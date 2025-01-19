MUNDO
4 MIN DE LECTURA
Trump llega a Washington antes de las celebraciones inaugurales
Trump se dirigió a un evento privado después de aterrizar en la capital y se espera que coloque una corona de flores en el Cementerio Nacional de Arlington el domingo antes de asistir a un mitin de sus partidarios.
Trump llega a Washington antes de las celebraciones inaugurales
Se espera que el presidente electo firme órdenes que deshagan muchas de las políticas impulsadas durante la administración saliente del presidente Joe Biden. / Foto: Reuters / Reuters
Por Redacción
19 de enero de 2025

Trump, quien llegó junto a su esposa Melania y otros miembros de su familia al Aeropuerto Internacional Dulles el sábado, se dirigió a un evento privado, que incluyó un espectáculo de fuegos artificiales, en su club de golf en Virginia, a las afueras de Washington.

Más temprano el sábado, Trump dijo a NBC News que planea firmar un número récord de órdenes ejecutivas después de prestar juramento, comenzando "inmediatamente después" de pronunciar su discurso inaugural el lunes.

Señaló que aún no se ha determinado la cantidad de órdenes que firmará al asumir el cargo, pero aseguró que la cifra será "histórica".

Al ser preguntado si superaría las 100, Trump respondió: "Al menos en esa categoría"

Se espera que el presidente electo firme órdenes para deshacer muchas de las políticas impulsadas durante la administración saliente del presidente Joe Biden.

Entre las promesas de Trump para el primer día de su nuevo mandato también se incluye un programa de deportación masiva. La expulsión de migrantes indocumentados comenzará "muy, muy rápido," dijo Trump a NBC.

"No puedo decir qué ciudades porque las cosas están evolucionando. Y no creo que queramos decir qué ciudad. Lo verán de primera mano," señaló en la entrevista telefónica.

El funcionario de línea dura en temas de inmigración, Tom Homan, a quien Trump ha nombrado su "zar fronterizo," dijo al Washington Post el sábado que la administración entrante estaba reconsiderando sus movimientos iniciales tras filtraciones en los medios.

RECOMENDADOS

Protestas contra Trump

Miles de manifestantes marcharon por las calles de Washington el sábado en protesta contra las políticas de Trump.

Los manifestantes se concentraron en varias plazas de Washington antes de iniciar la marcha, tocando tambores y coreando consignas bajo un cielo gris y un viento frío.

Luego marcharon hacia el Monumento a Lincoln para participar en una manifestación y feria más grande, donde organizaciones locales, estatales y nacionales instalaron mesas informativas.

Llevaban pancartas con lemas como "Salvemos a Estados Unidos", "¿En contra del aborto? Entonces no tengas uno" y "El odio no ganará".

Hubo breves momentos de tensión entre los manifestantes y los simpatizantes de Trump. La marcha se detuvo momentáneamente cuando un hombre con una gorra roja de "Make America Great Again" y una mochila camuflada verde irrumpió en la primera línea de manifestantes.

Después de la fiesta privada del sábado, se espera que Trump coloque una corona en el Cementerio Nacional de Arlington el domingo antes de asistir a una concentración con sus seguidores en Washington.

También está previsto que pronuncie un discurso durante un evento de cena el domingo.

FUENTE:TRT Español
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato