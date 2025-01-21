En medio de la devastación, las secuelas y el sufrimiento que dejaron los más de 15 meses de ofensiva israelí contra Gaza, la ONU confirmó que más de 900 camiones cargados de ayuda humanitaria entraron este lunes al enclave.

"La ayuda humanitaria sigue entrando a Gaza en el marco del aumento previsto para los supervivientes. Hoy ingresaron en Gaza 915 camiones, según la información recibida de las autoridades israelíes y de los garantes del acuerdo de alto el fuego", entre los que se encuentran Qatar, Egipto, Estados Unidos, indicó la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, por sus siglas en inglés).

Este domingo, en el primer día del alto el fuego logrado entre Israel y el grupo de resistencia palestino Hamás, la ONU anunció la llegada de 630 camiones, 300 de ellos destinados al norte de Gaza. Se trata de un momento en que los dos millones de habitantes del territorio se enfrentan a una situación humanitaria catastrófica.

Justamente, durante meses, la ONU denunció los obstáculos a la entrada y distribución de ayuda humanitaria desde que Israel lanzó su ofensiva contra Gaza el 7 de octubre de 2023.

Liberaciones de más palestinos

Se espera que Israel libere a 200 prisioneros palestinos, incluidos aquellos que cumplen cadena perpetua y sentencias de alto nivel, a cambio de cuatro mujeres soldados israelíes, que serán entregadas esta semana, informó un funcionario de Hamás.

Nader Fakhouri, funcionario de prensa, explicó que "la segunda parte de la primera fase del acuerdo” con “la ocupación israelí” comenzará el sábado 25 de enero. "El sábado, la resistencia anunciará los nombres de los prisioneros israelíes que serán liberados y, a cambio, la ocupación (israelí) proporcionará una lista de prisioneros palestinos que serán liberados", agregó.

Según Fakhouri, "basándose en estas dos listas, la implementación real tendrá lugar el domingo 26 de enero, con la liberación de prisioneros palestinos y el manejo de prisioneros israelíes".

Hamás denuncia la “barbarie y el fascismo” de Israel por estado de prisioneros

Ahora bien, en otro comunicado, Hamás afirmó que las condiciones de salud de los prisioneros palestinos liberados reflejan la "barbarie y el fascismo" de Israel.

Tel Aviv dejó en libertad este domingo a 90 prisioneros palestinos, que se reportó eran en su totalidad mujeres y niños, de la prisión de Ofer, al oeste de Ramala. Esta liberación ocurrió después de que Hamás entregara a tres rehenes israelíes, en el marco del acuerdo.

"Las imágenes de las tres rehenes mostraron que estaban en plena salud física y psicológica, en contraste con nuestros prisioneros, cuyo aspecto evidenciaba signos de abandono y agotamiento", destacó Hamás en un comunicado.

"Esto ilustra vívidamente la gran diferencia entre los valores y la ética de la resistencia y la barbarie y el fascismo de la ocupación", añadió. "La masiva participación de nuestro pueblo para recibir a los prisioneros liberados, a pesar de las medidas represivas de la ocupación, es una declaración de desafío y una expresión de su sed de libertad y de la liberación de su tierra y sitios sagrados", agregó el grupo.

El domingo, las familias de los prisioneros palestinos se reunieron cerca de la prisión de Ofer para recibir a sus seres queridos. El ejército israelí lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos.

El acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros entró en vigor el domingo, suspendiendo así la brutal ofensiva genocida de Israel contra Gaza. El acuerdo de tres fases incluye un intercambio de prisioneros y una calma sostenida, con el objetivo de lograr una tregua permanente y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza.

Gaza "resurgirá" de la destrucción israelí

Este lunes, Hamás señaló que Gaza y su pueblo "resurgirán" de la devastación causada por los incesantes bombardeos de Israel, y que reconstruirán el territorio. "Gaza, con su gran pueblo y su resistencia, resurgirá para reconstruir lo que la ocupación ha destruido", dijo el grupo de resistencia en un comunicado.

Hamás también prometió "continuar firme en el camino hasta que la ocupación sea derrotada y se establezca un Estado palestino". "En 471 días, los crímenes sistemáticos de la ocupación no han logrado disuadir a nuestro pueblo y a su valiente resistencia de aferrarse a la tierra y hacer frente a la agresión", agregó.