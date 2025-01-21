Donald Trump asumió como presidente de Estados Unidos este lunes y en su primer día en el cargo firmó, en cuestión de horas, una andanada de medidas dirigidas a varios países de Latinoamérica. En la mira, como ya había anticipado, quedaron Cuba, México, la inmigración irregular y los cárteles del narcotráfico. A lo que se sumaron las promesas de recuperar el control del canal de Panamá y, probablemente, dejar de comprarle petróleo a Venezuela.
¿Qué firmó y qué anunció Trump exactamente? Este es el panorama de lo que le espera a América Latina durante el segundo mandato del republicano en la Casa Blanca.
México: cárteles del narcotráfico, emergencia en la frontera y aranceles
Una buena cantidad de las medidas que Trump firmó este lunes apuntaron a México, su vecino. Desde su despacho en la Oficina Oval le dio trámite a un decreto que declara a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas. "Probablemente México no quiera eso, pero tenemos que hacer lo correcto", afirmó el republicano. Con esta decisión, a las empresas y ciudadanos estadounidenses se les prohíbe “dar apoyo material”a los carteles mexicanos.
Y, cuando un periodista le preguntó si considera enviar fuerzas a México, Trump respondió: "Podría pasar, han pasado cosas más extrañas".
De hecho, en esa línea, el nuevo mandatario estadounidense invocó una “emergencia nacional” en la frontera sur, cuyo extenso decreto autoriza el uso de las fuerzas militares en el área para “asegurarla” y repeler "formas de invasión", incluyendo la migración hacia EE.UU. y el tráfico de drogas.
Esto hace parte de su hoja de ruta para moldear la promesa de militarizar la frontera, prohibir la entrada de migrantes irregulares y solicitantes de asilo, y deportar a los más de 11 millones de personas que viven en EE.UU. sin un estatus legal.
Justamente, el documento ordena a las autoridades "deportar inmediatamente" a todos los migrantes que entren de manera irregular en EE.UU. A su vez, restaura el programa conocido como 'Permanece en México', vigente durante su primer mandato de 2017 a 2021, y que obligaba a los migrantes a esperar en el país vecino a que sus casos fueran procesados por las autoridades.
"No tengo una mayor responsabilidad que la de defender a nuestro país de amenazas e invasiones y eso es exactamente lo que voy a hacer", señaló Trump durante su primer discurso como líder del país.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfrentó el primer día de Trump poniendo sobre la mesa su estrategia para defender a los ciudadanos de su país en Estados Unidos y a los posibles deportados con apoyo legal, promesas de trabajo para retornados y programas sociales. “Mi papel es ser representante de este pueblo grandioso, entonces nuestra relación con Estados Unidos será de iguales, y siempre en defensa de los mexicanos que viven en EE.UU., y ya se encontrará el momento, esperamos que sea pronto, de diálogo y colaboración", declaró la gobernante.
Y, como si fuera poco, Trump también anticipó que espera imponer aranceles del 25% tanto a México como a Canadá a partir del 1 de febrero. "Estamos pensando en términos del 25% a México y Canadá, pues están permitiendo un enorme número de personas, Canadá también abusa fuertemente –grandes cantidades de gente viniendo, y de fentanilo llegando–", dijo en un mensaje desde la Casa Blanca.
Cuba regresa a la lista de estados patrocinadores del terrorismo
El retiro de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo duró menos de una semana. Apenas cinco días después de que el gobierno del saliente presidente Joe Biden –en una decisión de última hora– retirara a la isla de esta clasificación, Trump la revirtió.
La Casa Blanca, en un comunicado tras la investidura, dijo que Trump anulaba la decisión de su predecesor sobre Cuba junto con una larga serie de órdenes ejecutivas.
En La Habana, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó la decisión como un "acto de arrogancia y desprecio por la verdad"."El presidente Trump, en un acto de arrogancia y desprecio por la verdad, acaba de restablecer la fraudulenta designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo", dijo Díaz-Canel en su cuenta X.
La designación sobre la lista implica la prohibición de venta de armas con ese país, un mayor control a sus exportaciones, restricciones en la ayuda exterior, mayores requisitos para los visados y diversas sanciones económicas.
