MUNDO
5 MIN DE LECTURA
TikTok restaura sus servicios en Estados Unidos y agradece a Trump
TikTok está de vuelta para los usuarios de EE.UU., luego de una breve suspensión este sábado cuando entró en vigor una ley que vetaba la popular red social. ¿Qué viene ahora?
TikTok restaura sus servicios en Estados Unidos y agradece a Trump
TikTok, que volvió a Estados Unidos el domingo por la tarde, no abordó el llamado de Trump para una propiedad parcialmente estadounidense de la aplicación. / Foto: Archivo de Reuters. / Reuters
Por Redacción
20 de enero de 2025

TikTok restableció sus servicios en Estados Unidos este domingo después de que sufriera una breve suspensión el día anterior, cuando entró en vigor una ley que prohibía la popular aplicación por motivos de seguridad nacional.

La plataforma le atribuyó al presidente electo Donald Trump, quien asume el poder este lunes, el haber logrado que la medida se revirtiera y que el servicio se reactivara este domingo. Sin embargo, la administración saliente del presidente Joe Biden había dicho previamente que no aplicaría ninguna prohibición contra TikTok.

La popular aplicación de videos había dejado de funcionar en EE.UU. la noche del sábado, debido a que se acercaba el plazo para que la empresa china ByteDance, que es propietaria de la plataforma, vendiera su filial estadounidense.

Más temprano este domingo, mientras millones de usuarios descontentos se encontraron bloqueados y fuera de la aplicación, Trump prometió emitir una orden ejecutiva para retrasar la prohibición contra TikTok y dar tiempo para "llegar a un acuerdo".

Además, el presidente electo hizo un llamado a través de su plataforma Truth Social para que Estados Unidos participe en la propiedad parcial de TikTok.

Trump expresó su deseo de que "Estados Unidos tenga una participación del 50% en una empresa conjunta". También argumentó que el valor de la aplicación podría aumentar hasta "cientos de miles de millones de dólares, tal vez billones".

"Al hacer esto, salvamos a TikTok, lo mantenemos en buenas manos", escribió Trump, quien previamente había respaldado la prohibición de la red social, y, durante su primer mandato, había tomado medidas en esa dirección.

En una declaración, publicada en X tras los comentarios de Trump, TikTok anunció que estaba “en proceso de restaurar el servicio."

"Le agradecemos al presidente Trump por suministrar la claridad y la seguridad necesarias a nuestros proveedores de servicios, asegurándoles que no enfrentarán sanciones por ofrecer TikTok a más de 170 millones de estadounidenses", añadió la plataforma.

TikTok, que volvió a estar en línea en EE.UU. el domingo por la tarde, no se refirió a la propuesta de Trump para que el gobierno estadounidense tenga una propiedad parcial de la aplicación.

¿A prueba de presidentes?

La ley permite un plazo de 90 días en la prohibición si la Casa Blanca puede demostrar avances hacia un acuerdo viable. Sin embargo, hasta el momento, ByteDance ha rechazado de plano cualquier venta.

RECOMENDADOS

El Gobierno de Biden dijo que dejaría la implementación de la ley a la administración Trump.

La suspensión de TikTok ocurrió después de que la Corte Suprema de EE.UU. ratificara este viernes una ley que prohíbe la aplicación mientras no se realice una venta.

Trump, quien firmó una orden ejecutiva para aumentar la presión sobre ByteDance en 2020, ha reconocido que TikTok le permitió conectar con votantes más jóvenes.

Sin embargo, no está claro qué puede hacer el presidente entrante para levantar la prohibición a menos que ByteDance acabe vendiendo.

"El Congreso redactó esta ley de manera que es prácticamente a prueba de presidentes", advirtió Adam Kovacevich, director ejecutivo del grupo comercial de la industria Chamber of Progress.

Además de eliminar TikTok de las tiendas de aplicaciones, la ley exige que Apple y Google bloqueen nuevas descargas, y podrían enfrentar sanciones de hasta 5.000 dólares por usuario si hay acceso a la aplicación.

Oracle, que aloja los servidores de TikTok, también estaría legalmente obligada a hacer cumplir la prohibición.

Una propuesta de última hora realizada el sábado por la startup Perplexity AI, altamente valorada, ofreció una fusión con la filial estadounidense de TikTok, según una fuente con conocimiento del acuerdo que habló con la agencia de noticias AFP.

La propuesta no incluyó un precio, pero la fuente estimó que costaría al menos 50.000 millones de dólares.

En Washington, legisladores y funcionarios de la administración han expresado durante mucho tiempo sus preocupaciones sobre TikTok, advirtiendo que el algoritmo es vulnerable a la manipulación por parte de las autoridades chinas.

Sin embargo, hasta la fecha, Estados Unidos no ha proporcionado públicamente evidencia de que TikTok haya entregado datos de usuarios a las autoridades chinas o haya manipulado su algoritmo para beneficiar los intereses de Beijing.

FUENTE:TRT World
Explora
Día Internacional de la Lengua Materna: la diversidad en peligro
Siria: La burocracia europea cede ante la agilidad de Moscú
Criptofiasco de Milei y la lección de Pinocho: reflexiones de un economista
Estudiantes sirios en Türkiye, un puente entre Ankara y Damasco
El periodista argentino que denunció en los ‘70 los atropellos en Palestina
Mientras Occidente flaquea, las naciones musulmanas lideran la diplomacia
Latinos en Londres: una comunidad que crece pese al desplazamiento urbano
Beligerancia de Trump y amenazas de Israel dejan a Irán en posición frágil
¿Qué le espera a China con Trump? Posturas duras pero negociaciones aún más
Aranceles de Trump podrían llevar a México a una recesión, afirman expertos
Los efectos de la retirada de EE.UU. de la Organización Mundial de la Salud
¿Por qué amenaza de aranceles de Trump es una prueba de fuego para BRICS?
Trump planea la “Riviera de Oriente Medio”, que borrará palestinos del mapa
Los "expertos" de Davos confunden a la gente cuando hablan de la deuda
Marco Rubio: Es “absurdo” que EE.UU. pague por usar el canal de Panamá
Trump sanciona a Corte Penal Internacional por orden de arresto a Netanyahu
La Casa Blanca intenta contener el escándalo por el plan de Trump en Gaza
“Todo quedó bajo tierra”: la artesana que sobrevivió al terremoto de Hatay
EE.UU. arremete contra Cuba, Venezuela y Nicaragua por crisis migratoria
Trump afirma que EE.UU. ocupará Gaza y será dueño de ese “pedazo de tierra”