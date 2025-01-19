El alto al fuego entre Israel y Hamás finalmente entró en vigor en Gaza después de 15 meses de una brutal ofensiva israelí sobre el enclave palestino. Sin embargo, el acuerdo de tregua comenzó con casi tres horas de retraso, debido a desacuerdos sobre la entrega de una lista de rehenes, y por esa razón Israel justificó nuevos ataques que dejaron al menos ocho muertos y más de 25 heridos.

Según las autoridades israelíes, la demora fue causada por el incumplimiento de Hamás al no entregar la lista de prisioneros liberados a tiempo. En contraste, el grupo de resistencia palestino explicó que el retraso fue producto de "cuestiones técnicas", mientras reiteraba su compromiso con la tregua.

A pesar de que el alto al fuego estaba programado para entrar en vigor a las 8:30 am hora local (0630 GMT), la violencia no cesó en Gaza. El ejército israelí reanudó los bombardeos en el norte y centro de Gaza minutos después de posponer el inicio de la tregua. El portavoz militar israelí, Daniel Hagari, declaró: “El IDF continúa atacando en el área de Gaza en este momento”.

En los ataques, al menos ocho palestinos fueron asesinados y más de 25 resultaron heridos en los ataques israelíes en diversas zonas del enclave, incluidos el centro y el norte de Gaza.

El Departamento de Defensa Civil de Gaza confirmó la cifra de víctimas, destacando que los bombardeos continuaron en varias áreas, incluyendo la ciudad de Gaza y en el norte del enclave.

Tensiones políticas internas en Israel

El acuerdo de tregua también desató tensiones políticas dentro de Israel. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, de la ultraderechista coalición Poder Judío, anunció que su partido abandonaba la coalición de gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Ben-Gvir calificó el acuerdo con Hamás de "escandaloso" y declaró que "tras la aprobación del escandaloso acuerdo con el grupo terrorista Hamás (...) los [tres] ministros del partido Poder Judío han presentado recientemente sus cartas de renuncia" y que su partido "ya no es miembro de la coalición". A pesar de la salida de Poder Judío, el gobierno de Netanyahu sigue contando con una estrecha mayoría en el parlamento.