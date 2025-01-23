Murhaf Abu Qasra, ministro de Defensa del nuevo gobierno de Siria, afirmó desde Damasco que las relaciones con Türkiye serán "excelentes".
Al señalar que mantendrán diálogos con países de Oriente y Occidente para equipar al ejército nacional, Abu Qasra declaró a los medios de comunicación que se continúa evaluando con Ankara la presencia de las Fuerzas Armadas de Türkiye en Siria.
Respecto al grupo terrorista PKK/YPG, el ministro sostuvo que la organización terrorista "debe disolverse antes de la Conferencia de Diálogo Nacional".
Cuando se le preguntó sobre la posición del PKK/YPG respecto a la disolución de los grupos armados y su integración bajo el Ministerio de Defensa, Abu Qasra afirmó: "Las negociaciones están en curso. Estamos preparados para cualquier escenario".
Y refiriéndose a la afirmación de los terroristas del PKK/YPG de que "hay 10.000 combatientes de Daesh" en sus prisiones, Abu Qasra indicó que estiman que el número real es de 2.500.
Retorno de oficiales que abandonaron el ejército
Abu Qasra señaló que se han llevado a cabo reuniones con más de 70 grupos diferentes, incluyendo el Ejército Nacional Sirio, facciones militares en el sur de Siria y el Ejército Sirio Libre, con base en al Tanf.
"Todos mostraron una actitud positiva hacia nuestra visión de unificar a las fuerzas bajo el paraguas del Ministerio de Defensa", destacó Abu Qasra. Y enfatizó en que no considera apropiado que los grupos militares operen en bloques separados.
También informó que en el ministerio se ha formado un comité de 10 comandantes de alto rango que revisará la estructura del ejército. En esa línea agregó que la transferencia de comandantes que abandonaron el ejército sirio previamente se completará en un plazo de dos meses.
“El número de comandantes que abandonaron el ejército en el noroeste de Siria, los que dejaron el ejército al inicio de 2011 y trabajaron con grupos de oposición, y los oficiales en el extranjero, oscila entre 6.400 y 7.000”, afirmó Abu Qasra.
Abu Qasra además expresó su deseo de comprarle a Türkiye maquinaria y equipos de eliminación de minas, con el objetivo de despejar los terrenos que el régimen derrocado de Assad en Siria sembró con estos explosivos.
En este contexto, destacó la importancia de fortalecer la relación entre la sociedad y el ejército subrayando que "para reparar la brecha” entre ellos “el deber del ejército será proteger la patria y al pueblo”.
Asimismo el ministro enfatizó que "el Ministerio de Defensa no es una institución que pertenezca a una sola parte, pertenece a los sirios".
Finalmente, Abu Qasra añadió que la nueva administración tiene una gran capacidad para enfrentar al grupo terrorista Daesh.
Turkish Airlines realiza su primer vuelo a Siria después de 13 años
Turkish Airlines reanudó sus vuelos a Siria, suspendidos el 1 de abril de 2012 debido a la guerra en el país. El primer vuelo, de Estambul a Damasco, se realizó este jueves.
El vuelo, que será regular a la capital, fue operado por un avión de fuselaje ancho con el código de vuelo "TK 846", partiendo desde el Aeropuerto de Estambul a las 9:00 a.m. y aterrizando casi dos horas después.
Algunos pasajeros que llegaron al Aeropuerto de Estambul por la mañana expresaron su alegría cerca de la puerta de embarque.
Muchos sirios compartieron la felicidad de regresar a su tierra natal después de años de haber sido obligados a dejarla. Algunos pasajeros fueron vistos portando la bandera de la revolución siria.
Un total de 349 pasajeros abordaron el avión con destino al Aeropuerto Internacional de Damasco tras completar los controles de boletos y pasaportes.
“Me siento como en un sueño”
Una de las pasajeras, Fatma Zehra, dijo a los periodistas que llegó a Türkiye cuando tenía dos años y expresó su felicidad por regresar con su familia a la tierra donde nació. Ahora con 14 años, comentó: "Nunca he visto mi país. Estoy muy emocionada de verlo por primera vez. Desde Damasco, viajaremos a Alepo, donde veré a mi abuela."
Otro pasajero, Ahmet Kiraz, compartió que se mudó a Türkiye en 2012, donde estudió, trabajó y construyó una vida, y señaló que nunca esperaron un momento así. Kiraz declaró que “pensábamos que no teníamos esperanzas de regresar con nuestra familia. Estábamos muy contentos cuando de repente ocurrieron los acontecimientos. Hoy regreso a mi país en el primer vuelo y estoy grabando cada momento. Me siento como en un sueño. Que Dios bendiga a todos en Türkiye”.