En el sur de México, comunidades indígenas tomaron la iniciativa para auxiliar y alimentar a migrantes que quedan varados lejos de la frontera, donde la incertidumbre se agrava a días de que Donald Trump asuma la presidencia en Estados Unidos.

En Oaxaca, una de las principales ciudades del sur del país, activistas han abierto un comedor comunitario para dar alimento gratuito a los migrantes, en su mayoría de América Central y del Sur, que llegan para descansar, reunir dinero y reanudar su camino hacia Ciudad de México y, después, a EE.UU.

El lema de estos activistas es 'Nkaáymyujkeme', que en lengua mixe, originaria de la Sierra Norte de Oaxaca, significa “Comamos todos”. La iniciativa surgió pensando especialmente en los niños migrantes durante los primeros días de 2025, previendo un “año difícil” ante las políticas restrictivas que Trump amenaza con imponer.

El fundador del comedor, Filadelfo Aldaz Desiderio, sostuvo al dialogar con la agencia EFE que "para ayudar solo motiva la empatía de padecer en carne propia el hambre cuando se abandona la tierra en busca de una mejor vida”.

”A partir del hambre precisamente hacemos esta labor, a partir del hambre que pasamos en las ciudades, porque también somos personas que migramos de nuestras comunidades", añadió el activista, destacando que en Oaxaca hay una gran cantidad de migrantes.

Comamos Todos se sostiene con donativos ciudadanos y, entre sus actividades, entrega alimentos y bebidas calientes en terminales de autobuses para migrantes en Oaxaca. En sus menús incluyen, por ejemplo, un plato de lentejas, arroz, frijoles y tortillas de maíz, acompañados con un vaso de café caliente para aminorar el frío de invierno que en la ciudad de Oaxaca desciende hasta los 6 grados.

"Quiero llegar rápido, pero las cosas se han complicado”

Juana Antonia Osorio, una migrante hondureña de 28 años que cursa su séptimo mes de embarazo, tiene prisa por llegar a Estados Unidos, donde Trump asume la presidencia el 20 de enero.

“Yo quiero llegar a los Estados Unidos antes de que nazca para que mi hijo sea estadounidense, y allá lo voy a poner a estudiar", cuenta a EFE. Sin embargo, al llegar a Oaxaca se quedó sin dinero y comenzaron las dificultades.

"Quiero llegar rápido, pero las cosas se han complicado, ahorita no tengo pesos para continuar el viaje”, relata la mujer.