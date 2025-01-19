Trump, quien llegó junto a su esposa Melania y otros miembros de su familia al Aeropuerto Internacional Dulles el sábado, se dirigió a un evento privado, que incluyó un espectáculo de fuegos artificiales, en su club de golf en Virginia, a las afueras de Washington.

Más temprano el sábado, Trump dijo a NBC News que planea firmar un número récord de órdenes ejecutivas después de prestar juramento, comenzando "inmediatamente después" de pronunciar su discurso inaugural el lunes.

Señaló que aún no se ha determinado la cantidad de órdenes que firmará al asumir el cargo, pero aseguró que la cifra será "histórica".

Al ser preguntado si superaría las 100, Trump respondió: "Al menos en esa categoría"

Se espera que el presidente electo firme órdenes para deshacer muchas de las políticas impulsadas durante la administración saliente del presidente Joe Biden.

Entre las promesas de Trump para el primer día de su nuevo mandato también se incluye un programa de deportación masiva. La expulsión de migrantes indocumentados comenzará "muy, muy rápido," dijo Trump a NBC.

"No puedo decir qué ciudades porque las cosas están evolucionando. Y no creo que queramos decir qué ciudad. Lo verán de primera mano," señaló en la entrevista telefónica.

El funcionario de línea dura en temas de inmigración, Tom Homan, a quien Trump ha nombrado su "zar fronterizo," dijo al Washington Post el sábado que la administración entrante estaba reconsiderando sus movimientos iniciales tras filtraciones en los medios.