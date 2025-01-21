Apenas un día después de que entrara en vigor del acuerdo de alto el fuego en Gaza, el jefe del Estado Mayor de Israel, Herzi Halevi, le ordenó al ejército prepararse para nuevos ataques a gran escala en Cisjordania ocupada.

En un comunicado emitido el lunes, Halevi justificó las acciones como un intento por "adelantarse a combatientes palestinos", y aseguró que el ejército está preparado para "operaciones significativas en Judea y Samaria (Cisjordania ocupada) en los próximos días".

La declaración no especificó en ese momento dónde se lanzarían estos ataques, aunque la actividad en los últimos años se ha concentrado en gran medida en el norte de Cisjordania ocupada.

Israel detiene a decenas de palestinas

Ese mismo lunes, las tropas israelíes se llevaron a 64 palestinos, incluidos niños pequeños de 7 años, durante una redada en el este de Qalqilya, en el norte de Cisjordania ocupada. La acción ocurrió menos de 24 horas despues de que Tel Aviv liberara a 90 prisioneros palestinos en el marco de un acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros con el grupo de resistencia palestino Hamás.

Fares Al Azzouni, periodista y activista local, relató a la agencia de noticias Anadolu que las fuerzas israelíes irrumpieron en la ciudad de Azzun. Allanaron viviendas, comercios y una mezquita, además de ordenar el cierre de negocios y llevar a cabo registros violentos, de acuerdo a Al Azzouni.

"Los soldados obligaron a decenas de hombres a tumbarse boca abajo en una plaza pública, para luego formar filas en las que caminaron con las manos sobre los hombros de la persona frente a ellos y la mirada fija en el suelo", describió.

Los detenidos fueron trasladados a un campamento militar bajo estricta vigilancia, generando temor e incertidumbre entre los residentes.

Los continuos ataques en Cisjordania ocupada

Este martes, las fuerzas israelíes lanzaron nuevos ataques en la ciudad ocupada de Yenin, Cisjordania, matando al menos a seis palestinos e hiriendo a 35, dijeron funcionarios del Ministerio de Salud.