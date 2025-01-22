TÜRKİYE
Türkiye declara luto nacional por tragedia del incendio en hotel de Bolu
Al menos 76 muertos dejó un devastador incendio que se propagó por un hotel de 12 pisos en una popular estación de esquí, ubicada en el noroeste de Türkiye.
El presidente Erdogan aseguró que los responsables de la tragedia, ya sea por negligencia o falta de ética, enfrentarán la justicia. Foto:AA / AA
Por Redacción
22 de enero de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, declaró un día de luto nacional en el país este miércoles por el incendio que se propagó en un hotel de la provincia de Bolu, en el que al menos 76 personas perdieron la vida.

Erdogan expresó sus sentidas condolencias a las familias de las víctimas, y oró por su paz y la pronta recuperación de los heridos. El mandatario también aseguró que los responsables de la tragedia, ya sea por negligencia o falta de ética, enfrentarán la justicia.

"Este es un momento para la solidaridad, la unidad y la compasión, no para debates políticos", afirmó Erdogan, instando a todos los sectores, incluidos los actores políticos, los medios de comunicación y las administraciones locales, a respetar el duelo de la nación en este momento difícil.

El mandatario también les deseó fortaleza y paciencia a las familias en duelo y expresó su esperanza de que Türkiye esté protegida de tragedias tan desgarradoras en el futuro.

Un devastador incendio arrasó un hotel de 12 pisos, en un popular centro de esquí en el noroeste de Türkiye, durante la madrugada de este martes, según informaron las autoridades.

Al menos 51 personas resultaron heridas en el incendio del hotel Grand Kartal de Kartalkaya, en las montañas de Koroglu de la provincia de Bolu, a unos 300 kilómetros al este de Estambul.

Alto el fuego en Gaza y Siria

En relación a Siria, Erdogan instó al mundo árabe e islámico a apoyar la recuperación de ese país "antes que otros", y pidió a los estados occidentales que levanten las sanciones impuestas a la nación devastada por la guerra.

Sus declaraciones se produjeron durante un discurso luego de la reunión del gabinete este martes.

RelacionadoEntre ayuda humanitaria y liberaciones se enfrenta el sufrimiento en Gaza

Sobre el alto el fuego en Gaza, Erdogan señaló que las imágenes del intercambio de prisioneros muestran quién valora la dignidad humana y quién la ignora, criticando a Israel.

“Nuestros hermanos y hermanas en Gaza han pagado un precio muy alto, pero no se han doblegado ante la intimidación ni han sucumbido a la política de masacres”, añadió.

Türkiye acelerará sus esfuerzos para allanar el camino hacia una paz duradera en la región, "aprovechando el cese del fuego como una oportunidad" en Gaza, concluyó el presidente.

