Mientras Tel Aviv lanza una operación militar a gran escala en Cisjordania ocupada, cobrando cada vez más víctimas con sus ataques, Estados Unidos reitera su apoyo inquebrantable a las políticas de ocupación y colonialismo israelí. De hecho, esta postura la defendió recientemente Elise Stefanik, elegida por el presidente Donald Trump para ser la embajadora de Washington ante la ONU.

Durante su audiencia de confirmación en el Senado de Estados Unidos, Stefanik justificó las agresiones israelíes en Cisjordania ocupada al calificarlas como “un derecho bíblico”, en una postura que coincide con la de algunos funcionarios de Tel Aviv de extrema derecha como la del ministro Bezalel Smotrich y el exministro Itamar Ben-Gvir.

Ante la pregunta de un senador sobre si compartía las opiniones de Ben-Gvir y Smotrich sobre el “derecho bíblico” de Israel sobre toda Cisjordania, Stefanik respondió con “¡Sí!”.

En su intervención, la posible embajadora también negó el derecho de autodeterminación del pueblo palestino y respaldó la agresiva política de Tel Aviv, asegurando que Israel es “un modelo de derechos humanos en la región”. Esto a pesar de las violaciones sistemáticas a estos derechos que se han documentado, especialmente en Gaza y Cisjordania ocupada.

Recrudecimiento de la violencia en Cisjordania ocupada

Las declaraciones de Stefanik se producen en medio de un recrudecimiento de la violencia en Cisjordania ocupada. Este martes, en la ciudad de Yenín, 10 palestinos fueron asesinados y más de 40 resultaron heridos en el marco de una incursión israelí, según informó el Ministerio de Salud palestino.

Este miércoles, se viralizó un video en redes sociales que mostraba el asesinato de Ahmed Nimer Obeidie Shayeb, un palestino que, mientras conducía con su familia, recibió un disparo mortal por parte de un francotirador israelí.

Sin embargo, la tragedia de Shayeb no es única, más de 600 palestinos se vieron forzados a huir del campo de refugiados de Yenín este martes, donde las fuerzas armadas israelíes continúan sus ataques aéreos y terrestres. Aviones no tripulados bombardearon puntos estratégicos en el campo de refugiados.

También en Yenín, el director del hospital de la ciudad, Wissam Bakr, dijo a la agencia de noticias palestina Wafa que las máquinas de ocupación destruyeron la calle principal frente a la entrada del hospital gubernamental y bloquearon sus accesos con montículos de tierra, lo que dificulta la entrada y salida del hospital.

Por su parte, Bashir Matahen, director de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Yenín, describió la situación como desesperante, ya que los desplazados no tenían a dónde acudir para encontrar refugio.

En otras ciudades de Cisjordania ocupada, la agencia de noticias palestina Wafa confirmó este miércoles que las fuentes de seguridad israelíes detuvieron a más de 55 personas en las ciudades de Hebrón, Belén, Ramala, Tulkarem y Jirbet Al-Deir. En Jerusalén ocupada, 145 colonos entraron en la mezquita Al-Aqsa, llevando a cabo recorridos provocativos en sus patios y realizando rituales religiosos judíos, bajo la protección de las fuerzas de ocupación.

Estas acciones fueron justificadas por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien calificó la operación como una “respuesta sistemática y decisiva” del ejército contra lo que calificó como el “eje iraní”. La operación, conocida como "Muro de Hierro", promete prolongarse durante varios días más, mientras la situación humanitaria en la región continúa deteriorándose a un ritmo alarmante.

Trump revoca sanciones contra colonos israelíes ilegales

En la misma línea de apoyo a la ocupación, este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió rescindir una orden ejecutiva de la administración Biden que imponía sanciones a los colonos israelíes violentos en Cisjordania ocupada.

La orden ejecutiva de la era Biden estaba dirigida a los colonos israelíes ilegales que cometieron “altos niveles de violencia extremista, desplazamiento forzado de personas y aldeas y destrucción de propiedades”.