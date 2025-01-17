ORIENTE MEDIO
El Líbano elogia la postura "justa" de España ante los ataques de Israel
En su gira por Oriente Medio, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, se reunió con su homólogo del Líbano, Abdullah Bou Habib, quien agradeció el apoyo de Madrid a su país.
Ministro de Relaciones Exteriores libanés, Abdullah Bou Habib / Photo: AA / AA
Por Redacción
17 de enero de 2025

El ministro de Relaciones Exteriores interino de Líbano, Abdullah Bou Habib, se reunió este jueves con su homólogo de España, José Manuel Albares, y elogió la posición “justa” que Madrid asumió con su país ante la reciente ofensiva israelí.

La Agencia Nacional de Noticias de Líbano (NNA) informó que el encuentro se realizó durante una cena en la capital, Beirut, a la que asistieron Bou Habib, Albares y su delegación.

Bou Habib expresó el agradecimiento de su país por la postura equitativa de España y su apoyo durante la reciente ofensiva israelí contra el Líbano, así como por la ayuda humanitaria proporcionada. El ministro también destacó el papel activo de España en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el país (FPNUL).

Este miércoles, Albares llegó a Líbano y partió al día siguiente a la capital de Siria, Damasco, donde se reunió con funcionarios de la nueva administración en esa nación.

La visita ocurrió después de los ataques Israel contra Líbano, que se extendieron más de un año, matando a más de 4.000 personas e hiriendo alrededor de 17.000, entre ellos un número significativo de mujeres y niños.

Desde el 27 de noviembre del año pasado existe un frágil acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo Hezbollah. Sin embargo, Tel Aviv continúa violando los términos de la tregua a diario.

En declaraciones anteriores, Albares condenó la ofensiva israelí contra Líbano, pidiendo el fin de las hostilidades y el respeto del derecho internacional.

La visita de Albares también se da después de que el Parlamento del Líbano eligiera como presidente al general Joseph Aoun, el pasado 9 de enero, lo que puso fin a los más de dos años que ese cargo llevaba vacante, desde octubre de 2022, cuando terminó el mandato de Michel Aoun.

