Los palestinos en Gaza ahora caminan e intentan sobrevivir en medio de un paisaje apocalíptico, tras el alto el fuego que pausó más de 15 meses de genocidio y bombardeos a manos de Israel.

A lo largo del pequeño enclave costero, donde campamentos de refugiados y ciudades se entrelazan, imágenes muestran montañas de escombros que se extienden hasta donde alcanza la vista. Es el testimonio de los bombardeos más largos y mortales en la historia de Gaza.

"Como pueden ver, esto se ha convertido en un pueblo fantasma", señaló Hussein Barakat, de 38 años, cuyo hogar en la ciudad de Rafah, en el sur del enclave, fue arrasado. "No queda nada", afirmó mientras tomaba café en un sillón marrón puesto sobre los restos de su hogar de tres pisos, en una escena surrealista.

A eso se suma la tragedia de encontrar cuerpos destrozados, por partes, bajo los extensos escombros que cubren la tierra. “En los últimos dos días hemos recuperado 120 cuerpos descompuestos. Están completamente descompuestos y solo quedan restos óseos", dijo a la agencia de noticias AP Haitham Hams, miembro de la Defensa Civil de Gaza.

Imágenes de AP mostraron a personal de la agencia revisando montones de escombros y, en un caso, desenterrando el fémur de una persona, una camisa rota y un par de pantalones. Una bolsa para cadáveres dentro de una ambulancia estaba etiquetada como "desconocida" y la fecha de descubrimiento era este martes.

En una tarea titánica, las autoridades buscan a más de 10.000 cuerpos atrapados bajo las toneladas de escombros. Además, la Oficina de Prensa de Gaza indicó que más de 14.200 están desaparecidas desde que Israel lanzó la brutal ofensiva el 7 de octubre de 2024.

También reveló que la ocupación israelí estableció siete fosas comunes en hospitales. Y que 2.300 cuerpos fueron robados de los cementerios en el enclave.

Miles y miles de muertos

Se calcula que los ataques israelíes durante estos 15 meses mataron a por lo menos 47.035 palestinos. Sin embargo, un informe de la revista médica The Lancet publicada a principios de enero estimó que la cifra podría ser un 40% más alta de lo reportado en los primeros nueve meses de la ofensiva. Así, el número de muertos por lesiones traumáticas estaría entre 55.298 y 78.525, con un promedio estimado de 64.260.

Sin embargo, estas cifras solo incluyen las muertes por lesiones traumáticas, dejando fuera los decesos a causa de la falta de atención médica o de hambruna, así como a los miles de desaparecidos.

La Oficina de Prensa de Gaza señaló que entre los muertos hay “alrededor de 30.000 mujeres y niños”. De acuerdo a sus registros, que se basaron en cifras del Ministerio de Salud, del total de víctimas 17.861 niños, incluidos 214 recién nacidos, y 808 bebés menores de un año. "Israel ha eliminado a 2.092 familias palestinas completas del registro civil”, informó la oficina.

La tragedia ha impactado cada día la vida de los niños en el enclave con 35.074 que perdieron a uno o a ambos padres.

La destrucción es como “un apocalipsis”

Manal Selim, madre soltera de seis hijos, trabajaba en la ciudad de Rafah como peluquera y era dueña de una tienda que alquilaba vestidos de novia y de gala. Su familia vivía en el piso de arriba. "Pensamos que encontraríamos algún lugar donde vivir o quedarnos", dijo. "La destrucción da mucho miedo. Es como un apocalipsis".

Manal se echó a llorar al ver todo destruido y sacó algunos vestidos rotos de debajo de los escombros. "Esta es mi casa. La construí ladrillo a ladrillo durante 25 años", dijo.

El bombardeo israelí ha destruido gran parte de la infraestructura civil de Gaza, desplazando al 90% de su población. La vida colorida previa a la ofensiva se ha reducido a un gris monótono de cemento que domina el territorio, cuya reconstrucción podría tardar décadas.

Una evaluación de la ONU, basada en imágenes satelitales, reveló que más de 60.000 estructuras fueron destruidas y más de 20.000 severamente dañadas hasta el 1 de diciembre de 2024.

El análisis preliminar estimó que los escombros generados por los ataques israelíes superan las 50 millones de toneladas, incluyendo edificios y carreteras. La destrucción se intensificó en las áreas invadidas por tierra, donde los tanques destrozaron caminos pavimentados, dejando solo tierra y polvo.