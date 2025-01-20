Las expectativas sobrevuelan la Casa Blanca en las pocas horas que faltan para la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos este lunes. Un riguroso operativo de seguridad rodea Washington D.C., mientras una veintena de líderes mundiales y figuras influyentes del ámbito político y empresarial se reúnen para la ceremonia.
La asistencia de algunos presidentes cuyo apoyo a Trump es evidente estaba confirmada desde hace tiempo, como ocurre en caso del argentino Javier Milei. Lo mismo ocurre con destacados empresarios y multimillonarios, como Elon Musk, quien, además de asistir a la toma de posesión, aseguró un puesto en el gabinete del republicano.
Esta ceremonia de investidura tendrá un toque inusual, ya que no se llevará a cabo en las escalinatas del Capitolio, sino que se trasladará al interior por las bajas temperaturas que se esperan y que llegarán a rozar los -15 grados Celsius. La última vez que ocurrió esto fue en 1985, cuando asumió Ronald Reagan.
Estos son los principales nombres que figuran en la lista de asistentes a la juramentación de Trump.
Invitaciones formales
No es habitual que los presidentes estadounidenses inviten a líderes extranjeros a su toma de posesión, pero Trump ha optado por rodearse de políticos que comparten su ideología.
En este contexto, la invitación a Milei es la primera que recibe un presidente argentino para asistir a una investidura en EE.UU., destacó el portavoz del Gobierno de Milei, Manuel Adorni. Esto fue ampliamente festejado por el presidente, quien en Twitter hizo incluso una especie de cuenta regresiva hasta “el reencuentro” con Trump.
También recibió una invitación el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien fue uno de los primeros líderes internacionales en felicitar a Trump por su victoria en noviembre pasado. Además, el año pasado, Donald Trump Jr., hijo del presidente electo, asistió a la toma de posesión de Bukele.
Por su parte, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien se reunió con Trump a principios de este mes, describió como una “mujer fantástica”, ha sido invitada y confirmó su presencia.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, viajó este domingo para participar de los actos de asunción de Trump. Al confirmar el viaje, el portavoz del Gobierno, Guillermo Grance, destacó que Peña es el primer gobernante paraguayo invitado a ese evento por la Casa Blanca.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, estará en la investidura un día después de participar en un debate electoral por las presidenciales en Ecuador, anunció su gobierno. Noboa, nacido en Miami, ha viajado en numerosas ocasiones a EE.UU. desde que asumió su mandato, tanto en visitas oficiales como de carácter personal.
Además de asistir a la investidura, algunos de los mandatarios, como Milei y Peña, fueron invitados especiales el sábado en el baile inaugural latino, donde hicieron apariciones varios de los escogidos de Trump para puestos clave en el gabinete. Entre ellos se encontraban el senador estadounidense Marco Rubio, designado para dirigir el Departamento de Estado, y Robert F. Kennedy Jr., designado para encabezar el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Sheinbaum, Lula, Petro y Sánchez: los grandes ausentes
Más allá de que no es costumbre de la Casa Blanca invitar individualmente a presidentes a estos eventos, son varios los líderes latinoamericanos que quedarán fuera de la ceremonia por este motivo.
Entre ellos se encuentra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien confirmó que no fue invitada, aunque le restó importancia. "No, pero no pasa nada. Está ahí el embajador de México en Estados Unidos, no hay problema", afirmó la mandataria, quien atraviesa un momento de tensión debido a las amenazas arancelarias de Trump contra México.
Tampoco consta invitación para otro líder de la izquierda regional, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. En cambio, sí fue invitado el expresidente de derecha Jair Bolsonaro, quien no podrá asistir debido a que la Corte Suprema de Brasil le negó una solicitud para viajar, pues está siendo investigado por un intento de golpe de Estado contra Lula.
“A la posesión de Trump va solo la extrema derecha”, aseguró el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien no recibió invitación.
En el caso de España, será la embajadora en Washington, Ángeles Moreno, la que acudirá a la investidura. Así lo confirmó el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien recordó que en estos actos "no se suele invitar a los jefes de Estado, de Gobierno o ministros". Por lo tanto, está descartada la participación del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Sin embargo, al igual que en el caso de Brasil, asistirá uno de los líderes de la derecha española: estará presente el líder de Vox, Santiago Abascal, como parte de una delegación invitada de la coalición europea Patriotas, de la que su partido es integrante.
También brillará por su ausencia el presidente chino, Xi Jinping. Sin embargo, el mandatario chino sí recibió una invitación: la próxima portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que la invitación es una demostración de que Trump busca mantener un "diálogo abierto" con Beijing. Por su parte, Xi, quien realiza pocos viajes al extranjero, también parece querer enviar un mensaje de buena voluntad, ya que asistirá en su nombre el vicepresidente chino, Han Zheng, quien además el domingo se reunió con el vicepresidente electo de EE.UU., JD Vance, y con Elon Musk.
Tampoco es probable que esté presente el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. A pesar de ser su firme aliado, no fue invitado formalmente a la toma de posesión, según indicó un alto funcionario israelí al diario The Times of Israel el pasado 9 de enero.
Se esperaba además la presencia del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, afín a Trump, aunque finalmente no asistirá debido a que ese mismo día presenta en Budapest los resultados de la presidencia rotatoria de la Unión Europea.
Empresarios clave en la lista
La ceremonia en la escalinata del Capitolio contará con la presencia de Elon Musk, dueño de Tesla y X, futuro líder del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos.
Además, se espera que en las primeras filas estén el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y del CEO de Meta, Mark Zuckerberg, según informó NBC News. Un portavoz de OpenAI confirmó que también estará presente Sam Altman, su director ejecutivo. Asimismo, se prevé la participación de Tim Cook, de Apple; Shou Chew, de TikTok, y Sundar Pichai, de Google.
Por otra parte, entre los políticos estadounidenses habrá dos ausencias destacadas: la exprimera dama Michelle Obama y la expresidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Sí estará presente el exmandatario Barack Obama, a quien Trump sucedió en su primer mandato en 2017. Al igual que las otras dos exparejas presidenciales, Bill y Hillary Clinton, y George W. y Laura Bush, según la prensa estadounidense.
Con esta disruptiva lista de invitados y asistentes, Trump comienza a tejer alianzas con líderes y empresarios clave desde el exacto momento de su juramentación como presidente. E, inmediatamente después de ello, a marcar el rumbo que tomará Estados Unidos por los próximos cuatro años.