ORIENTE MEDIO
9 MIN DE LECTURA
Israel aumenta agresión en Cisjordania ocupada mientras EE.UU. lo respalda
Las fuerzas israelíes intensificaron su ofensiva en Cisjordania ocupada, dejando decenas de muertos. Mientras, EE.UU. expresa su apoyo a la ocupación y levanta sanciones contra los colonos ilegales.
Residentes palestinos fueron evacuados en Yenín durante una redada israelí descrita como operación "antiterrorista", en medio de disparos y explosiones./ Foto: AFP. / AFP
Por Redacción
22 de enero de 2025

Mientras Tel Aviv lanza una operación militar a gran escala en Cisjordania ocupada, cobrando cada vez más víctimas con sus ataques, Estados Unidos reitera su apoyo inquebrantable a las políticas de ocupación y colonialismo israelí. De hecho, esta postura la defendió recientemente Elise Stefanik, elegida por el presidente Donald Trump para ser la embajadora de Washington ante la ONU.

Durante su audiencia de confirmación en el Senado de Estados Unidos, Stefanik justificó las agresiones israelíes en Cisjordania ocupada al calificarlas como “un derecho bíblico”, en una postura que coincide con la de algunos funcionarios de Tel Aviv de extrema derecha como la del ministro Bezalel Smotrich y el exministro Itamar Ben-Gvir.

Ante la pregunta de un senador sobre si compartía las opiniones de Ben-Gvir y Smotrich sobre el “derecho bíblico” de Israel sobre toda Cisjordania, Stefanik respondió con “¡Sí!”.

En su intervención, la posible embajadora también negó el derecho de autodeterminación del pueblo palestino y respaldó la agresiva política de Tel Aviv, asegurando que Israel es “un modelo de derechos humanos en la región”. Esto a pesar de las violaciones sistemáticas a estos derechos que se han documentado, especialmente en Gaza y Cisjordania ocupada.

Recrudecimiento de la violencia en Cisjordania ocupada

Las declaraciones de Stefanik se producen en medio de un recrudecimiento de la violencia en Cisjordania ocupada. Este martes, en la ciudad de Yenín, 10 palestinos fueron asesinados y más de 40 resultaron heridos en el marco de una incursión israelí, según informó el Ministerio de Salud palestino.

Este miércoles, se viralizó un video en redes sociales que mostraba el asesinato de Ahmed Nimer Obeidie Shayeb, un palestino que, mientras conducía con su familia, recibió un disparo mortal por parte de un francotirador israelí.

Sin embargo, la tragedia de Shayeb no es única, más de 600 palestinos se vieron forzados a huir del campo de refugiados de Yenín este martes, donde las fuerzas armadas israelíes continúan sus ataques aéreos y terrestres. Aviones no tripulados bombardearon puntos estratégicos en el campo de refugiados.

También en Yenín, el director del hospital de la ciudad, Wissam Bakr, dijo a la agencia de noticias palestina Wafa que las máquinas de ocupación destruyeron la calle principal frente a la entrada del hospital gubernamental y bloquearon sus accesos con montículos de tierra, lo que dificulta la entrada y salida del hospital.

Por su parte, Bashir Matahen, director de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Yenín, describió la situación como desesperante, ya que los desplazados no tenían a dónde acudir para encontrar refugio.

En otras ciudades de Cisjordania ocupada, la agencia de noticias palestina Wafa confirmó este miércoles que las fuentes de seguridad israelíes detuvieron a más de 55 personas en las ciudades de Hebrón, Belén, Ramala, Tulkarem y Jirbet Al-Deir. En Jerusalén ocupada, 145 colonos entraron en la mezquita Al-Aqsa, llevando a cabo recorridos provocativos en sus patios y realizando rituales religiosos judíos, bajo la protección de las fuerzas de ocupación.

Estas acciones fueron justificadas por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien calificó la operación como una “respuesta sistemática y decisiva” del ejército contra lo que calificó como el “eje iraní”. La operación, conocida como "Muro de Hierro", promete prolongarse durante varios días más, mientras la situación humanitaria en la región continúa deteriorándose a un ritmo alarmante.

Trump revoca sanciones contra colonos israelíes ilegales

En la misma línea de apoyo a la ocupación, este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió rescindir una orden ejecutiva de la administración Biden que imponía sanciones a los colonos israelíes violentos en Cisjordania ocupada.

La orden ejecutiva de la era Biden estaba dirigida a los colonos israelíes ilegales que cometieron “altos niveles de violencia extremista, desplazamiento forzado de personas y aldeas y destrucción de propiedades”.

Firmada el 1 de febrero de 2024, la orden señalaba que la violencia de los colonos israelíes "socavan los objetivos de política exterior de Estados Unidos, incluida la viabilidad de una solución de dos Estados y la garantía de que israelíes y palestinos puedan alcanzar medidas iguales de seguridad, prosperidad y libertad".

La ONU, preocupada por escalada en Cisjordania ocupada

La creciente violencia en Cisjordania ocupada ha desatado una serie de reacciones internacionales, en especial desde la ONU, donde el secretario General, António Guterres, expresó su profunda preocupación por la escalada de tensiones.

En palabras de su portavoz adjunto, Farhan Haq, la ONU sigue "profundamente preocupada por la violencia en curso en la Cisjordania ocupada, en particular la actual operación militar a gran escala en Yenín".

En este mismo contexto, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) subrayó la grave situación de seguridad que enfrentan los palestinos en Yenín y su campo de refugiados, al tiempo que describió cómo las operaciones israelíes actuales han generado un número alarmante de víctimas.

"Según los primeros informes, los ataques aéreos, las fuertes excavadoras y la operación de fuerzas encubiertas han causado varias muertes y decenas de heridos, incluso entre el personal médico", indicó Haq, quien además relató que alrededor de 2.000 familias se han visto forzadas a abandonar el campo de refugiados de Yenín debido a la intensidad de los ataques israelíes.

El portavoz también destacó el impacto devastador que las operaciones israelíes previas han tenido en la infraestructura de Yenín, dejando a la ciudad y sus alrededores desconectados de servicios básicos esenciales como el agua y la electricidad.

Un genocidio en curso

El aumento de la violencia en Cisjordania ocupada se produce en medio de la guerra genocida que Israel libra contra Gaza.

Desde el 7 de octubre de 2023, al menos 47.000 personas han perdido la vida, en su mayoría mujeres y niños, en el enclave mientras que más de 110.700 han quedado heridas, según cifras de la ONU.

En paralelo, los enfrentamientos en Cisjordania ocupada no cesan. Según el Ministerio de Salud palestino, desde el inicio de la ofensiva israelí, unos 868 palestinos han muerto y más de 6.700 han resultado heridos por las fuerzas israelíes en el territorio ocupado.

El reciente acuerdo de alto el fuego en Gaza, que entró en vigor el domingo, suspendió temporalmente la ofensiva israelí en el enclave, aunque el conflicto sigue latente. Este acuerdo, estructurado en tres fases, incluye un intercambio de prisioneros y aspira a establecer una calma sostenida, con la meta de lograr una tregua permanente y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza.

La devastación en Gaza, que ha dejado más de 11.000 desaparecidos y una destrucción masiva, ha creado una crisis humanitaria.

En este contexto, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió en noviembre órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa,Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza. Además, Israel enfrenta un caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por sus acciones en el enclave palestino.

Mientras tanto, la Corte Internacional de Justicia emitió una resolución en julio que declara ilegal la ocupación israelí de territorios palestinos y exige la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ocupada.

FUENTE:TRT Español
