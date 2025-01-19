Trump, quien llegó junto a su esposa Melania y otros miembros de su familia al Aeropuerto Internacional Dulles el sábado, se dirigió a un evento privado, que incluyó un espectáculo de fuegos artificiales, en su club de golf en Virginia, a las afueras de Washington.
Más temprano el sábado, Trump dijo a NBC News que planea firmar un número récord de órdenes ejecutivas después de prestar juramento, comenzando "inmediatamente después" de pronunciar su discurso inaugural el lunes.
Señaló que aún no se ha determinado la cantidad de órdenes que firmará al asumir el cargo, pero aseguró que la cifra será "histórica".
Al ser preguntado si superaría las 100, Trump respondió: "Al menos en esa categoría"
Se espera que el presidente electo firme órdenes para deshacer muchas de las políticas impulsadas durante la administración saliente del presidente Joe Biden.
Entre las promesas de Trump para el primer día de su nuevo mandato también se incluye un programa de deportación masiva. La expulsión de migrantes indocumentados comenzará "muy, muy rápido," dijo Trump a NBC.
"No puedo decir qué ciudades porque las cosas están evolucionando. Y no creo que queramos decir qué ciudad. Lo verán de primera mano," señaló en la entrevista telefónica.
El funcionario de línea dura en temas de inmigración, Tom Homan, a quien Trump ha nombrado su "zar fronterizo," dijo al Washington Post el sábado que la administración entrante estaba reconsiderando sus movimientos iniciales tras filtraciones en los medios.
Protestas contra Trump
Miles de manifestantes marcharon por las calles de Washington el sábado en protesta contra las políticas de Trump.
Los manifestantes se concentraron en varias plazas de Washington antes de iniciar la marcha, tocando tambores y coreando consignas bajo un cielo gris y un viento frío.
Luego marcharon hacia el Monumento a Lincoln para participar en una manifestación y feria más grande, donde organizaciones locales, estatales y nacionales instalaron mesas informativas.
Llevaban pancartas con lemas como "Salvemos a Estados Unidos", "¿En contra del aborto? Entonces no tengas uno" y "El odio no ganará".
Hubo breves momentos de tensión entre los manifestantes y los simpatizantes de Trump. La marcha se detuvo momentáneamente cuando un hombre con una gorra roja de "Make America Great Again" y una mochila camuflada verde irrumpió en la primera línea de manifestantes.
Después de la fiesta privada del sábado, se espera que Trump coloque una corona en el Cementerio Nacional de Arlington el domingo antes de asistir a una concentración con sus seguidores en Washington.
También está previsto que pronuncie un discurso durante un evento de cena el domingo.