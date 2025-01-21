Con más de 100 muertos y cerca de 20.000 desplazados en apenas cuatro días, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó este lunes el “estado de conmoción interior" para enfrentar la grave crisis humanitaria que se desató desde el jueves en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.
Se trata de una decisión que faculta al Ejecutivo para tomar medidas extraordinarias, como liberar recursos y restringir la movilidad de los habitantes, ante perturbaciones del orden público.
Diferentes focos de violencia por enfrentamientos entre guerrillas y organizaciones criminales estallaron en Colombia desde el jueves, aunque la situación más grave se registra en el Catatumbo.
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha sostenido una serie de enfrentamientos en esa zona, donde los cultivos de hoja de coca son extensos, con disidencias de las extintas FARC y también ha perpetrado ataques contra la población civil.
La prolongada violencia incluyó asesinatos selectivos y combates que dejan un balance de al menos 80 muertos y casi 20.000 desplazados en el Catatumbo. Los enfrentamientos, que estallaron sin un detonante claro, recuerdan las peores épocas del conflicto armado colombiano.
Si bien el Catatumbo es el epicentro de los mayores enfrentamientos en estos momentos, otras regiones también enfrentan choques entre grupos criminales. Este lunes, el Ministerio de Defensa informó sobre la muerte de 20 guerrilleros en el departamento amazónico del Guaviare, en el sur del país, por choques entre dos disidencias de las FARC, que no se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016.
Además, en el departamento de Bolívar (norte) los enfrentamientos entre el ELN y la banda narco Clan del Golfo dejaron nueve muertos, según autoridades el viernes.
¿Qué significa el “estado de conmoción interior”?
La Constitución de Colombia indica que el presidente puede decretar el "estado de conmoción interna" en "caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana".
El artículo constitucional no dicta medidas específicas y da carta abierta al Ejecutivo para realizar las acciones "necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos".
Petro no ha especificado el alcance de la medida, que puede durar un periodo máximo de 90 días, "prorrogable hasta por dos periodos iguales", según la Carta Magna.
La oposición reaccionó contra Petro y consideró la nueva medida como una estrategia para imponer sus reformas de izquierda por decreto.
Petro suspende diálogo con el ELN
En medio de los enfrentamientos en el Catatumbo, Petro ordenó el pasado viernes la suspensión de las negociaciones de paz que sostenía con el ELN, acusando a la guerrilla de "crímenes de guerra". "El ELN ha escogido el camino de la guerra, y guerra tendrá", afirmó el mandatario en un mensaje contundente en redes sociales.
Desde Tibú, un municipio en el Catatumbo, el mandatario había dicho que la guerrilla “no tiene "ninguna voluntad de paz".
La negociación está suspendida hasta que el ELN definitivamente decida "caminar hacia la paz" porque "este país no aguanta más estos vaivenes", explicó por su parte la jefa de la delegación del Gobierno en los diálogos, Vera Grabe.
Sin embargo, la oposición señala al gobierno de permitir que los grupos armados se fortalezcan bajo su mandato, mientras expertos apuntan a una creciente fragmentación de las organizaciones ilegales, cada vez más vinculadas al crimen organizado y con poca unidad de mando.
Desplazamientos masivos
La violencia ha generado un éxodo masivo en el Catatumbo, con cientos de personas cruzando la frontera hacia Venezuela, donde las autoridades han activado operativos de asistencia. Sin embargo, la mayoría de pobladores se han dirigido a otros lugares dentro de Colombia, donde permanecen en albergues.
"Hemos apoyado la seguridad y la logística en algunos albergues, donde ya se acumulan más de 19.800 personas", dijo a los medios el general de esa institución Erik Rodríguez.
Los más de 5.000 soldados que desplegó el Gobierno se han concentrado en rescatar en helicópteros la población en riesgo.