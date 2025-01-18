El gobierno israelí ha ratificado el acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros con Hamás en Gaza, según confirmaron fuentes de TRT World. Este acuerdo, considerado un avance significativo, podría poner en pausa la prolongada ofensiva israelí contra el enclave palestino. Su implementación entrará en vigor el domingo 19 de enero a las 06:30 GMT, según anunció el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, en un comunicado en la red social X: "El alto el fuego en la Franja de Gaza comenzará a las 8:30 am del domingo 19 de enero, hora local en Gaza".

La aprobación del acuerdo se produjo tras una reunión del gabinete de seguridad que duró más de seis horas y culminó en las primeras horas del sábado. En ella, 24 ministros votaron a favor y 8 en contra.

Según el reportero de TRT World Mohammad Al-Kassim desde Jerusalén Oriental ocupada, la gran mayoría de los ministros israelíes apoyaron la tregua, aunque el primer ministro Benjamín Netanyahu tuvo que convencer personalmente a los miembros del gabinete para que respaldaran la propuesta.

El acuerdo establece un alto el fuego de seis semanas, que comenzará con la liberación escalonada de 33 prisioneros detenidos en Gaza, a cambio de centenares de prisioneros palestinos encarcelados en Israel. También incluye una retirada parcial de las fuerzas israelíes y un aumento en la asistencia humanitaria. Durante este periodo, se llevarán a cabo negociaciones para las dos siguientes fases del acuerdo, con el objetivo de poner fin a las hostilidades de manera definitiva.

Tensión en el gobierno de Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no descartó la posibilidad de reanudar los combates en Gaza tras la primera fase de la tregua pactada con Hamás. Durante la reunión del gabinete celebrada el viernes por la noche, Netanyahu aseguró que cuenta con el respaldo de los presidentes Joe Biden y Donald Trump para intensificar las operaciones militares si las negociaciones no avanzan.

“Hemos recibido garantías claras de los presidentes Biden y Trump de que, si las negociaciones para la segunda fase del acuerdo fracasan y Hamás no acepta nuestras demandas de seguridad, volveremos a los combates intensos con el apoyo de Estados Unidos”, declaró Netanyahu, según el diario israelí Yedioth Ahronoth.

La declaración tuvo como objetivo calmar al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien advirtió sobre la posibilidad de abandonar la coalición de gobierno si Israel no retoma los ataques tras la primera etapa del acuerdo. Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, amenazó nuevamente con dimitir si el alto al fuego avanza. "Si el 'acuerdo' pasa, dejaremos el gobierno con el corazón pesado", escribió el viernes en la plataforma X (antes Twitter).

Aunque la renuncia de Ben-Gvir no supondría un colapso inmediato del gobierno, podría desestabilizar la administración en un momento crítico y provocar una crisis política si su partido extremista se une a otros aliados descontentos de Netanyahu.

Mientras tanto, el acuerdo entre Israel y Hamás enfrenta presión tanto de la administración saliente del presidente Joe Biden como del presidente electo Donald Trump, quienes buscan asegurar un avance antes del cambio de mando en Estados Unidos el próximo lunes.

El pacto quedó en suspenso durante más de un día, con Netanyahu acusando a Hamás de obstaculizar las negociaciones. Sin embargo, Hamás sostuvo que sigue comprometido con el acuerdo, mientras los residentes de Gaza y las familias de los cautivos esperan ansiosamente su concreción.

“Ahora hemos llegado al momento de no retorno, y todos estamos cruzando los dedos”, expresó la activista Ester Taranto en un encuentro en Tel Aviv con familiares de los cautivos y simpatizantes.

En medio de las discusiones, más de 100 cuerpos palestinos llegaron a los hospitales de Gaza en las últimas 24 horas, todos asesinados por ataques israelíes, según fuentes locales.

Israel aprueba liberar a 737 presos palestinos

Como parte de la primera fase del acuerdo aprobado, en un comunicado publicado en su sitio web, el Ministerio de Justicia señaló que "el gobierno aprueba" la "liberación de 737 prisioneros y detenidos" que actualmente se encuentran bajo custodia del servicio penitenciario.

Actualmente, más de 10.400 palestinos permanecen en prisiones israelíes, incluidos algunos con décadas de encarcelamiento, según la Comisión Palestina de Asuntos de Detenidos y la Sociedad Palestina de Prisioneros. Esta cifra no incluye a los palestinos detenidos en Gaza durante los últimos 15 meses de la ofensiva israelí.

Entre los prisioneros que serán liberados se encuentra Zakaria Zubeidi, un comandante de las Brigadas Mártires de Al-Aqsa de Fatah conocido por su participación en una fuga de prisión en 2021. Según el diario Times of Israel, Zubeidi será liberado y regresará a su ciudad natal, Yenín, en el norte de Cisjordania. El año pasado, su hijo Mohammed fue asesinado en un ataque aéreo israelí.