicos” al liberar a cientos de miembros de la resistencia palestina y retirar fuerzas de áreas estratégicas en Gaza.
10.000 millones de dólares para reconstruir sistema de salud de Gaza: OMS
Las consecuencias de los ataques en el enclave son devastadoras: extensas zonas en ruinas, miles de cuerpos aún por recuperar y un sistema de salud completamente destruido.
Según el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, "menos de la mitad de los hospitales de Gaza están en funcionamiento".
En este contexto, una evaluación inicial de la OMS indica que se necesitarán al menos 10.000 millones de dólares para reconstruir el devastado sistema de salud de Gaza en los próximos cinco a siete años.
"Las necesidades son enormes", afirmó el jueves Rik Peeperkorn, representante de la agencia de salud en los territorios palestinos. Indicó que el cálculo inicial de su equipo para reconstruir solo el sector de la salud asciende a "más de 3.000 millones de dólares durante el primer año y medio, y 10.000 millones de dólares durante los próximos cinco a siete años".
"En Gaza, todos sabemos que la destrucción es masiva. Nunca he visto algo así en ningún otro lugar en mi vida", agregó.
Durante su ofensiva genocida en Gaza, que ahora cumple 469 días, Israel ha matado aproximadamente a 46.800 palestinos y herido a 110.453 más, según informes.
Estudios señalan que, en realidad, las cifras oficiales estarían lejos de la real, y que el número real de muertos podría rondar los 200.000. Según la revista médica The Lancet, unos 186.000 habrían muerto desde el 7 de octubre de 2023, mientras que 64.260 habrían fallecido por acciones directas del Ejército israelí.