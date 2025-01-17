Bad Bunny reivindica la riqueza cultural de Puerto Rico con instrumentos y ritmos autóctonos –como la plena y la salsa– fusionados con el reguetón, en su nuevo álbum 'Debí tirar más fotos'. A través de las canciones del disco, que ya se apoderaron del top 10 de la lista global de Spotify, el artista logra una importante exposición internacional de la identidad de la isla.

Joseph Ocasio, director de Los Pleneros de la Cresta, uno de los grupos locales que colaboró con Bad Bunny en el álbum, le dijo a la agencia de noticias EFE que "es bien importante" que el artista le haya dado esta oportunidad de difusión a la plena, que para él "es un mecanismo de resistencia" y tiene "el mismo potencial que otros géneros".

Los Pleneros de la Cresta cantan junto a Bad Bunny el tema “Café con ron”. "Este tema nace para demostrarle al mundo entero las cualidades que nosotros tenemos como boricuas. Quisimos presentar una de las cosas que nosotros tenemos en Puerto Rico que es el chinchorreo (una ruta de negocios con comida y bebida típica)", explica Ocasio, nacido en el pueblo montañoso de Ciales.

La plena es un género musical arraigado en la historia de Puerto Rico, que tiene sus orígenes en los esclavos, trabajadores de caña de azúcar y agricultores de la isla. Las canciones de este estilo cuentan noticias y acontecimientos históricos al ritmo de los panderos.

Un álbum muy puertorriqueño

En la época navideña, el retumbe característico de los panderos de la plena destaca en las parrandas, una tradición que Bad Bunny ha enaltecido con este álbum y que ha llevado incluso al programa de 'The Tonight Show' de Jimmy Fallon.

Otro elemento cultural que destaca en el álbum es el cuatro puertorriqueño, considerado como el instrumento de cuerda nacional, a través de un solo que realiza José Eduardo Santana en el tema 'Pitorro de coco', nombre que hace referencia a una bebida hecha con ron.

"Ver que el instrumento está cogiendo un foro más amplio y cada vez más personas en el mundo lo quieran escuchar y más niños lo quieran aprender, me parece algo muy lindo", afirma Santana, que lleva 21 años tocando el cuatro.