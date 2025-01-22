Gaza, Palestina ocupada — Por primera vez en mucho tiempo, los refugiados en los campamentos de Gaza se han olvidado del frío y la hambruna. Algunos comenzaron a desarmar sus tiendas de campaña, acomodar sus pertenencias y prepararse para regresar a su hogar, quede lo que quede. Cuentan los minutos y las horas, llenos del miedo a perder a un ser querido en el último momento. Toman el máximo nivel de precaución, y resisten la muerte hasta el último instante. Sólo esperan, al fin, el definitivo cese del fuego.

Hay familias que llaman a sus seres queridos para avisarles que el reencuentro que tanto han esperado puede suceder de un momento a otro. Muchos están separados por decisiones de seguridad y la difícil elección de abandonar o no su tierra.

El esperado reencuentro

El padre de Saed, mi vecino de campamento mientras estuve en Deir-Albalah, se quedó en el norte de Gaza, mientras su familia huyó hacia el sur. Pasaron meses separados, con la angustia de no saber si seguían vivos o no. Durante 15 meses, Israel impuso una barrera entre las zonas del enclave para controlar el movimiento de la población. Pero, finalmente, llega el día de la libertad, el día en que esa barrera se romperá.

Durante el genocidio, los refugiados olvidaron su vida anterior, incluso sus profesiones. Tuvieron que resistir tanto para adaptarse que las posibilidades de recuperar lo que habían perdido se desvanecieron. La gente no piensa en la pérdida material que causó la ofensiva, sino en mantenerse a salvo.

Para Mohammed Ayesh Kabaja, de 24 años, la pérdida fue grave. Perdió la oportunidad de graduarse como especialista en programación. Regresó a Gaza después de pasar años estudiando en Türkiye. Pero los bombardeos le arrebataron su derecho a continuar su carrera y construir un futuro mejor.

Las metas en Gaza son un sueño difícil de alcanzar, pues la ocupación no permite soñar con nada. Sólo sobrevivir.

Volver a casa, el dolor bajo los escombros

Siete días después del cese del fuego, se permitiría a los desplazados regresar a sus hogares, específicamente en las zonas pobladas y a más de un kilómetro de la frontera. Sin embargo, la mayoría de los hogares han quedado destruidos. A pesar de ello, la gente se niega a abandonar su tierra y quiere regresar, incluso si solo hay escombros, con la esperanza de iniciar una nueva vida.