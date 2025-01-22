TÜRKİYE
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Türkiye reabre su consulado general en Alepo en Siria
Tras la apertura de su embajada en Damasco el mes pasado, Türkiye ha reabierto su consulado en Alepo, 12 años después de haber suspendido sus operaciones.
Türkiye reabre su consulado general en Alepo en Siria
La reapertura fue recibida por los residentes de Alepo con gran entusiasmo / Photo: AA / AA
Por Redacción

Tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad y el establecimiento de un nuevo gobierno en Siria, Türkiye reabrió su consulado general en Alepo este lunes.

El consulado, que había suspendido sus operaciones en el año 2012, luego del comienzo de la guerra civil siria, celebró su reapertura este lunes en presencia de varios funcionarios.

Entre los funcionarios que asistieron, se encuentra el embajador Burhan Koroglu, encargado de negocios interino de la Embajada de Türkiye en Damasco, y Hakan Cengiz, el cónsul general en Alepo.

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Tras el izado de banderas, la reapertura fue recibida con gran entusiasmo por los residentes de Alepo, quienes celebraron el evento con cánticos en el vecindario cercano a la ubicación de la sede diplomática turca.

La Embajada de Türkiye en Damasco, que también había estado suspendida desde 2012, reanudó sus actividades el 14 de diciembre de 2024.

Aunque continuó funcionando durante un tiempo en el período en que el régimen recurrió a la violencia contra los manifestantes pacíficos, suspendió sus actividades diarias el 26 de marzo de 2012. Los empleados de la embajada y sus familias también regresaron a Türkiye con esta decisión.

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