En medio de la gran expectativa por el acuerdo de alto el fuego en Gaza que alcanzaron Israel y Hamás, hay una sombra que amenaza la vida y supervivencia de millones de palestinos más allá de las bombas. Se trata de la prohibición a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) que Israel aprobó hace tres meses y que entraría en vigor, nada más y nada menos, que a finales de enero. Justo poco después de que el cese del fuego empiece a implementarse en Gaza.

Con este veto, Israel le impide a la organización operar en su territorio, incluidas Gaza y la Cisjordania ocupada. Lo que no es menor, pues la vida de millones de palestinos, que ya intentan sobrevivir a una crisis humanitaria, quedarán aún más vulnerables. Sin embargo, este miércoles, el director de la UNRWA, Philippe Lazzarini, dijo que la organización seguirá distribuyendo ayuda donde sea posible, a pesar de la prohibición israelí, y subrayó que esto pone en riesgo la seguridad del personal de la agencia.

Por su parte, en una entrevista con la agencia turca de noticias Anadolu, Jorgen Jensehaugen, investigador principal del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO, por sus siglas en inglés), advirtió que desmantelar la UNRWA tendría consecuencias “catastróficas” para la población vulnerable de Gaza y otros territorios palestinos ocupados.

Jensehaugen subrayó que durante mucho tiempo la UNRWA ha sido considerada la “columna vertebral de la operación humanitaria” en toda la región. En esa línea, esta agencia es “probablemente el actor más importante sobre el terreno, en términos de proporcionar refugio, establecer campamentos, distribuir asistencia alimentaria y ofrecer atención médica”, sostuvo.

Creada en 1949, la UNRWA ha sido fundamental para el bienestar de los refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania ocupada, Jerusalén Este, Líbano, Jordania y Siria.

En Gaza, sin embargo, su papel es especialmente significativo. Jensehaugen destacó que, si bien otras organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos suministran ayuda, la UNRWA maneja la logística clave, gestionando el almacenamiento, la distribución y la coordinación con otras agencias. “Ellos tienen los almacenes, el personal en el terreno y las redes de distribución", explicó el investigador.

Ahora bien, si la UNRWA no puede operar será extremadamente difícil para otras agencias humanitarias “asumir su labor o funcionar de manera significativa, porque el núcleo de la operación de la que dependen básicamente colapsará”, añadió Jensehaugen.

“En Jerusalén Este, básicamente la UNRWA será ilegal, lo que significa que serán expulsados de la ciudad,” sostuvo.

La sede de la agencia también se vería obligada a cerrar, el personal internacional sería retirado y las escuelas en los campamentos de refugiados tendrían que cerrar, completó.

Efectos devastadores