La tensión en la frontera entre México y Estados Unidos no ha hecho si no aumentar desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca esta semana, y empezó a firmar decretos para cumplir la política de mano dura contra la inmigración que tanto prometió en campaña. Desde cerrar la aplicación de citas para solicitar asilo (CBP One) hasta enviar 1.500 militares más a la frontera, sus medidas han dejado en el limbo a migrantes y refugiados que buscaban llegar a Estados Unidos.

La secretaria de Prensa de Trump, Karoline Leavitt, informó a los medios de comunicación este miércoles que el presidente “firmó una orden ejecutiva para desplegar 1.500 militares adicionales en la frontera sur de Estados Unidos”. Esto elevaría el número total de tropas en la zona a unas 4.000.

"Estos refuerzos serán movilizados para establecer barreras y para otras misiones en la frontera. Las primeras operaciones deberían comenzar en las próximas 24 a 48 horas", declaró a la agencia de noticias AFP un alto cargo militar que pidió permanecer en el anonimato. También podrían utilizarse otros medios de vigilancia e inteligencia, especialmente aéreos, añadió.

A lo que se suma que el Ejército de Estados Unidos también se movilizará para expulsar a los migrantes por vía aérea, según el secretario de Defensa interino, Robert Salesses.

Estos desarrollos van en línea con la emergencia nacional que decretó en la frontera con México, apenas minutos después de asumir el cargo. El documento de esta medida ordena a las autoridades a "deportar inmediatamente" a todos los migrantes indocumentados que entren a EE.UU., indicando que se restaurarán las deportaciones automáticas.

“Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolución de millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde proceden", dijo Trump durante su primer discurso en el Capitolio este lunes. También había anticipado el aumento de presencia militar asegurando que se trata de una acción necesaria para “defender” a la nación “de amenazas”. "No tengo una mayor responsabilidad que la de defender a nuestro país de amenazas e invasiones y eso es exactamente lo que voy a hacer", señaló.

Miles de migrantes varados en la frontera

Tras declarar la emergencia nacional en la frontera, el Gobierno de Estados Unidos suspendió el lunes la aplicación CBP One, mediante la cual los migrantes que llegaban al cruce pedían una cita para solicitar asilo. "A partir del 20 de enero de 2025 a las 12:00, las funciones de CBP One, que anteriormente permitían a personas indocumentadas presentar información por adelantado y programar citas en ocho puertos de entrada de la frontera sur ya no están disponibles", anunció la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Y remató diciendo que “todas las citas han sido canceladas”.

Esta situación ha dejado a unas 270.000 personas varadas en la frontera, en el lado de México, según medios estadounidenses. La incertidumbre, por supuesto, reina en el área. “Me desplomé de la tristeza de lo que estaba pasando, de que ya no podía ingresar a los Estados Unidos y con un hijo que me estaba preguntando: '¿Mamá y ahora qué vamos a hacer?', y yo sin respuesta”, relató a la agencia EFE la colombiana Margelis Tinoco, una de las afectadas por la cancelación de las citas, que viajó desde su país y atravesó el peligroso tapón del Darién.

Tinoco, quien señaló que había perdido a un hijo en Colombia y temía por la seguridad de sus familiares en zonas violentas, destacó la falta de alternativas para quienes buscan una vida mejor, y pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, consideración a la comunidad migrante. "No somos lo que se piensa, no estoy yo sola, atrás de mí vienen miles y miles de inmigrantes que necesitan una oportunidad”, expresó con desespero.

Mientras la fronteriza Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua, se convierte en un símbolo de la tensión y la incertidumbre que enfrentan quienes buscan un futuro mejor en EE.UU., organizaciones como El Buen Samaritano enfrentan nuevos retos para atender a quienes han quedado en el limbo migratorio.

El pastor Juan Fierro García, director del albergue El Buen Samaritano, explicó a EFE las reacciones y preocupaciones que ha suscitado esta medida. “(Para) algunas personas que estaban con nosotros, que ya tenían tiempo esperando con la aplicación CBP One, fue algo frustrante enterarse de que ya era cancelada y pues vino desánimo, vino tristeza, a lo mejor coraje, algunas personas se nos pusieron en shock por esta información”, comentó.

Pedir refugio a México

Ante las puertas cerradas de Estados Unidos, cientos de migrantes varados optaron por pedirle refugio a México. Renuentes a volver a sus lugares de origen, de donde se fueron huyendo de la pobreza y la violencia, centenares empezaron a solicitar protección a México en la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, frontera sur con Guatemala.

"CBP One se canceló y lo que vamos a hacer ahora es (...) solicitar refugio aquí, porque muchas personas como nosotros, migrantes, no queremos regresar a nuestro país. México me ha tendido la mano", señaló a la agencia de noticias AFP Carlos Alfredo Maduro, de 34 años y quien llegó a México hace tres meses.

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abrió la posibilidad de regularizar a migrantes extranjeros o repatriarlos si están de acuerdo. México otorgó refugió a casi 23.000 extranjeros entre enero y noviembre de 2024, según cifras oficiales.

Preparaciones en México para atender grandes cantidades de deportados

Ante las deportaciones masivas que ha prometido Trump desde Estados Unidos, al otro lado de la frontera, en territorio mexicano, autoridades y organizaciones religiosas se preparan para atender a los miles de migrantes que puedan llegar.