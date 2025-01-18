El Ministerio de Justicia de Israel ha anunciado que 737 prisioneros y detenidos palestinos serán liberados como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza aprobado el sábado.
En un comunicado publicado en su sitio web, el Ministerio de Justicia señaló que "el gobierno aprueba" la "liberación de 737 prisioneros y detenidos" que actualmente se encuentran bajo custodia del servicio penitenciario.
En la actualidad, al menos 10.400 palestinos se encuentran secuestrados en prisiones israelíes, sin contar a los detenidos arrestados en Gaza durante los últimos 15 meses de la brutal ofensiva de Tel Aviv contra Gaza, según la Comisión Palestina de Asuntos de Detenidos y la Sociedad Palestina de Prisioneros.
Algunos de estos prisioneros llevan décadas encarcelados en Israel.
Zakaria Zubeidi, comandante de las Brigadas Mártires Al-Aqsa de Fatah y participante en una fuga de prisión en el norte de Israel en 2021, se encuentra entre los palestinos que serán liberados bajo el acuerdo de prisioneros y alto el fuego entre Israel y Hamás, según informa el diario Times of Israel.
La lista del Ministerio de Justicia israelí señala que Zubeidi regresará a Yenín, su ciudad natal en el norte de Cisjordania.
El año pasado, las fuerzas israelíes mataron a su hijo Mohammed en un ataque aéreo.