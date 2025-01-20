Las expectativas sobrevuelan la Casa Blanca en las pocas horas que faltan para la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos este lunes. Un riguroso operativo de seguridad rodea Washington D.C., mientras una veintena de líderes mundiales y figuras influyentes del ámbito político y empresarial se reúnen para la ceremonia.

La asistencia de algunos presidentes cuyo apoyo a Trump es evidente estaba confirmada desde hace tiempo, como ocurre en caso del argentino Javier Milei. Lo mismo ocurre con destacados empresarios y multimillonarios, como Elon Musk, quien, además de asistir a la toma de posesión, aseguró un puesto en el gabinete del republicano.

Esta ceremonia de investidura tendrá un toque inusual, ya que no se llevará a cabo en las escalinatas del Capitolio, sino que se trasladará al interior por las bajas temperaturas que se esperan y que llegarán a rozar los -15 grados Celsius. La última vez que ocurrió esto fue en 1985, cuando asumió Ronald Reagan.

Estos son los principales nombres que figuran en la lista de asistentes a la juramentación de Trump.

Invitaciones formales

No es habitual que los presidentes estadounidenses inviten a líderes extranjeros a su toma de posesión, pero Trump ha optado por rodearse de políticos que comparten su ideología.

En este contexto, la invitación a Milei es la primera que recibe un presidente argentino para asistir a una investidura en EE.UU., destacó el portavoz del Gobierno de Milei, Manuel Adorni. Esto fue ampliamente festejado por el presidente, quien en Twitter hizo incluso una especie de cuenta regresiva hasta “el reencuentro” con Trump.

También recibió una invitación el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien fue uno de los primeros líderes internacionales en felicitar a Trump por su victoria en noviembre pasado. Además, el año pasado, Donald Trump Jr., hijo del presidente electo, asistió a la toma de posesión de Bukele.

Por su parte, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien se reunió con Trump a principios de este mes, describió como una “mujer fantástica”, ha sido invitada y confirmó su presencia.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, viajó este domingo para participar de los actos de asunción de Trump. Al confirmar el viaje, el portavoz del Gobierno, Guillermo Grance, destacó que Peña es el primer gobernante paraguayo invitado a ese evento por la Casa Blanca.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, estará en la investidura un día después de participar en un debate electoral por las presidenciales en Ecuador, anunció su gobierno. Noboa, nacido en Miami, ha viajado en numerosas ocasiones a EE.UU. desde que asumió su mandato, tanto en visitas oficiales como de carácter personal.

Además de asistir a la investidura, algunos de los mandatarios, como Milei y Peña, fueron invitados especiales el sábado en el baile inaugural latino, donde hicieron apariciones varios de los escogidos de Trump para puestos clave en el gabinete. Entre ellos se encontraban el senador estadounidense Marco Rubio, designado para dirigir el Departamento de Estado, y Robert F. Kennedy Jr., designado para encabezar el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Sheinbaum, Lula, Petro y Sánchez: los grandes ausentes

Más allá de que no es costumbre de la Casa Blanca invitar individualmente a presidentes a estos eventos, son varios los líderes latinoamericanos que quedarán fuera de la ceremonia por este motivo.