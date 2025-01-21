Al menos 76 personas murieron y otras 51 resultaron heridas en un incendio que se propagó este martes dentro un hotel, en la estación de esquí de Kartalkaya, en el norte de Türkiye.

"Esta mañana, trágicamente perdimos 76 vidas y tenemos 51 heridos en un incendio que empezó en este hotel en Bolu Kartalkaya. El fuego ha sido extinguido y se llevan a cabo operaciones de recuperación", informó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya.

"El Ministerio del Interior ha designado a dos inspectores jefes para investigar el incendio, mientras que el Ministerio de Justicia ha asignado al fiscal en jefe de Bolu y a cinco fiscales para trabajar en el lugar con expertos. Nuestro presidente ha seguido de cerca la situación desde el primer momento", añadió.

El incendio comenzó este martes durante la madrugada, en la zona del restaurante del Hotel Grand Kartal, de 12 plantas, y rápidamente se propagó por el edificio, según el gobernador de Bolu, Abdulaziz Aydin.

Al lugar se enviaron equipos de emergencia de ciudades vecinas, incluidos bomberos, unidades de respuesta a desastres y equipos médicos apoyados por helicópteros.

Las autoridades evacuaron a unos 230 huéspedes del hotel mientras continuaban las labores de extinción del incendio.

El ministro de Justicia, Yilmaz Tunc, dijo que la Fiscalía General de Bolu inició una investigación judicial. Se asignaron seis fiscales y se formó un comité de expertos de cinco personas.