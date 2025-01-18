Washington, DC — Con la aprobación final por parte del gobierno israelí del acuerdo de alto el fuego y el intercambio de prisioneros, se abre el escenario para que Tel Aviv detenga una ofensiva que, hasta ahora, ha aniquilado gran parte de Gaza, una región densamente urbanizada, y desplazado a la mayoría de los 2,4 millones de habitantes del enclave antes de la agresión.

Sin embargo, a la sombra de este acuerdo, es innegable que la inacción del presidente saliente de EE.UU., Joe Biden, contrasta drásticamente con el empuje agresivo del presidente electo, Donald Trump, cuya influencia, según muchos expertos, fue clave para obligar a los líderes israelíes a actuar cuando la diplomacia fracasó.

“El legado de Biden será el genocidio”, señala Kathy Kelly, nominada al Premio Nobel de la Paz y co-coordinadora de Voices for Creative Nonviolence, en declaraciones a TRT World. “Sus acciones —o la falta de ellas— han permitido esta carnicería”.

Trump, por su parte, instó al alto el fuego con una urgencia que Biden pareció carecer.

“Francamente, mejor que esté hecho antes de que jure el cargo”, declaró Trump, forzando a Netanyahu a actuar.

Este frágil alto el fuego, negociado tras intensas conversaciones, dista mucho de ser la paz integral que la población de Gaza necesita desesperadamente.

Aunque podría ofrecer un alivio temporal, los daños causados a la población y la infraestructura de Gaza son apocalípticos.

Frágil momento de alivio

Aunque el alto el fuego inmediato representa un momento frágil de alivio, los expertos advierten contra cualquier optimismo prematuro. Señalan que Israel no ha cambiado su estrategia a largo plazo y que el sufrimiento de Gaza probablemente continuará.

“Estados Unidos (bajo la administración Biden) proporcionó a Israel bombas, misiles y asistencia de vigilancia que se han utilizado para nivelar comunidades enteras en Gaza. Las acciones de Biden hicieron posible esta matanza”, afirma Kelly.

Ahora, con la tinta del acuerdo de alto el fuego aún fresca, las implicaciones geopolíticas ya comienzan a tomar forma.

Jennifer Loewenstein, reconocida activista judía por la paz y exdirectora asociada de estudios de Medio Oriente en la Universidad de Wisconsin-Madison, critica duramente la falta de acción de Biden.

“A diferencia del presidente Biden, el presidente electo Donald Trump presionó de manera real a Netanyahu para que aceptara el acuerdo de alto el fuego. Trump dejó claro que no quería guerras de fondo el día de su investidura, así que no le dio al primer ministro israelí más opción que aceptarlo”, explicó Loewenstein en una conversación con TRT World.

“Lo que esto demuestra más que cualquier otra cosa es el nivel de complicidad de Biden en el genocidio israelí contra los palestinos”.