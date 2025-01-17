El ministro de Relaciones Exteriores interino de Líbano, Abdullah Bou Habib, se reunió este jueves con su homólogo de España, José Manuel Albares, y elogió la posición “justa” que Madrid asumió con su país ante la reciente ofensiva israelí.

La Agencia Nacional de Noticias de Líbano (NNA) informó que el encuentro se realizó durante una cena en la capital, Beirut, a la que asistieron Bou Habib, Albares y su delegación.

Bou Habib expresó el agradecimiento de su país por la postura equitativa de España y su apoyo durante la reciente ofensiva israelí contra el Líbano, así como por la ayuda humanitaria proporcionada. El ministro también destacó el papel activo de España en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el país (FPNUL).

Este miércoles, Albares llegó a Líbano y partió al día siguiente a la capital de Siria, Damasco, donde se reunió con funcionarios de la nueva administración en esa nación.