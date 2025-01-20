TikTok restableció sus servicios en Estados Unidos este domingo después de que sufriera una breve suspensión el día anterior, cuando entró en vigor una ley que prohibía la popular aplicación por motivos de seguridad nacional.
La plataforma le atribuyó al presidente electo Donald Trump, quien asume el poder este lunes, el haber logrado que la medida se revirtiera y que el servicio se reactivara este domingo. Sin embargo, la administración saliente del presidente Joe Biden había dicho previamente que no aplicaría ninguna prohibición contra TikTok.
La popular aplicación de videos había dejado de funcionar en EE.UU. la noche del sábado, debido a que se acercaba el plazo para que la empresa china ByteDance, que es propietaria de la plataforma, vendiera su filial estadounidense.
Más temprano este domingo, mientras millones de usuarios descontentos se encontraron bloqueados y fuera de la aplicación, Trump prometió emitir una orden ejecutiva para retrasar la prohibición contra TikTok y dar tiempo para "llegar a un acuerdo".
Además, el presidente electo hizo un llamado a través de su plataforma Truth Social para que Estados Unidos participe en la propiedad parcial de TikTok.
Trump expresó su deseo de que "Estados Unidos tenga una participación del 50% en una empresa conjunta". También argumentó que el valor de la aplicación podría aumentar hasta "cientos de miles de millones de dólares, tal vez billones".
"Al hacer esto, salvamos a TikTok, lo mantenemos en buenas manos", escribió Trump, quien previamente había respaldado la prohibición de la red social, y, durante su primer mandato, había tomado medidas en esa dirección.
En una declaración, publicada en X tras los comentarios de Trump, TikTok anunció que estaba “en proceso de restaurar el servicio."
"Le agradecemos al presidente Trump por suministrar la claridad y la seguridad necesarias a nuestros proveedores de servicios, asegurándoles que no enfrentarán sanciones por ofrecer TikTok a más de 170 millones de estadounidenses", añadió la plataforma.
TikTok, que volvió a estar en línea en EE.UU. el domingo por la tarde, no se refirió a la propuesta de Trump para que el gobierno estadounidense tenga una propiedad parcial de la aplicación.
¿A prueba de presidentes?
La ley permite un plazo de 90 días en la prohibición si la Casa Blanca puede demostrar avances hacia un acuerdo viable. Sin embargo, hasta el momento, ByteDance ha rechazado de plano cualquier venta.
El Gobierno de Biden dijo que dejaría la implementación de la ley a la administración Trump.
La suspensión de TikTok ocurrió después de que la Corte Suprema de EE.UU. ratificara este viernes una ley que prohíbe la aplicación mientras no se realice una venta.
Trump, quien firmó una orden ejecutiva para aumentar la presión sobre ByteDance en 2020, ha reconocido que TikTok le permitió conectar con votantes más jóvenes.
Sin embargo, no está claro qué puede hacer el presidente entrante para levantar la prohibición a menos que ByteDance acabe vendiendo.
"El Congreso redactó esta ley de manera que es prácticamente a prueba de presidentes", advirtió Adam Kovacevich, director ejecutivo del grupo comercial de la industria Chamber of Progress.
Además de eliminar TikTok de las tiendas de aplicaciones, la ley exige que Apple y Google bloqueen nuevas descargas, y podrían enfrentar sanciones de hasta 5.000 dólares por usuario si hay acceso a la aplicación.
Oracle, que aloja los servidores de TikTok, también estaría legalmente obligada a hacer cumplir la prohibición.
Una propuesta de última hora realizada el sábado por la startup Perplexity AI, altamente valorada, ofreció una fusión con la filial estadounidense de TikTok, según una fuente con conocimiento del acuerdo que habló con la agencia de noticias AFP.
La propuesta no incluyó un precio, pero la fuente estimó que costaría al menos 50.000 millones de dólares.
En Washington, legisladores y funcionarios de la administración han expresado durante mucho tiempo sus preocupaciones sobre TikTok, advirtiendo que el algoritmo es vulnerable a la manipulación por parte de las autoridades chinas.
Sin embargo, hasta la fecha, Estados Unidos no ha proporcionado públicamente evidencia de que TikTok haya entregado datos de usuarios a las autoridades chinas o haya manipulado su algoritmo para beneficiar los intereses de Beijing.