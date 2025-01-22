TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
Suecia no apoyará al YPG, PYD, FETO de ninguna forma, asegura ministra
La ministra de Relaciones Exteriores de Suecia describió la reunión con su homólogo de Türkiye, Hakan Fidan, como el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral, enfatizando en la cooperación.
Suecia no apoyará al YPG, PYD, FETO de ninguna forma, asegura ministra
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, subrayó la importancia de las relaciones de su país con Suecia, a la que definió como un socio y aliado importante. Foto: AA / AA
Por Redacción
22 de enero de 2025

Suecia no apoyará a los grupos terroristas YPG, PYD ni FETO "de ninguna manera", dijo la ministra de Relaciones Exteriores de ese país, Maria Malmer Stenergard.

"Hemos expresado que no apoyaremos de ninguna manera a las organizaciones a las que Türkiye se refiere como YPG, PYD y FETO", señaló Stenergard en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, en Ankara este martes.

La ministra también destacó el compromiso de Suecia con la lucha contra el terrorismo en todas sus formas. Describió la reunión con Fidan como el comienzo de una nueva etapa en las relaciones bilaterales, haciendo hincapié en una cooperación más estrecha como aliados.

El ministro de Justicia de Suecia, Gunnar Strommer, hizo eco del compromiso de reforzar los lazos en materia de seguridad. “Hemos acordado acelerar nuestros esfuerzos para combatir el terrorismo y el crimen organizado fortaleciendo aún más nuestra cooperación en estas áreas”, dijo. Y añadió que esto se trata de una prioridad clave para el gobierno de Suecia.

Fortalecimiento de la cooperación

RECOMENDADOS

El ministro Fidan, subrayó la importancia de las relaciones de Türkiye y Suecia, un país al que calificó como socio y aliado importante.

“Acordamos fortalecer nuestra cooperación. También hemos intercambiado puntos de vista sobre la lucha contra el terrorismo y las políticas de principios”, afirmó.

En cuanto al esperado alto el fuego en Gaza, que comenzó el domingo, Fidan subrayó la importancia de mantenerlo para la estabilidad regional.

“La continuación del alto el fuego (en Gaza es importante). Es crucial tanto para la supervivencia de los dos millones de palestinos secuestrados allí como para la continuidad de la estabilidad regional”, declaró Fidan.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan