Incendio en estación de esquí en Türkiye deja al menos 76 muertos: ministro
Al menos 51 personas resultaron heridas por el incendio en un hotel del popular destino turístico de Kartalkaya. Las autoridades evacuaron a unos 230 huéspedes del lugar.
Kartalkaya, en la provincia de Bolu, es uno de los principales destinos turísticos de invierno de Turquía. / Foto: AA / AA
Por Redacción
21 de enero de 2025

Al menos 76 personas murieron y otras 51 resultaron heridas en un incendio que se propagó este martes dentro un hotel, en la estación de esquí de Kartalkaya, en el norte de Türkiye.

"Esta mañana, trágicamente perdimos 76 vidas y tenemos 51 heridos en un incendio que empezó en este hotel en Bolu Kartalkaya. El fuego ha sido extinguido y se llevan a cabo operaciones de recuperación", informó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya.

"El Ministerio del Interior ha designado a dos inspectores jefes para investigar el incendio, mientras que el Ministerio de Justicia ha asignado al fiscal en jefe de Bolu y a cinco fiscales para trabajar en el lugar con expertos. Nuestro presidente ha seguido de cerca la situación desde el primer momento", añadió.

El incendio comenzó este martes durante la madrugada, en la zona del restaurante del Hotel Grand Kartal, de 12 plantas, y rápidamente se propagó por el edificio, según el gobernador de Bolu, Abdulaziz Aydin.

Al lugar se enviaron equipos de emergencia de ciudades vecinas, incluidos bomberos, unidades de respuesta a desastres y equipos médicos apoyados por helicópteros.

Las autoridades evacuaron a unos 230 huéspedes del hotel mientras continuaban las labores de extinción del incendio.

El ministro de Justicia, Yilmaz Tunc, dijo que la Fiscalía General de Bolu inició una investigación judicial. Se asignaron seis fiscales y se formó un comité de expertos de cinco personas.

Kartalkaya, en la provincia de Bolu, es uno de los principales destinos turísticos de invierno de Türkiye. Durante la temporada de esquí, el complejo atrae a miles de visitantes. Se encuentra a 295 kilómetros al este de Estambul.

Oraciones y condolencias

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, dijo que ha estado siguiendo de cerca el incidente a través de las instituciones pertinentes. "Deseo la misericordia de Allah (Dios) para nuestros ciudadanos que perdieron la vida... y deseo una pronta recuperación a nuestros heridos", dijo en una publicación en X.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, también compartió sus condolencias por el incidente.

"Extiendo mis más sinceras condolencias a mi querido hermano, el presidente Recep Tayyip Erdogan, a la nación turca, especialmente a las familias en duelo que perdieron a sus seres queridos en este accidente y rezo por la pronta recuperación de los heridos", dijo en X.

Hadja Lahbib, comisaria de la Unión Europea para la igualdad, la preparación y la gestión de crisis, que se encuentra actualmente en Türkiye, también expresó sus "más profundas condolencias" al país y a las familias de las víctimas.

"La UE se solidariza y ofrece apoyo a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE", dijo en X.

FUENTE:TRT Español y agencias
