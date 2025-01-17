Funcionarios del nuevo gobierno de Siria endurecieron su tono contra las incursiones de Israel en su territorio, después de que un ataque de Tel Aviv mató a tres personas e hirió a otras cinco en el sur del país.

“Israel avanzó en la zona desmilitarizada bajo el pretexto de la presencia de milicias iraníes, pero esta excusa ya no se sostiene después de que Damasco fue liberada”, afirmó Ahmad al-Sharaa, líder de la nueva administración siria, en una conferencia de prensa en la capital.

Este miércoles, Israel lanzó un ataque contra la aldea de Ghadir al-Bustan, en la provincia de Quneitra, que mató a tres personas e hirió a varias más, según residentes locales y el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Desde la caída Bashar al Assad, Israel ha perpetrado cientos de ataques aéreos contra activos del derrocado régimen, incluyendo aviones, tanques y misiles.

Durante décadas, Israel respetó hasta cierto punto el Acuerdo Fronterizo de Siria de 1974, que se logró con el ahora extinto régimen del partido Baaz y que estableció una zona desmilitarizada patrullada por la ONU.

Sin embargo, tras la caída del régimen de Assad el 8 de diciembre, las fuerzas israelíes pasaron la frontera e ingresaron a la zona de amortiguamiento, argumentando que supuestamente se trataba de un movimiento para garantizar su seguridad. Sin embargo, esta acción generó críticas y protestas de los residentes locales y de varios países árabes.

Al-Sharaa, quien dio la conferencia de prensa junto al ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, dijo que Siria está lista para recibir fuerzas internacionales en la zona desmilitarizada. En ese sentido, destacó el “papel central” de Qatar al crear presión internacional sobre Israel para que se retire de la zona de amortiguación.

Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, condenó la ocupación israelí de la zona desmilitarizada y dijo que sus fuerzas “deben retirarse inmediatamente”.

Violación de soberanía territorial

El 17 de diciembre, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó a las tropas israelíes a establecer el control territorial sobre varias áreas sirias, y permanecer allí hasta que se estableciera un nuevo acuerdo que garantizara la seguridad de su país. Las fuerzas de Tel Aviv también han realizado incursiones en áreas fuera de la zona desmilitarizada, lo que ha generado protestas.

“Estas áreas pertenecen al pueblo sirio, no al régimen, y debemos defender nuestra patria. Israel debe respetar la soberanía de Siria tal como buscan seguridad para sus propias fronteras y hogares”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad al-Shibani, en una entrevista con TRT este jueves.