La retórica contra Panamá por su canal
Aunque todavía no hay una orden o una medida concreta en pie, Trump insistió en su retórica de “recuperar” el control del canal de Panamá, que Estados Unidos transfirió al país centroamericano en 1999. De hecho, formó parte de su discurso de investidura: "Se lo dimos a Panamá y lo vamos a recuperar", prometió este lunes.
"El propósito de nuestro acuerdo y el espíritu de nuestro tratado han sido completamente violados. Los barcos estadounidenses están sufriendo severamente de aranceles adicionales y no están siendo tratados de manera justa de ninguna manera, incluso la Armada de Estados Unidos", sostuvo Trump.
"Hemos sido muy maltratados con este tonto regalo que nunca debió ser otorgado. La promesa que nos hizo Panamá no se ha cumplido", reclamó Trump en su discurso inaugural. "China opera el Canal de Panamá, y no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá. Y lo vamos a recuperar", insistió.
Minutos después, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rechazó en X las palabras de Trump y aseguró que "el canal es y seguirá siendo de Panamá". También negó que haya presencia extranjera en la administración de la vía interoceánica, en referencia a la afirmación de que lo “opera” China. La administración del canal "seguirá estando bajo control panameño con respeto a su neutralidad permanente. No hay presencia de ninguna nación del mundo que interfiera", insistió Mulino.
Las palabras de Trump también han generado descontento entre los panameños. Este lunes en Ciudad de Panamá, manifestantes protestaron frente a la embajada de EE.UU. y quemaron la bandera de estrellas al grito de que el canal "no está en venta".
¿Adiós al petróleo de Venezuela?
Entre sus muchas declaraciones de este lunes, Trump dijo que su país no está interesado en el petróleo de Venezuela y que "probablemente" dejará de comprarlo. Tras la pregunta de un periodista acerca de si seguía comprometido con sacar del poder al presidente Nicolás Maduro, cuya victoria en las elecciones del pasado 31 de julio Estados Unidos no reconoce, Trump respondió: "También lo vamos a averiguar, porque probablemente vamos a dejar de comprar petróleo a Venezuela. No lo necesitamos".
Incluso sugirió que podría aplicar otro embargo como lo hizo en su primer mandato porque, insistió, Estados Unidos tiene más que suficiente petróleo. "Eso cambiaría Venezuela bastante", concluyó.
Trump también afirmó que observa de cerca a Venezuela, un país que afirma conocer "muy bien por muchas razones". "Era un gran país hace 20 años y ahora es un desastre", declaró.
A eso se suma que en su decreto sobre organizaciones terroristas, Trump incluyó al grupo criminal venezolano Tren de Aragua. La nueva administración considera que esta organización es "fuerza armada irregular del gobierno de Venezuela conduciendo una incursión e invasión depredadora en Estados Unidos", según le dijo una fuente a la agencia de noticias AFP antes de la investidra. De hecho, Trump ordenó la deportación inmediata de quienes sean considerados “miembros de la banda”.
“No necesitamos a Brasil”
Con respecto a Brasil, Trump sostuvo que Estados Unidos no necesita a este país, pero que esa nación sí necesita de Washington. "Nos necesitan, nosotros no los necesitamos. Todo el mundo nos necesita", dijo Trump en respuesta a una pregunta de una periodista sobre Brasil, en declaraciones desde la Casa Blanca.
No obstante, Trump puntualizó que espera que las relaciones bilaterales con Brasil sean "excelentes" durante su mandato.
Horas antes, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, deseó a Trump un mandato "exitoso" que promueva "la prosperidad y el bienestar del pueblo de EE.UU.", y "un mundo más justo y pacífico". Lula destacó que las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, uno de sus socios comerciales más importantes, están "marcadas por una trayectoria de cooperación, basada en el respeto mutuo y la amistad histórica". "Nuestros países mantienen fuertes vínculos en varias áreas, como el comercio, la ciencia, la educación y la cultura. Estoy seguro de que podemos seguir avanzando en estas y otras áreas", añadió.