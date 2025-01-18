El Ministerio de Justicia de Israel ha anunciado que 737 prisioneros y detenidos palestinos serán liberados como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza aprobado el sábado.

En un comunicado publicado en su sitio web, el Ministerio de Justicia señaló que "el gobierno aprueba" la "liberación de 737 prisioneros y detenidos" que actualmente se encuentran bajo custodia del servicio penitenciario.

En la actualidad, al menos 10.400 palestinos se encuentran secuestrados en prisiones israelíes, sin contar a los detenidos arrestados en Gaza durante los últimos 15 meses de la brutal ofensiva de Tel Aviv contra Gaza, según la Comisión Palestina de Asuntos de Detenidos y la Sociedad Palestina de Prisioneros.

Algunos de estos prisioneros llevan décadas encarcelados en Israel.